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Heute geht Anthropic an die Nasdaq. Der Ausgabepreis liegt bei 83 Dollar. Vor der ersten Börsennotiz werden bereits 101 bis 105 Dollar genannt. Das entspräche einer Mondbewertung von rd. 1,8 Bio. $ Börsenwert. In der Folge gewinnt der Nasdaq 100 am Terminmarkt gut ein Prozent. Der DAX startet nach seiner Verlustserie rd. 0,3 % freundlich in den Tag.Für einen Kurssprung sorgte gestern Abend Palo Alto Networks. Der IT-Sicherheitsspezialist setzte im Quartal 3,45 Milliarden Dollar um. Das waren 39 Prozent mehr als vor einem Jahr und 140 Millionen Dollar mehr als erwartet. Für das laufende Geschäftsjahr traut sich Palo Alto nun rund 400 Millionen Dollar mehr Umsatz zu als bisher. Zugleich will der Konzern die KI-Firma Applied Compute für 4,5 Milliarden Dollar kaufen. Die Aktie gewann nachbörslich rund neun Prozent. In der Bernecker-daily ordnen wir genauer ein.Hier gehts zur Bernecker-daily:Auch Target ging mit besseren Zahlen als erwartet ins Weihnachtsgeschäft. Die vergleichbaren Umsätze des US-Einzelhändlers legten um 5,6 Prozent zu. Analysten hatten 3,7 Prozent erwartet. Heute folgen die Zahlen von Alibaba.Gold verlor am Mittwoch rund 3 %, Kupfer an der Londoner Metallbörse 4,6 %. Heute folgt eine kleine Gegenbewegung (s. Chart). Die Wetten auf einen raschen KI-Ausbau und auf US-Kupferzölle wurden zurückgefahren, obwohl der Markt grundsätzlich knapp bleibt. Rechenzentren einschließlich ihrer Stromversorgung stehen für 4 % der weltweiten Kupfernachfrage. Das ist überschaubar. Daraus resultieren Um 11.000 $ demnächst neue Chancen - besonders bei den Minentiteln.Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt auf 5,05 Prozent und sorgt ebenso für Entlastung.Heute folgen die Quartalszahlen von Alibaba und Walmart sowie neue US-Arbeitsmarktdaten.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe