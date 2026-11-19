Marketing- Beitrag Infrastruktur, erneuerbare Energien und Immobilien benötigen langfristiges Kapital. Gleichzeitig suchen Anleger nach Möglichkeiten, ihre Portfolios über klassische Aktien- und Zinsanlagen hinaus züdiversifizieren. Für Fondsinitiatoren stellt sich damit die Frage: Wie lassen sich die langfristigen Investitionsziele der illiquiden Assets in eine Struktur überführen, die administrativ effizient und zugleich für den Bankenvertrieb anschlussfähig ist? ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.