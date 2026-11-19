WIESBADEN (ots) -- Anteil gegenüber 2024 leicht gesunken und unter EU-Schnitt von 8,8 %- Preise für leichtes Heizöl im Oktober 2026 um 84,5 % gegenüber Vorjahresmonat gestiegen- 53,9 % der Bestandsgebäude mit Wohnraum heizen mit Gas, 24,7 % mit HeizölFür einige Menschen in Deutschland ist ein warmes Zuhause nicht selbstverständlich. Im Jahr 2025 lebten rund 4,7 Millionen Menschen hierzulande in Haushalten, die nach eigener Einschätzung ihr Haus oder ihre Wohnung aus finanziellen Gründen nicht angemessen warmhalten konnten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) mitteilt, waren das 5,7 % der Bevölkerung. Der Anteil ist gegenüber dem Jahr 2024 leicht zurückgegangen. Damals hatte er bei 6,3 % gelegen.EU-weit können 8,8 % ihre Wohnung nicht angemessen warmhaltenMit einem Bevölkerungsanteil von 5,7 % liegt Deutschland unter dem EU-Durchschnitt: In der Europäischen Union (EU) waren im vergangenen Jahr 8,8 % der Bevölkerung nach eigener Einschätzung finanziell nicht in der Lage, ihre Wohnung angemessen warmzuhalten. Der Anteil ging damit auch EU-weit gegenüber dem Vorjahr leicht zurück. 2024 hatte er bei 9,2 % gelegen. Am häufigsten gaben 2025 Menschen in Griechenland an, ihren Wohnraum nicht angemessen heizen zu können: Dort waren 18,1 % betroffen. Es folgte Litauen mit 16,7 % und Bulgarien mit 16,1 %. Am niedrigsten war der Anteil in Finnland (2,6 %) sowie in Estland (3,1 %) und Polen (3,2 %).Preise für Haushaltsenergie zuletzt gestiegenIn den Jahren 2024 und 2025 waren die Preise für Haushaltsenergie gegenüber dem jeweiligen Vorjahr rückläufig. Im Zuge der Energiekrise waren sie jedoch in den Jahren zuvor stark angestiegen. In einer mittelfristigen Betrachtung von 2020 bis 2025 legten sie um 46,9 % zu und damit deutlich stärker als die Verbraucherpreise insgesamt im selben Zeitraum (+21,9 %).Zur aktuellen Heizsaison liegen die Preise für Haushaltsenergie in Deutschland höher als ein Jahr zuvor. Im Oktober 2026 mussten Verbraucherinnen und Verbraucher dafür 2,2 % mehr zahlen als im Vorjahresmonat. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt nahmen im selben Zeitraum um 2,8 % zu.Leichtes Heizöl mit größter Preissteigerung gegenüber dem VorjahresmonatJe nach Art der Heizung sind die privaten Haushalte unterschiedlich stark von den Preisentwicklungen betroffen. Leichtes Heizöl verteuerte sich im Oktober 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 84,5 %. Für Brennholz, Holzpellets oder andere feste Brennstoffe mussten Verbraucherinnen und Verbraucher 14,5 % mehr zahlen. Auch Fernwärme verzeichnete einen leichten Preisanstieg (+0,2 %). Profitieren konnten Verbraucherinnen und Verbraucher von günstigeren Preisen für Strom (-5,2 %) und Erdgas (-1,2 %). Die rückläufigen Preisentwicklungen bei Strom und Erdgas sind teilweise auf die bereits seit Jahresbeginn umgesetzten Maßnahmen der Bundesregierung zurückzuführen.Strom von 2020 bis 2025 mit geringstem Preisanstieg unter HeizenergieträgernIm mittelfristigen Vergleich sind die Preise für Erdgas besonders stark gestiegen: von 2020 bis 2025 um 91,2 %. Auch für leichtes Heizöl mussten Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich tiefer in die Tasche greifen (+88,8 %). Fernwärme verteuerte sich im selben Zeitraum um 78,7 %, Brennholz, Holzpellets oder andere feste Brennstoffe um 45,4 %. Die Preise für Strom wiesen mit einem Plus von 24,6 % die geringste Preissteigerung unter den Heizenergieträgern auf.Bestehende Gebäude mit Wohnraum werden mehrheitlich mit Gas beheiztAnders als in neuen Wohngebäuden dominiert bei den bestehenden Gebäuden mit Wohnraum Gas als primärer Energieträger: Nach Ergebnissen des Zensus 2022 wurden mehr als die Hälfte (53,9 %) von ihnen mit Gas beheizt. Bei rund einem Viertel (24,7 %) kam Heizöl zum Einsatz. Fernwärme wurde in 6,6 % der bestehenden Gebäude mit Wohnraum zum Heizen genutzt, Holz oder Holzpellets kamen auf einen Anteil von 5,9 %. Mit Solar- oder Geothermie beziehungsweise Wärmepumpen wurden 4,2 % der bestehenden Gebäude mit Wohnraum beheizt, mit Strom (ohne Wärmepumpen) 3,4 %. Kohle (0,3 %) und Biomasse (ohne Holz) beziehungsweise Biogas (0,1 %) spielten eine untergeordnete Rolle. 0,9 % der Gebäude mit Wohnraum im Bestand hatten keine Heizung.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse zu Personen, die in Haushalten leben, die ihre Unterkunft nicht angemessen warm halten können, entstammen der europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (European Union Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC). EU-SILC ist die amtliche Hauptdatenquelle für die Messung von Einkommen und Lebensbedingungen in Deutschland sowie in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Erhebung ist in Deutschland seit dem Erhebungsjahr 2020 als Unterstichprobe in den Mikrozensus (MZ-SILC) integriert.Die Einschätzung der Angemessenheit des Warmhaltens der Wohnung liegt im Ermessen der Befragten. Diese Selbsteinschätzungen gehören zu den Kriterien zur Messung der materiellen und sozialen Entbehrung (Deprivation).Hinweis zur Änderung der Veröffentlichungspraxis der MZ-SILC-Ergebnisse: Ab dem Veröffentlichungsjahr 2027 werden ausschließlich Endergebnisse veröffentlicht und dies etwas früher als bisher.Der Verbraucherpreisindex (VPI) misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für Konsumzwecke kaufen. Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind über die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 61111) verfügbar und beziehen sich auf folgende Positionen:CC13-65B Haushaltsenergie (Strom, Gas u.a. Brennstoffe)CC13-04510 StromCC13-0452103000 Erdgas, ohne BetriebskostenCC13-0453001100 Leichtes HeizölCC13-04549 Brennholz, Holzpellets o.a. feste BrennstoffeCC13-04550 Fernwärme u.A.Die Ergebnisse zu den Energieträgern der Heizung von Gebäuden mit Wohnraum stammen aus dem Zensus 2022 und sind über die Zensusdatenbank (Tabelle 3000G-1008) verfügbar.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse der Erhebung EU-SILC 2025 sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes auf den Themenseiten Einkommen und Lebensbedingungen, Armutsgefährdung sowie Wohnen und im Statistischen Bericht sowie der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 12241) veröffentlicht.Die Ergebnisse im EU-Vergleich stehen in der Eurostat Datenbank bereit.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:PressestelleTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6393561