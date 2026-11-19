DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Anthropic ist der größte Börsengang der Geschichte gelungen. Der Claude-Entwickler und größte Konkurrent von OpenAI mit deren CHatGPT hat mehr Aktien als geplant zu einem höheren Preis als erwartet verkauft. Anthropic brachte 980 Millionen Aktien zu je 83 Dollar an den Mann, das Unternehmen hatte zunächst 825 Millionen Papiere zunächst in einer Spanne von 70 bis 78 Dollar angeboten. Anthropic nimmt damit 81,34 Milliarden Dollar ein und wird insgesamt mit 1,5 Billionen Dollar bewertet. Bislang hatte Elon Musks SpaceX den Rekord inne mit 75 Milliarden Dollar beim Börsengang im Juni. Anthropic plant zudem, bei einer Privatplatzierung von Aktien zusätzliche 26 Milliarden Dollar einzunehmen. Dies sollte durch eine Gruppe großer Investoren geschehen, darunter Amazon, Nvidia und Google. Der Handel mit der Anthropic-Aktie an der Nasdaq beginnt am Donnerstag unter dem Tickersymbol "ANT".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag

Im Tagesverlauf:

- DE/Mutares SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag

- US/Anthropic Pbc, Erstnotiz an der Nasdaq

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 197.000 zuvor: 200.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: 18,0 zuvor: 20,9 16:00 Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: zuletzt +/- % DAX Futures 25.883,00 +0,3 E-Mini-Future S&P-500 7.402,00 +0,8 E-Mini-Future Nasdaq-100 27.594,25 +1,5 Topix (Tokio) 3.822,47 -0,0 Hang-Seng (Hongk.) 22.790,24 -2,2 Shanghai-Comp. 3.553,82 -1,0 Mittwoch: INDEX Schluss +/- % DAX 25.736,24 -1,2 DAX-Future 25.853,00 -1,1 MDAX 29.878,63 -0,9 TecDAX 3.952,85 -0,9 SDAX 17.378,84 -0,8 Euro-Stoxx-50 6.154,39 -0,9 Stoxx-50 5.341,63 -1,1 XDAX 25.720,60 -0,1 Dow-Jones 50.198,17 -1,1 S&P-500 7.323,63 -0,2 Nasdaq Composite 24.429,89 +0,4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften nach den Abgaben am Vortag mit kleinen Aufschlägen in den Handel am Donnerstag starten. Dass das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank einen falkenhaften Unterton zeigte, belastet kaum, weil die Zinserhöhungsspekulationen zuletzt bereits zugenommen hatten. Laut dem FedWatch Tool wird eine Erhöhung im Dezember um 50 Basispunkte nun wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent eingepreist, nachdem es am Vortag noch etwa 3 Prozent waren. Hauptthema am Donnerstag ist der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic. Anthropic ist der größte Börsengang aller Zeiten gelungen, der Claude-Entwickler hat mehr Aktien als geplant zu einem höheren Preis als erwartet verkauft. Im Handel heißt es, dass ein erfolgreicher Börsengang neue Rotationen im KI- bzw Technologiesektor auslösen könnte. Daneben weisen Marktteilnehmer darauf hin, dass manche Anleger möglicherweise Platz in ihren Portfolios schaffen müssten für das Anthropic-Papier. Von Interesse für die Börsen ist auch das Gipfeltreffen der Präsidenten Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping in Shenzhen.

Rückblick: Schwach - Starke Quartalszahlen von Nvidia stützten nur anfangs leicht, im Tagesverlauf ging es mit den Indizes kontinuierlich nach unten. Zum einen hätten die Zahlen eine geringere Rolle als sonst gespielt, weil Nvidias gerade zurückgetretener früherer CEO Jensen Huang auch als Finanzier des KI-Booms über Nvidia hinaus gegolten habe, hieß es. Zum anderen hieß es mit Blick auf den Anthropic-Börsengang am Donnerstag, dass einige Anleger dafür Platz in ihren Portfolios hätten Platz schaffen, also Aktien verlaufen müssen. Belastend wirkten daneben hohe Inflationsdaten aus der Eurozone. Unter den Technologietiteln gewannen Infineon 1,1, Siemens Energy 1,3 und Aixtron 1,8 Prozent, sowie STMicroelectronics 1,8 und ASML 1,9 Prozent. Für Prosus ging es um 5,1 Prozent nach unten. Belastend wirkten nicht überzeugende Geschäftszahlen des Beteiligungsunternehmens Tencent für das dritte Quartal. Aktien aus dem Rohstoff- und Stahlsektor standen unter Abgabedruck angesichts fallender Rohstoffpreise. Rio Tinto verloren 4,7, Antofagasta 7,9, BHP 5,1, Salzgitter 2,2 oder Thyssenkrupp 3,0 Prozent. Die Aktie des Eisenbahnbauers Alstom verlor weitere 7,2 Prozent nach der Vorlage finaler Zahlen. Der Nettogewinn lag laut JP Morgan nochmals niedriger als er bei der Gewinnwarnung vor einigen Wochen avisiert worden war.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - für die am Vortag um 6 Prozent gefallene Aktie der Deutschen Bank ging es um weitere 3,1 Prozent nach unten, auch wenn es von Analysten überwiegend hieß, dass das Datenleck keine Bedrohung für das Institit darstelle. Die Analysten der DZ Bank sprachen von einem massiven Reputationsschaden. Zudem befürchten sie spürbare finanzielle Folgeschäden. Belastend für den Kurs hätten aber wohl auch die fallenden Renditen an den Anleihemärkten gesorgt, die sektorweit drückten, weil sie niedrigere Kreditmargen für die Banken bedeuten. Für das Commerzbank-Papier ging es um 3,5 Prozent nach unten. Immobilienaktien waren dagegen gesucht mit den weiter nachgebenden Renditen: Vonovia gewannen 2,0 und LEG Immobilien 2,3 Prozent. Deutz brachen um 16,6 Prozent ein, nachdem ein US-Short-Seller einen negativen Bericht veröffentlicht hatte. Dort wurde insbesondere die jüngste Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) für 1,6 Milliarden Euro kritisiert. Bei Drägerwerk ging es um 7,5 Prozent nach oben nach neuen Langfristzielen des Medizintechnikunternehmens.

