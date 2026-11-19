Marketing- Beitrag Infrastruktur, erneuerbare Energien und Immobilien benötigen langfristiges Kapital. Gleichzeitig suchen Anleger nach Möglichkeiten, ihre Portfolios über klassische Aktien- und Zinsanlagen hinaus züdiversifizieren. Für Fondsinitiatoren stellt sich damit die Frage: Wie lassen sich die langfristigen Investitionsziele der illiquiden Assets in eine Struktur überführen, die administrativ effizient und zugleich für den Bankenvertrieb anschlussfähig ist? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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