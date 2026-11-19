Vertrauen verspielt, aber neue Impulse Für die Anleihegläubiger von ABO Energy ist es ein Schlag ins Gesicht als ausgerechnet am 11.11. um 11.11 Uhr die Adhoc-Nachricht über den eqs-Wirtschaftsticker läuft: Im Zuge des geplanten StaRUG-Verfahrens sollen ihre nachrangigen Anleihen vollständig erlassen werden - inklusive aufgelaufener Zinsen. Übrig bleiben lediglich Besserungsscheine mit ungewisser Werthaltigkeit. Die bisherigen Aktionäre verlieren ebenfalls ihre Beteiligung. Dass eine solche Entscheidung bei den betroffenen Investoren für Wut und Unverständnis sorgt, ist wenig überraschend. Doch die Konsequenzen reichen weit über den Einzelfall hinaus. ABO Energy droht mit seinem Vorgehen das Vertrauen ...

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