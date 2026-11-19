Das belgische Medizintechnikunternehmen Man Science, das auf miniaturisierte Neurostimulationstechnologien spezialisiert ist, hat die Implantationsphase seiner klinischen ONFIELD-Pilotstudie abgeschlossen. Alle zehn Patienten haben das neu entwickelte Implantat zur Okzipitalnervenstimulation (ONS) zur Behandlung von Clusterkopfschmerz erhalten. Die Systeme wurden bereits aktiviert. Erste klinische Beobachtungen sind vielversprechend.

In der ONFIELD-Studie werden die Sicherheit und Durchführbarkeit der Behandlung mit dem Implantat von Man Science bei Patienten untersucht, deren Clusterkopfschmerzen sich mit den verfügbaren Therapien nicht ausreichend kontrollieren lassen. Alle zehn für diese Studienphase vorgesehenen Patienten haben das Implantat inzwischen erhalten und werden vom beteiligten klinischen Team weiter beobachtet. Erste Beobachtungen zeigen, dass die Schmerzattacken bei den bislang untersuchten Patienten seltener auftreten. Bislang wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Implantationseingriff oder dem Gerät gemeldet.

Schwerwiegende neurologische Erkrankung mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten

Clusterkopfschmerz ist eine schwere neurologische Erkrankung, die durch wiederkehrende Attacken mit extrem starken Schmerzen gekennzeichnet ist. Meist treten die Schmerzen einseitig im Bereich des Auges oder der Schläfe auf. Die einzelnen Attacken dauern in der Regel zwischen 15 Minuten und drei Stunden. Betroffene können solche Schmerzattacken mehrmals täglich erleiden. Bei Menschen mit chronischem, therapieresistentem Clusterkopfschmerz lindern etablierte Behandlungen wie hochdosierte Sauerstofftherapie, Triptane und vorbeugende Medikamente die Beschwerden mitunter nicht ausreichend.

"Dass inzwischen zehn Patienten ein Implantat erhalten haben, ist ein wichtiger Meilenstein für unser ONS-Programm. Die ersten Beobachtungen zum Ansprechen auf die Behandlung sind vielversprechend", berichtet Professor Jean-Pierre Van Buyten, Chief Medical Officer und Mitgründer von Man Science. "Diese Patienten leiden an einer äußerst schweren Erkrankung und haben trotz der verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten weiterhin häufige Schmerzattacken. Wir haben unser Implantat gezielt für sie entwickelt und optimiert, um die Behandlung sicherer zu machen und bessere Ergebnisse zu erzielen."

Miniaturisiertes System zur Okzipitalnervenstimulation

Man Science hat ein miniaturisiertes Neurostimulationsimplantat entwickelt, das den Bereich des Okzipitalnervs stimulieren soll. Das System besteht aus einem einzigen Implantat, das unter die Haut eingesetzt wird. Zusätzliche Elektrodenleitungen oder eine separat implantierte Batterie sind nicht erforderlich. Bislang wird die Okzipitalnervenstimulation meist im Off-Label-Einsatz mit Geräten zur Rückenmarkstimulation durchgeführt. Dabei verlaufen Elektrodenleitungen unter der Haut zu einem Impulsgeber, der an einer anderen Körperstelle implantiert wird.

"Im nächsten Schritt wollen wir die ONFIELD-Studie abschließen, weitere Daten zur Sicherheit und erste Erkenntnisse zur Wirksamkeit gewinnen und die klinische Studienphase für die Zulassung vorbereiten. Parallel dazu arbeiten wir weiter auf eine spätere Markteinführung hin", erklärt Hugues Wallemacq, CEO bei Man Science.

Abhängig von den endgültigen Ergebnissen der Pilotstudie und den geltenden regulatorischen Anforderungen will Man Science auf den Erkenntnissen aus ONFIELD aufbauen und die klinische Entwicklung fortsetzen. Dazu ist unter anderem eine zulassungsrelevante Studie geplant, die die notwendigen Nachweise für die behördliche Zulassung und eine spätere Vermarktung erbringen soll. Das Unternehmen sieht Potenzial für den Einsatz der Technologie bei weiteren Erkrankungen, die sich durch die Stimulation peripherer Nerven behandeln lassen, wie etwa zervikogener Kopfschmerz oder Okzipitalneuralgie. Zunächst konzentriert sich Man Science jedoch auf die Behandlung von Clusterkopfschmerz und will das entsprechende Entwicklungsprogramm bis zur Marktreife vorantreiben.

Über Man Science

Man Science SA ist ein privat geführtes Medizintechnikunternehmen mit Sitz im belgischen Lüttich, das sich auf die klinische Entwicklung innovativer Medizinprodukte konzentriert. Das Unternehmen entwickelt minimalinvasive Neuromodulationstechnologien der nächsten Generation zur Behandlung schwerer neurologischer Erkrankungen. Zu den wichtigsten Entwicklungsprogrammen gehören ein minimalinvasives Implantat zur Okzipitalnervenstimulation (ONS) gegen chronischen Clusterkopfschmerz und eine Plattform zur injizierbaren peripheren Nervenstimulation (iPNS). Diese soll es ermöglichen, die Neuromodulation per Injektion statt durch einen chirurgischen Eingriff vorzunehmen und so mehr Patienten mit schwerer Migräne Zugang zur Behandlung zu verschaffen. Man Science wird von privaten Investoren, Noshaq und Wallonie Entreprendre unterstützt. Weitere Informationen unter www.manandscience.com.

Wichtiger Hinweis: Die ONFIELD-Studie ist noch nicht abgeschlossen. Das ONS-System von Man Science wird derzeit klinisch geprüft. Es verfügt weder über eine CE-Kennzeichnung noch über eine Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und ist nicht im Handel erhältlich.

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