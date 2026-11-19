Berlin (ots) -Wer in Deutschland Fördermittel für ein Vorhaben sucht, trifft auf eine Vielzahl von Programmen - doch wichtige Informationen für die Antragstellung fehlen häufig. Nur knapp vier von zehn Ausschreibungen nennen eine konkrete maximale Fördersumme, die Förderquote sogar nur knapp drei von zehn. Zugleich haben 58,6 Prozent der befragten Fördersuchenden innerhalb der vergangenen zwölf Monate auf einen Antrag verzichtet, obwohl sie ein passendes Förderprogramm gefunden hatten. Das zeigt der Förderreport Deutschland 2026 der gemeinnützigen Reflecta gGmbH. Er erfasst erstmals Förderprogramme verschiedener Gebertypen Programm für Programm und wertet ihre Bedingungen systematisch aus.Die Datengrundlage bilden 13.236 Programme von 6.206 Fördergebenden, die 2026 in Deutschland beantragt werden konnten. Zum Datenstichtag am 31. Oktober waren 9.823 davon noch veröffentlicht, 3.413 waren im Laufe des Jahres ausgelaufen. Erfasst wurden Angebote von Bund und Ländern, der Europäischen Union, Stiftungen, Kommunen und weiteren Organisationen. Ergänzt wird die Auswertung durch eine nicht repräsentative Umfrage unter 278 Fördersuchenden und Interviews mit Fördergebenden.Oft fehlen entscheidende AngabenDer Report untersucht, welche Informationen in den Ausschreibungen zu finden sind. Zugangsvoraussetzungen nennen 95 Prozent der Programme, Antragsfristen 93 Prozent. Bei den Angaben, die für die finanzielle Planung besonders wichtig sind, sieht es anders aus: Nur 39 Prozent beziffern die maximale Fördersumme, lediglich 29 Prozent nennen eine Förderquote. Angaben zu förderfähigen Ausgaben finden sich in 55 Prozent der Ausschreibungen. Benötigte Unterlagen werden in 70 Prozent der Programme genannt, Bewertungskriterien in 67 Prozent.Für Antragstellende bedeutet das: Sie müssen häufig Zeit und Personal in die Vorbereitung investieren, ohne vorher genau einschätzen zu können, welche Summe sie beantragen können und welchen Anteil sie selbst finanzieren müssen. Auch die Förderlandschaft ist kleinteilig organisiert: 69 Prozent der erfassten Fördergebenden bieten jeweils nur ein Programm an.36 Prozent der Programme gelten bundesweit, zwei Drittel sind auf bestimmte Länder oder Regionen begrenzt. Drei Viertel sind Zuschüsse. Von den 9.823 zum Stichtag veröffentlichten Programmen konnten 54 Prozent laufend beantragt werden. Nur 667 Programme - rund fünf Prozent des Verzeichnisses - gelten als niedrigschwellig: Sie bieten einen Zuschuss oder Preis von höchstens 10.000 Euro, verlangen keinen Eigenanteil und sehen ein einstufiges Verfahren vor.Viele passende Anträge werden gar nicht gestelltWie sich die Bedingungen auf die Antragspraxis auswirken, zeigt die Befragung von 278 Fördersuchenden. 58,6 Prozent gaben an, innerhalb der vergangenen zwölf Monate auf einen Antrag verzichtet zu haben, obwohl sie ein passendes Förderprogramm gefunden hatten.Unter den 163 Personen, die einen solchen Verzicht angaben, nannten 66 Prozent einen aus ihrer Sicht unverhältnismäßig hohen Aufwand im Verhältnis zur möglichen Fördersumme. 63 Prozent verwiesen auf fehlendes Personal, 48 Prozent auf zu kurze Antragsfristen. 42 Prozent konnten den erforderlichen Eigenanteil nicht aufbringen. Auch der zeitliche Aufwand ist erheblich: 64 Prozent der Befragten benötigen mehr als drei Arbeitstage für einen Antrag, ein Viertel sogar mehr als zehn Tage.Gerade für kleinere Organisationen, Vereine oder Initiativen kann das zur Hürde werden. "Insbesondere kleinere Initiativen oder Strukturen ohne hauptamtliches Personal scheitern dann oft bereits bei der Antragstellung", sagt Dr. Lilian Schwalb, Geschäftsführerin des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE)."Wer Förderung beantragt, legt alles offen. Wer sie anbietet, nennt in sechs von zehn Fällen nicht einmal die Summe. Das ist kein Vorwurf, sondern ein Befund", sagt Daniela Mahr, Gründerin und Geschäftsführerin von Reflecta. "Wir haben die Förderlandschaft zum ersten Mal über alle Gebertypen hinweg Programm für Programm gezählt, damit Fördersuchende und Fördergebende dieselbe Grundlage haben.""