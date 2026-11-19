Die Kapitalbeschaffung folgt auf das rasante Wachstum von Swaps, dem neuen Instrument von Variational, das Liquidität aus dem traditionellen Finanzsektor in die Blockchain bringt.

Variational, ein Protokoll für den On-Chain-Derivatehandel, hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 110 Mio. USD mit einer Bewertung von 1,5 Mrd. USD bekannt gegeben, die von Bain Capital Crypto angeführt und von Dragonfly, HSG, Peak XV, 50T Funds und weiteren Investoren unterstützt wurde. Seit dem Start Anfang 2025 hat die Plattform ein Handelsvolumen von über 475 Mrd. USD verarbeitet und bei mehr als 100.000 Konten offene Positionen im Wert von über 1,3 Mrd. USD akkumuliert. Mehr als die Hälfte des täglichen Volumens auf der Plattform entfällt mittlerweile auf traditionelle Märkte. Die Finanzierungsrunde wird das weitere Wachstum der Plattform finanzieren und es Variational ermöglichen, Hunderte weiterer Märkte zu listen sowie die Obergrenzen für offene Positionen anzuheben, an die Händler zunehmend stoßen.

Omni, eine auf Variational basierende Handelsplattform, bietet den gehebelten Handel auf über 550 Krypto- und traditionellen Märkten an. Im Gegensatz zu anderen On-Chain-Handelsplattformen bündelt Omni Liquidität sowohl aus traditionellen als auch aus On-Chain-Märkten.

Dieses Modell ermöglichte es der Plattform, im September 2026 "Swaps" einzuführen ein neues Instrument, das On-Chain-Händlern Zugang zu Liquidität traditioneller Finanzinstitute verschafft. Swaps sind darauf ausgelegt, niedrigere Spreads, eine größere Liquidität und besser vorhersehbare Haltekosten als bestehende On-Chain-Derivate zu bieten. Seit der Einführung wurde ein Handelsvolumen von mehr als 80 Mrd. US-Dollar mit Swaps erzielt, was Omni laut DeFi Llama zu einem der volumenmäßig größten Handelsplätze für den Handel mit traditionellen Märkten auf der Blockchain macht.

Omni nutzt einen hauseigenen Liquiditätsanbieter ("OLP"), um Preise für alle auf der Plattform gelisteten Märkte zu notieren. Der OLP ist direkt mit Kryptobörsen und seit kurzem auch mit traditionellen Finanzinstituten verbunden und bündelt so die Liquidität aus bestehenden Märkten. Diese Struktur ermöglicht es Omni, keine Handelsgebühren zu erheben, wobei der OLP den Spread auf die von ihm notierten Preise verdient.

"Anfang dieses Jahres haben wir erklärt, dass der einzige Weg, eine qualitativ hochwertige Ausführung für traditionelle Märkte auf der Blockchain zu gewährleisten, darin besteht, Liquidität dort zu bündeln, wo sie bereits vorhanden ist", sagte Lucas Schuermann, CEO von Variational. "Swaps bestätigen diese These. Mehr als die Hälfte unseres täglichen Handelsvolumens entfällt auf Aktien, Indizes und Rohstoffe. Die Nachfrage nach Swaps ist offensichtlich, und dieses neue Kapital ermöglicht es uns, sie weiterhin bereitzustellen."

"Variational gehört zu den ersten Teams, die Derivate-Liquidität aus der traditionellen Finanzwelt direkt in die Blockchain bringen", sagte Stefan Cohen, Partner bei Bain Capital Crypto. "Das Unternehmen bietet alle Vorteile, die man von einer traditionellen Handelsplattform erwartet Hunderte von Märkten, keine Handelsgebühren, hohe Liquidität gepaart mit der Transparenz und der schnellen Abwicklung von Krypto-Transaktionen. Diese Finanzierungsrunde verschafft Variational die Kapazität, weiter zu wachsen, mit höheren Obergrenzen für offene Positionen und mehr Märkten."

OLP bezieht bereits Liquidität für Swaps von traditionellen Finanzinstituten, darunter einen Tier-1-Market-Maker. Im Rahmen der Kapitalbeschaffung erweitert Variational das Netzwerk der Gegenparteien von OLP, um neue Swap-Märkte aufzunehmen und den Weg zu einem rund um die Uhr verfügbaren Swap-Handel zu ebnen. Institutionelle Gegenparteien mit einer 24/7-Kursnotierungskapazität für US-amerikanische und globale Aktien, Rohstoffe und Devisenpaare können sich an partners@variational.io wenden.

Die Roadmap von Variational für den Rest des Jahres 2026 umfasst die Umstellung auf einen 24/7-Swap-Handel, die Einführung einer Handels-API sowie die Aufnahme weiterer Swap-Märkte. Die Fortschritte können auf dem Blog und dem X-Account von Variational verfolgt werden.

Über Variational

Variational ist ein Protokoll für den Handel mit Derivaten auf der Blockchain. Variational bildet die Grundlage für Omni, eine Handelsplattform, die keine Handelsgebühren erhebt und Liquidität sowohl aus On-Chain- als auch aus traditionellen Märkten bündelt. Omni hat seit seiner Einführung im Jahr 2025 ein Handelsvolumen von mehr als 475 Mrd. USD abgewickelt.

Variational wurde von einem erfahrenen Team mit jahrzehntelanger Erfahrung bei Unternehmen wie Google, Meta, Virtu, IMC und Jane Street entwickelt und wird von führenden Investoren wie Bain Capital Crypto, Dragonfly, HSG und Coinbase Ventures unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://variational.io. Der Handel mit gehebelten Derivaten birgt ein hohes Verlustrisiko. Die Plattform steht "Restricted Persons", darunter US-Personen, sowie weiteren Personen, wie unter https://docs.variational.io/legal/restricted-persons beschrieben, nicht zur Verfügung.

Über Bain Capital Crypto

Bain Capital Crypto (BCC) ist die spezialisierte Krypto-Investmentplattform von Bain Capital. BCC wurde 2022 gegründet und unterstützt Gründer beim Aufbau einer offenen Finanz- und Internetinfrastruktur, indem es bereits in den frühesten Phasen über liquide Token investiert und die Teams mit interner technischer Forschung unterstützt.

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