Die Future Health Academy wird Wissen aufbauen und Fachkompetenzen unter Fachleuten aus den Bereichen Gesundheit und Lebenswissenschaften in Abu Dhabi sowie international vernetzen.

Die Akademie wird den gegenseitigen Wissensaustausch fördern, indem sie globales Fachwissen nach Abu Dhabi bringt und gleichzeitig Möglichkeiten schafft, das Wissen, die Fachkompetenz und die Innovationen Abu Dhabis mit der Welt zu teilen.

Der Eröffnungskurs brachte hochrangige Führungskräfte aus Regierung, Gesundheitswesen, Forschung und Industrie mit lokalen und internationalen wissenschaftlichen Experten zusammen.

Future Health eine globale Initiative von Abu Dhabi hat die "Future Health Academy" als Teil ihres ganzjährigen Programms ins Leben gerufen, das darauf abzielt, Wissen aufzubauen, Fachkompetenz zu vernetzen und Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen Fachleuten aus den Bereichen Gesundheit und Biowissenschaften in Abu Dhabi und auf internationaler Ebene zu schaffen.

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The Future Health Academy will build knowledge and connect expertise among health and life sciences professionals in Abu Dhabi and internationally.

Durch praxisorientiertes, wissenschaftlich ausgerichtetes Lernen wird die Akademie lokalen und internationalen Fachleuten aus dem gesamten Ökosystem der Gesundheits- und Biowissenschaften die Möglichkeit bieten, sich mit neuen Entwicklungen auseinanderzusetzen und deren Auswirkungen auf Forschung, klinische Praxis, Investitionen und Innovation zu erörtern. Unter Rückgriff auf führendes lokales und internationales Fachwissen wird sie den gegenseitigen Wissensaustausch fördern, indem sie globale Perspektiven nach Abu Dhabi bringt und gleichzeitig Möglichkeiten schafft, das Wissen, die Fachkompetenz und die Innovationen Abu Dhabis international zu teilen.

I. E. Dr. Noura Khamis Al Ghaithi, Staatssekretärin des Gesundheitsministeriums von Abu Dhabi, erklärte: "Abu Dhabis Ambitionen im Bereich der Lebenswissenschaften schöpfen ihre Stärke aus dem Fachwissen unserer Führungskräfte, Kliniker und Forscher sowie aus unserer Zusammenarbeit mit führenden Experten aus aller Welt. Durch die Future Health Academy bringen wir lokales und internationales Fachwissen zusammen, um Wissen auszutauschen, die neuesten wissenschaftlichen Fortschritte zu erforschen und Möglichkeiten zu identifizieren, wie sich neue Entwicklungen in praktische Anwendungen umsetzen lassen. Indem wir Fachwissen über Grenzen und Disziplinen hinweg vernetzen, wollen wir Innovationen vorantreiben, die Zusammenarbeit stärken und nachhaltigen Mehrwert für Gesundheit und Gesellschaft schaffen."

Die Akademie startete mit einem Eröffnungskurs für Führungskräfte, der im Vorfeld des Abu Dhabi Future Health Summit 2026 stattfand. Der Kurs brachte eine hochrangige, sektorübergreifende Teilnehmergruppe zusammen, darunter Vertreter auf Ministerebene aus Abu Dhabi und dem Ausland sowie I. E. Angeline Ndayishimiye, First Lady von Burundi, neben führenden Persönlichkeiten aus den Bereichen Gesundheitswesen, Forschung und Industrie.

Zu den Referenten gehörten Experten der Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, der New York University Abu Dhabi, des Asan Medical Center und von Boehringer Ingelheim. Im Einklang mit dem diesjährigen Future-Health-Thema "To Sense Is to Predict" befasste sich der Kurs mit vier Bereichen: "Powering the Prediction: Turning Genomic Data into Biological Insight"; "Understanding the Prediction: Mapping the Body as a Network"; "Engineering the Prediction: AI in Healthcare"; sowie "Translating the Prediction: Innovation into Clinical Practice".

Im Anschluss an das erste Pilotprojekt für Führungskräfte wird die Akademie ihren Fokus weiterhin auf die Fachkräfte im Gesundheits- und Life-Sciences-Bereich in Abu Dhabi richten und dabei das interdisziplinäre Lernen sowie den Austausch innerhalb des gesamten Ökosystems fördern. Im Zuge ihrer Weiterentwicklung wird die Akademie auch ein internationales Publikum einbeziehen und so weitere Möglichkeiten für den Wissensaustausch, Partnerschaften und die Zusammenarbeit zwischen Abu Dhabi und der globalen Life-Sciences-Gemeinschaft schaffen.

Über Future Health eine globale Initiative von Abu Dhabi

Future Health ist eine ganzjährige Plattform für globale Zusammenarbeit und transformative Innovationen im Gesundheitswesen, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, steht.

Future Health bringt Gesundheitsforscher, politische Entscheidungsträger, Führungskräfte aus der Wirtschaft, Investoren und Unternehmer aus verschiedenen Disziplinen und Regionen zusammen und treibt gemeinsames Handeln voran, um die Gesundheitssysteme zu stärken und ein längeres, gesünderes Leben für alle zu ermöglichen.

Durch ein ganzjähriges Programm mit Forschungserkenntnissen, Publikationen, Initiativen zur Wirkungssteigerung, Challenges, F&E-Förderung und sektorübergreifenden Treffen treibt Future Health den Fortschritt in vier Schwerpunktbereichen voran: Langlebigkeit und Präzisionsmedizin, Gesundheitssysteme und Nachhaltigkeit, digitale Gesundheit und KI sowie Investitionen in die Lebenswissenschaften.

Future Health wird vom Gesundheitsministerium von Abu Dhabi und seinen Gründungspartnern kuratiert und organisiert: PureHealth, M42, das Institute for Healthier Living Abu Dhabi und Mubadala Bio. Mediclinic Middle East fungiert als strategischer Partner und Burjeel Holdings als assoziierter Partner.

Weitere Informationen finden Sie auf www.futurehealthinitiative.ae? und folgen Sie Future Health auf: X, Instagram, LinkedIn und Facebook.

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