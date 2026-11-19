Qualifizierte Staking-Bestände dienen auch als Sicherheit für Kredite von AMINA: mehr Ertrag bei voller Verwahrung

Die global tätige Kryptobank AMINA Bank, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird, hat SUI und NEAR in ihr Staking-Angebot aufgenommen. Beide Vermögenswerte konnten auf der AMINA-Plattform bereits verwahrt und gehandelt werden. Damit können Kunden bei AMINA nun insgesamt 10 digitale Vermögenswerte staken und von dem umfassendsten Angebot unter den regulierten Schweizer Banken profitieren.

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Zudem akzeptiert AMINA qualifizierte gestakte Vermögenswerte als Sicherheit für Kredite. Kunden können ihre gestakten Bestände damit als Kreditsicherheit einsetzen, zusätzliche Liquidität erhalten und zugleich weiterhin Staking-Rewards erzielen alles innerhalb einer einzigen regulierten Geschäftsbeziehung.

Myles Harrison, Chief Product Officer bei AMINA, erklärt: "Unser Staking-Angebot beruht auf einem Grundsatz, der für Kunden selbstverständlich sein sollte: Ihre Schlüssel, Ihre Vermögenswerte, Ihre Rewards. Jeder gestakte Vermögenswert bleibt in der Verwahrung von AMINA und ist gemäß den Schweizer Bankvorschriften vollständig von unserer Bilanz getrennt. Außerdem bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, gestakte Bestände als Sicherheit für unsere Kreditprodukte zu nutzen. So können unsere Kunden mehr aus ihren bislang passiv gehaltenen Vermögenswerten machen."

Beim Non-Custodial-Staking-Modell von AMINA erhalten Dritte zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die privaten Schlüssel. Für die Digital Custody Services der Bank liegt ein Prüfbericht nach ISAE 3402 Type 2 vor. Für gestakte Vermögenswerte kann zudem Versicherungsschutz durch Drittanbieter oder die AMINA Bank bestehen.

Das Staking von SUI und NEAR ist ab sofort über AMINA Online Banking oder über einen persönlichen Kundenberater möglich.

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Über AMINA Crypto. Banking. Simplified.

Die AMINA Bank AG wurde im April 2018 gegründet, hat ihren Sitz in Zug (Schweiz) und zählt zu den Pionieren im Krypto-Banking. Im August 2019 erteilte ihr die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht ("FINMA") die Bank- und Effektenhändlerbewilligung. Im Februar 2022 folgte die Financial Services Permission der Financial Services Regulatory Authority ("FSRA") des Abu Dhabi Global Market ("ADGM") für die dortige Niederlassung der AMINA Bank AG. Im November 2023 erteilte die Securities and Futures Commission ("SFC") der AMINA (Hong Kong) Limited die Lizenzen für Type 1 (Wertpapierhandel), Type 4 (Wertpapierberatung) und Type 9 (Vermögensverwaltung). Im Oktober 2025 wurde zudem die Erweiterung ihrer Type-1-Lizenz auf den Handel mit digitalen Vermögenswerten für professionelle Anleger (Professional Investors) im Rahmen der Hongkonger Regulierung genehmigt. Ebenfalls im Oktober 2025 erhielt die AMINA (Austria) AG ("AMINA EU") von der österreichischen Finanzmarktaufsicht ("FMA") ihre CASP-Lizenz gemäß der Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR).

CVVC Global Report und CB Insights nahmen AMINA in die Liste der Top 50 Unternehmen im Blockchain-Ökosystem auf. Im Jahr 2025 gewann AMINA bei den Hedgeweek Global Digital Assets Awards 2025 die Auszeichnung "Institutional Digital Asset Innovation of the Year". Zuletzt wurde AMINA bei den PWM Wealth Tech Awards von FT Live als "Best Digital Challenger Private Banks" ausgezeichnet.

Mehr über AMINA erfahren Sie unter www.aminagroup.com

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