Über Bürokratieabbau wird meist aus Sicht der Verwaltung gesprochen. Die Förderlandschaft zeigt, dass er beide Seiten betrifft: die, die Anträge schreiben, und die, die sie prüfen. Jede Stunde, die dort in Formulare fließt, fehlt bei den Projekten und den Menschen dahinter. Weniger Aufwand auf beiden Seiten heißt mehr Zeit für das, worum es geht. Dafür haben wir gezählt", so Mahr.Die Umfrage ist anonym und nicht repräsentativ. Ihre Ergebnisse beschreiben die Erfahrungen der befragten Personen und lassen sich nicht ohne Weiteres auf alle Fördersuchenden in Deutschland übertragen. Der Anteil derjenigen, die auf einen passenden Antrag verzichtet haben, ist zudem keine Ablehnungsquote: Der Report erfasst weder die Zahl eingegangener Anträge noch die Zahl der Bewilligungen.Vorfinanzierung belastet OrganisationenEine weitere Herausforderung entsteht, wenn Fördermittel erst nachträglich ausgezahlt werden. 75 Prozent der Befragten, für die hierzu Angaben vorliegen (245 Personen), haben ein gefördertes Projekt bereits ganz oder teilweise vorfinanziert. Organisationen müssen Ausgaben damit zunächst aus eigenen Mitteln oder über andere Finanzierungswege bestreiten.Bei den Wünschen an das Fördersystem steht nicht allein die Höhe der Förderung im Vordergrund. 60 Prozent der Befragten wünschen sich mehrjährige Förderungen, 56 Prozent eine stärkere Finanzierung von Struktur- und Personalkosten. 49 Prozent sprechen sich für höhere Förderquoten aus, 39 Prozent für weniger Nachweispflichten. Auch in den Interviews mit Fördergebenden werden längere Förderzeiträume und weniger aufwendige Verfahren thematisiert. Die unterschiedlichen Perspektiven zeigen, dass Vereinfachungen beide Seiten betreffen: diejenigen, die Anträge stellen, ebenso wie diejenigen, die sie prüfen.Kommunen stehen vor zusätzlichen AnforderungenEin Schwerpunkt des Reports entstand in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Urbanistik (Difu). Für Kommunen weist das Verzeichnis 1.490 Programme aus, die 2026 beantragt werden konnten. Wo die Förderquote bekannt ist, verlangen 72 Prozent einen Eigenanteil von mindestens zehn Prozent. 27 Prozent kommen ohne Eigenanteil aus. Die Angaben beziehen sich auf 996 Programme, für die eine Förderquote vorliegt.Auch die Anforderungen an die Antragstellung können umfangreich sein: Bei 38 Prozent der Programme, zu denen entsprechende Angaben vorliegen, werden mehr als sechs Unterlagen verlangt. Die Datenbasis umfasst 1.209 Programme. Bei der Auswertung der Antragskomplexität, die 461 Programme umfasst, gelten 24 Prozent als komplex, 51 Prozent als mittel und 25 Prozent als einfach.Die Anforderungen treffen auf eine angespannte kommunale Finanzlage. Das KfW-Kommunalpanel 2026 beziffert den von den Kommunen wahrgenommenen Investitionsrückstand auf 231,2 Milliarden Euro. Der Wert stammt nicht aus dem Reflecta-Report, sondern aus der KfW-Erhebung. Frühere KfW-Befragungen zeigen zudem, wie stark Verwaltungsaufwand die Kommunen beschäftigt: 2025 nannten 91 Prozent aufwendige Dokumentationspflichten und 88 Prozent uneinheitliche Verfahren und umfangreiche Unterlagen als Herausforderung. 2024 gab ein Viertel der Kommunen an, wegen komplexer Anträge auf Projekte zu verzichten.Der Förderreport stellt dem kommunalen Investitionsbedarf das vorhandene Programmangebot und die dort erkennbaren Antragsbedingungen gegenüber. Wie viel Geld insgesamt hinter den Förderprogrammen steht und in welchem Umfang Kommunen sie tatsächlich nutzen, lässt sich aus den Daten nicht ableiten.KI wird bei Suche und Antragstellung eingesetztAuch künstliche Intelligenz ist inzwischen Teil der Förderpraxis. 75 Prozent der Befragten nutzen KI bei der Suche nach Fördermöglichkeiten oder bei der Antragstellung, 41 Prozent regelmäßig. Von den KI-Nutzenden geben 14 Prozent an, den Einsatz gegenüber Fördergebenden offenzulegen. 54 Prozent wurden nach eigenen Angaben noch nie danach gefragt.Reflecta hat KI auch bei der Auswertung der Förderprogramme eingesetzt. Angaben zu Fristen, Fördersummen, Förderquoten und benötigten Unterlagen wurden automatisiert aus den Ausschreibungstexten ausgelesen. Zur Überprüfung wurden 500 Programme zufällig ausgewählt und die Ergebnisse anhand der Originaltexte von Hand kontrolliert. Je nach Merkmal lag die Übereinstimmung zwischen 94 und 98 Prozent, über alle geprüften Merkmale hinweg bei 96 Prozent.Deutschlands Förderlandschaft erstmals systematisch vermessenDer Förderreport basiert auf dem Verzeichnis des Reflecta Fördermittelkompass. Die 13.236 Programme sind deshalb nicht mit der Gesamtheit aller Fördermöglichkeiten in Deutschland gleichzusetzen. Reflecta bezeichnet die Zahlen als Mindestwerte; die Vollständigkeit des Verzeichnisses unterscheidet sich je nach Themenfeld und Region. Für 2026 lagen die Recherche-Schwerpunkte unter anderem auf Kultur und Kommunen.Die Besonderheit des Reports liegt darin, dass er die Bedingungen der Programme systematisch erfasst und die Perspektiven von Fördersuchenden und Fördergebenden zusammenführt. Bisherige Veröffentlichungen decken meist einzelne Bereiche ab. Die Förderdatenbank des Bundes etwa erfasste im Februar 2026 rund 2.500 antragsoffene Programme von Bund, Ländern und EU. Das Reflecta-Verzeichnis berücksichtigt darüber hinaus Stiftungen, Vereine, Kirchen, Kammern und Kommunen.Der Report zählt Programme und wertet ihre Bedingungen aus. Er erfasst weder das gesamte Fördervolumen noch die Zahl der eingegangenen und bewilligten Anträge oder die tatsächliche Nutzung einzelner Programme. Er bewertet keine einzelnen Fördergebenden oder Programme und veröffentlicht keine Ranglisten nach Bundesländern.Reflecta wurde 2010 zunächst als Verein in Mainz gegründet und ist seit 2021 eine gemeinnützige GmbH mit Sitz in Berlin. Der Fördermittelkompass ist seit Juli 2025 online. Im reflecta.network sind mehr als 10.000 Mitglieder vernetzt. Der Fördermittelkompass umfasst über 13.000 Förderprogramme von mehr als 6.200 Fördergebenden; wöchentlich kommen 180 neue Fördermöglichkeiten hinzu.Der Report wurde nach Angaben von Reflecta aus eigenen Mitteln finanziert. Das Difu hat den Kommunen-Schwerpunkt ohne Honorar wissenschaftlich begleitet. Der Förderreport soll jährlich erscheinen. Ab Februar 2027 erscheinen Sonderauswertungen mit eigenen Schwerpunkten. Welche Themen dabei im Mittelpunkt stehen, sollen Fördersuchende und Fördergebende mitentscheiden. Reflecta befragt sie dazu über das Launch-Event, den Newsletter, das reflecta.network und den Fördermittelkompass.Vorstellung des Reports am 24. NovemberAm 24. November 2026 stellt Reflecta den Förderreport von 11 bis 12 Uhr in einem offenen Launch-Event vor. Auf dem Programm stehen Beiträge von Philipp Berg von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE), Brigitte Beyer, Leiterin der Stabsstelle Bürokratieabbau im Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH), Martin Klingst von der Plattform Staatsmodernisierung an der Hertie School sowie ein vorab aufgezeichneter Videobeitrag von Dr. Christian Raffer vom Deutschen Institut für Urbanistik. Die Moderation übernimmt Daniela Mahr.Der Report ist ab dem 19. November online verfügbar:https://reflecta.org/foerderreport-2026DOI: 10.5281/zenodo.24015946Anmeldung zum Launch-Event:https://www.eventbrite.de/e/2002939747703Über ReflectaReflecta wurde 2010 von Daniela Mahr in Mainz gegründet. Die gemeinnützige Organisation setzt sich dafür ein, Menschen und Initiativen aus Zivilgesellschaft, Wohlfahrt, Kommunen und nachhaltiger Wirtschaft den Zugang zu Wissen, Netzwerken und Fördermitteln zu erleichtern. Seit 2021 ist Reflecta eine gemeinnützige GmbH mit Sitz in Berlin. Aus dem 2019 gestarteten digitalen Netzwerk reflecta.network mit mehr als 10.000 Mitgliedern ging 2025 der Fördermittelkompass hervor. Die KI-gestützte Plattform bündelt nach eigenen Angaben mehr als 13.000 Förderprogramme von über 6.200 Fördergebenden und unterstützt bei der Suche nach passenden Fördermöglichkeiten und der Antragstellung. Der laufende Betrieb finanziert sich aus eigenen Einnahmen. Förderungen beantragt Reflecta nur für Weiterentwicklungen.Pressekontakt:Daniela Mahr, Interviews und Leitmedienpresse@reflecta.org,T. 0152 28730662Louisa Mittmann, allgemeine Presseanfragenpresse@reflecta.orgOriginal-Content von: Reflecta gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183950/6393520