DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Anthropic hat mehr Aktien als geplant zu einem höheren Preis als erwartet verkauft. Damit stellt das KI-Unternehmen einen Rekord für den größten Börsengang aller Zeiten auf. Anthropic hat 980 Millionen Aktien zu je 83 US-Dollar verkauft, oberhalb der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Preisspanne. Anthropic nimmt damit 81,34 Milliarden Dollar ein. Damit wird das Unternehmen auf vollständig verwässerter Basis mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet. Wenn man Posten wie Aktienoptionen nicht mitzählt, ergibt sich ein Marktwert von etwa 1 Billion Dollar. Die Aktien sollen am Donnerstagmittag an der Nasdaq unter dem Tickersymbol "ANT" notiert werden. Beim Emissionsvolumen zieht Anthropic an SpaceX vorbei, das bei seinem IPO im Juni 75 Milliarden Dollar eingenommen hatte. Anthropic hatte den Verkauf von 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 Dollar angestrebt. Das Unternehmen plante zudem, bei einer Privatplatzierung von Aktien zusätzliche 26 Milliarden Dollar einzunehmen. Dies sollte durch eine Gruppe großer Investoren geschehen, darunter Amazon, Nvidia und Google.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

Im Tagesverlauf:

- US/Anthropic Pbc, Erstnotiz an der Nasdaq

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 197.000 zuvor: 200.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: 18,0 zuvor: 20,9 16:00 Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.407,25 +0,9 E-Mini-Future Nasdaq-100 27.633,25 +1,6 S&P/ASX 200 (Sydney) 8.730,40 -1,0 Topix-500 (Tokio) 3.822,47 -0,0 Kospi (Seoul) 5.122,58 +1,1 Shanghai-Composite 3.559,89 -0,8 Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.797,24 -2,1

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Der Rekord-Börsengang von Anthropic setzt keinen positiven Impuls. Der Ausgabepreis wurde auf 83 Dollar je Aktie festgelegt, was oberhalb der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar liegt. Laut Anthropic wurden 980 Millionen Aktien ausgegeben. Ursprünglich sollten nur 825 Millionen Aktien angeboten werden. Doch angesichts einer hohen Nachfrage entschloss sich Anthropic, mehr Papiere auf den Markt zu werfen. Besonders deutlich fällt das Minus in Hongkong aus, wo es für den Hang-Seng-Index um 2,1 Prozent abwärts geht. Hier verlieren die Aktien von Index-Schwergewicht Tencent 7,1 Prozent. Tencent teilte mit, dass die hohen Ausgaben des Unternehmens für künstliche Intelligenz (KI), welche das Gewinnwachstum belastet haben, im kommenden Jahr voraussichtlich nahe ihrem Höchststand bleiben dürften. Für den Shanghai-Composite geht es nur um 0.8 Prozent nach unten. Der technologielastige Kospi in Seoul drehte im späten Handel deutlicher ins Plus. Der S&P/ASX 200 in Sydney verlor 1,0 Prozent. Zinserhöhungen der australischen Notenbank scheinen "tot und begraben", so Matt Simpson von StoneX. Zuvor veröffentlichte Daten zeigten, dass "sich Australiens Arbeitsmarkt im Oktober drastisch verschlechtert hat, was das Argument stärkt, dass die Reserve Bank of Australia das Ende ihres Straffungszyklus erreicht hat", ergänzt der leitende Marktanalyst. Australiens Arbeitslosenquote ist im Oktober auf den höchsten Stand seit Ende 2021 gestiegen. Dies verstärkt Befürchtungen, dass sich die Wirtschaft infolge schwachen Vertrauens und fünf Zinserhöhungen seit Jahresbeginn rasch abkühlt.

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 50.198,17 -1,1 -561,25 50.759,42 S&P-500 7.323,63 -0,2 -16,90 7.340,53 NASDAQ Comp 24.429,89 +0,4 +101,50 24.328,38 NASDAQ 100 27.116,26 +0,4 +114,47 27.001,78 Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,27 Mrd 1,24 Mrd Gewinner 1.194 557 Verlierer 1.535 2.174 Unverändert 72 65

Uneinheitlich - Als Bremsfaktor spekulierten einige Markteilnehmer, dass der Donnerstag anstehende Börsengang von Anthropic dazu führte, dass Anleger im Vorfeld Platz dafür in ihren Portfolios schaffen mussten. Die Nvidia-Aktie verbilligte sich um 2,9 Prozent. Zwar waren die Quartalszahlen und der Ausblick besser als erwartet ausgefallen und Interimschefin Colette Kress verwies während der Telefonkonferenz auf eine steigende Chip-Nachfrage als Zeichen dafür, dass bei dem KI-Vorzeigeunternehmen alles wie gewohnt läuft. Es gelang ihr jedoch nicht, die Zweifel des Marktes an der künftigen Entwicklung von Nvidia und des gesamten Technologiesektors in Abwesenheit des früheren Chefs Jensen Huang als treibende Kraft hinter dem KI-Boom auszuräumen. Aktien einiger Nvidia-Partner, darunter Coreweave, gaben im Gefolge nach. Coreweave bezieht Grafikprozessoren von Nvidia, um Rechenzentren aufzubauen. Nvidia hält zudem eine Beteiligung an Coreweave; die Aktie verlor 4,1 Prozent. Andere Chipaktien wie AMD oder Broadcom legten derweil um bis zu 5,3 Prozent zu, Intel gaben dagegen um 0,9 Prozent nach. Take-Two Interactive stiegen um 6,2 Prozent, nachdem der Videospielehersteller für "Grand Theft Auto VI" begeisterte Kritiken von Spielern erhalten hatte, die bereits vor der Veröffentlichung in dieser Woche Zugang erhalten hatten. Die Aktien von Unitedhealth, CVS Health und Humana verloren jeweils 5 Prozent oder mehr. Hier belastete laut Markteilnehmern eine bundesstaatlicher Initiative, die dazu führen könnte, dass die Krankenversicherer weniger Geld vom Staat erhalten und möglicherweise einen Teil bereits gezahlter Gelder zurückzahlen müssen. Die Target-Aktie kletterte um 4,0 Prozent, nachdem der Einzelhändler sein stärkstes vierteljährliches Umsatzplus seit etwa fünf Jahren gemeldet hatte.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- 2 Jahre 4,80 +0,01 10 Jahre 5,07 -0,03

