FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
METAL HAWK LTD 8D2 AU0000109597
AB/FROM ONWARDS 19.11.2026 08:07 CET
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METAL HAWK LTD 8D2 AU0000109597
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