XETRA-NACHBÖRSE

Medios wurden auf Tradegate mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufs knapp 5 Prozent höher gestellt.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Als Bremsfaktor spekulierten einige Markteilnehmer, dass der Donnerstag anstehende Börsengang von Anthropic dazu führte, dass Anleger im Vorfeld Platz dafür in ihren Portfolios schaffen mussten. Die Nvidia-Aktie verbilligte sich um 2,9 Prozent. Zwar waren die Quartalszahlen und der Ausblick besser als erwaertet ausgefallen und Interimschefin Colette Kress verwies während der Telefonkonferenz auf eine steigende Chip-Nachfrage als Zeichen dafür, dass bei dem KI-Vorzeigeunternehmen alles wie gewohnt läuft. Es gelang ihr jedoch nicht, die Zweifel des Marktes an der künftigen Entwicklung von Nvidia und des gesamten Technologiesektors in Abwesenheit des früheren Chefs Jensen Huang als treibende Kraft hinter dem KI-Boom auszuräumen. Aktien einiger Nvidia-Partner, darunter Coreweave, gaben im Gefolge nach. Coreweave bezieht Grafikprozessoren von Nvidia, um Rechenzentren aufzubauen. Nvidia hält zudem eine Beteiligung an Coreweave; die Aktie verlor 4,1 Prozent. Andere Chipaktien wie AMD oder Broadcom legten derweil um bis zu 5,3 Prozent zu, Intel gaben dagegen um 0,9 Prozent nach. Take-Two Interactive stiegen um 6,2 Prozent, nachdem der Videospielehersteller für "Grand Theft Auto VI" begeisterte Kritiken von Spielern erhalten hatte, die bereits vor der Veröffentlichung in dieser Woche Zugang erhalten hatten. Die Aktien von Unitedhealth, CVS Health und Humana verloren jeweils 5 Prozent oder mehr. Hier belastete laut Markteilnehmern eine bundesstaatlicher Initiative, die dazu führen könnte, dass die Krankenversicherer weniger Geld vom Staat erhalten und möglicherweise einen Teil bereits gezahlter Gelder zurückzahlen müssen. Die Target-Aktie kletterte um 4,0 Prozent, nachdem der Einzelhändler sein stärkstes vierteljährliches Umsatzplus seit etwa fünf Jahren gemeldet hatte.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- 2 Jahre 4,80 +0,01 10 Jahre 5,07 -0,03

Die Renditen am Anleihemarkt zeigten sich uneinheitlich, unter anderem sank die Rendite zehnjähriger Papiere. Hier habe weiter nachgewirkt, dass der Präsident der Fed in New York, John Williams, gesagt hatte, er glaube nicht, dass die Inflationslage einen großen Zinsschritt erfordere.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:41 EUR/USD 1,0966 -0,1 -0,0007 1,0973 1,0960 EUR/JPY 174,95 +0,1 0,1100 174,8400 174,6100 EUR/CHF 0,925 -0,0 -0,0003 0,9253 0,9245 EUR/GBP 0,8345 +0,0 0,0002 0,8343 0,8341 USD/JPY 159,5 +0,1 0,1700 159,3300 159,3000 GBP/USD 1,3139 -0,1 -0,0008 1,3147 1,3135 USD/CNY 6,6659 -0,0 -0,0017 6,6676 6,6676 USD/CNH 6,6665 -0,0 -0,0017 6,6682 6,6693 AUS/USD 0,6693 -0,4 -0,0024 0,6717 0,6706 Bitcoin/USD 63.512,73 +2,0 1.237,76 62.274,97 62.297,79

Für den Dollar ging es auf dem 19-Monats-Hoch zum Euro weiter nach oben - der Euro kostete zuletzt im US-Handel 1,0971 Dollar. Die geldpolitischen Aussichten kämen dem Greenback weiterhin zugute, sagte Louis Guy Detata von UEXO.com. Er verwies auf die Erwartung einer Zinserhöhung durch die Fed um 25 Basispunkte im Dezember sowie auf weitere Anhebungen im Verlauf des Jahres 2027.

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November 19, 2026 01:40 ET (06:40 GMT)

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