Die Renditen am Anleihemarkt zeigten sich uneinheitlich, unter anderem sank die Rendite zehnjähriger Papiere. Hier habe weiter nachgewirkt, dass der Präsident der Fed in New York, John Williams, gesagt hatte, er glaube nicht, dass die Inflationslage einen großen Zinsschritt erfordere.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 08:33 % YTD EUR/USD 1,0967 -0,1 1,0973 1,0979 -6,6 EUR/JPY 174,96 +0,1 174,84 174,74 -4,9 EUR/GBP 0,8344 +0,0 0,8343 0,8329 -4,3 USD/JPY 159,52 +0,1 159,33 159,16 +1,8 USD/KRW 1.329,60 -0,2 1.332,28 1.332,56 -7,7 USD/CNY 6,6657 -0,0 6,6676 6,6650 -4,7 USD/CNH 6,6664 -0,0 6,6682 6,6648 -4,4 USD/HKD 7,8443 -0,0 7,8453 7,8457 +0,8 AUD/USD 0,6694 -0,3 0,6717 0,6719 +0,3 NZD/USD 0,5499 +0,2 0,5491 0,5489 -4,5 BTC/USD 63.460,34 +1,9 62.274,97 64.617,44 -27,6

Für den Dollar ging es auf dem 19-Monats-Hoch zum Euro weiter nach oben - der Euro kostete zuletzt im US-Handel 1,0971 Dollar. Die geldpolitischen Aussichten kämen dem Greenback weiterhin zugute, sagte Louis Guy Detata von UEXO.com. Er verwies auf die Erwartung einer Zinserhöhung durch die Fed um 25 Basispunkte im Dezember sowie auf weitere Anhebungen im Verlauf des Jahres 2027.

ROHSTOFFE

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.731,68 +0,2 9,28 3.722,40 Silber 45,33 +0,7 0,31 45,02 Platin 1.373,21 +0,1 1,96 1.371,25

Der Goldpreis stand unter Druck. Die Feinunze büßte 2,7 Prozent auf 3.740 Dollar ein. Er litt weiter unter dem festen Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert und der Aussicht auf höhere Zinsen, wodurch Gold als Anlage an Attraktivität verliert.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,22 -0,1 -0,04 83,26 Brent/ICE 92,41 +0,5 0,46 91,95

Die Ölpreise gaben deutlich nach, Brent-Öl um 2,1 Prozent auf 91,40 Dollar. "Weitere Störungen im Bereich der Straße von Hormus bleiben ein wichtiges Aufwärtsrisiko, aber die steigende Opec+-Produktion, robuste russische Exporte und wachsende US-Lagerbestände deuten auf ein entspannteres Angebotsbild hin", hieß es von der ING zum Umfeld. Nach Bekanntwerden der wöchentlichen US-Öllagerdaten war es mit dem Preis weiter nach unten gegangen; die Vorräte waren stärker gestiegen als erwartet.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

PROTOKOLL US-NOTENBANK

Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank hielten es ihre Vertreter für wahrscheinlich, dass für die Eindämmung der Inflation künftig höhere Zinsen erforderlich sein werden. Einige Vertreter, die die Zinspause im Oktober mittrugen, betrachteten den Beschluss als "knappe Entscheidung". Nahezu alle Teilnehmer der Sitzung vertraten die Auffassung, dass im Rahmen ihres wahrscheinlichsten Wirtschaftsszenarios letztlich eine straffere Geldpolitik nötig sein würde. Einige warnten davor, dass sich die Inflation als hartnäckiger erweisen könnte als erwartet, "wobei in diesem Fall ein Übergang zu einer restriktiveren geldpolitischen Haltung notwendig werden könnte".

GELDPOLITIK JAPAN

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, hat zugesagt, genau zu beobachten, wie sich geldpolitische Änderungen der US-Notenbank auf das Wachstum und die Inflation in Japan auswirken. Zugleich bekräftigte er seine Bereitschaft, den geldpolitischen Kurs weiter zu straffen.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Australiens Arbeitslosenquote ist im Oktober auf den höchsten Stand seit Ende 2021 gesprungen. Dies schürt die Befürchtung, dass sich die Wirtschaft infolge schwachen Vertrauens und fünf Zinserhöhungen seit Jahresbeginn rapide abkühlt.

LENOVO

hat im zweiten Geschäftsquartal robuste Umsätze erzielt. Dank einer starken Nachfrage nach Infrastruktur für künstliche Intelligenz befindet sich das Unternehmen auf Kurs, sein jährliches Umsatzziel von 100 Milliarden US-Dollar zu erreichen.

TENCENT

teilte mit, dass die hohen Ausgaben des Unternehmens für künstliche Intelligenz, welche das Gewinnwachstum belastet haben, im kommenden Jahr voraussichtlich nahe ihrem Höchststand bleiben dürften. Gleichzeitig hoben sie das Ertragspotenzial der eigenen KI-Agenten-Produkte hervor.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 19, 2026 01:52 ET (06:52 GMT)

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