Berlin (ots) -- Fehlende Investitionen: 68,9 Milliarden Euro Sanierungsstau allein bei Schulgebäuden durch Sparpolitik und keine politische Priorisierung- Marode Schulen und erschwerte Lernbedingungen bei Hitze und Kälte sind Protestthemen der bundesweiten Gen Z-Proteste am 20. November- DUH fordert Schulsanierungsoffensive mit ausreichend finanziellen Mitteln und verbindlichen EffizienzvorgabenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert mit aktuellen Gen Z-Protesten eine umfassende Sanierungsoffensive für marode Schulgebäude. Nur mit mehr Energieeffizienz und dem Umstieg auf erneuerbare Wärme lassen sich verlässliche Lernbedingungen im Sommer und Winter schaffen sowie gleichzeitig die Energiekosten der Kommunen senken.Die unzureichenden Investitionen verschärfen den Sanierungsstau an Schulen, der laut aktuellem KfW-Kommunalpanel inzwischen 68,9 Milliarden Euro beträgt. Die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude ist unverzichtbar, um die wachsende Emissionslücke im Gebäudesektor zu schließen sowie Lernbedingungen zu verbessern. In Baden-Württemberg fielen während der Hitzewellen vom 22. bis 27. Juni 2026 fast 9 Prozent der vorgesehenen Pflichtstunden aus.Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Mit Temperaturen von mehr als 40 Grad in manchen Klassenzimmern hat der vergangene Hitzesommer gezeigt, wie schlecht unsere Schulen auf die Klimakrise vorbereitet sind. Ausgerechnet die junge Generation, die die Folgen dieser Klimakrise am stärksten tragen wird, darf nicht auch mit maroden und überhitzten Schulen zurückgelassen werden. Wir fordern deshalb eine ambitionierte Schulsanierungsoffensive. Statt an der Zukunft zu sparen, muss die Bundesregierung in sie investieren. Das entlastet langfristig auch die öffentlichen Kassen: Energetisch sanierte Schulen senken die Energiekosten und verschaffen Kommunen und Bund finanziell wieder Luft, gerade angesichts der explodierenden Öl- und Gaspreise."Die Bundesregierung setzt ihren gefährlichen Sparkurs fort. Dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) werden 2,7 Milliarden Euro entzogen. Dies geht zulasten konkreter Programme für die Gebäudeförderung im KTF: Die Mittel sollen für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2027 gegenüber 2026 von rund 358 auf 215 Millionen Euro sinken. Komplexe Vergabeverfahren, lange Planungsprozesse und der Mangel an Fachkräften bremsen die Schulsanierung zusätzlich. Damit Kommunen vorankommen können, brauchen sie verlässliche Rahmenbedingungen und Planungssicherheit.Paula Brandmeyer, Stellvertretende Bereichsleiterin Energie- und Klimaschutz bei der DUH: "Ein Jahr nach Ablauf der Umsetzungsfrist legt das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen einen Gesetzentwurf zur Sanierung öffentlicher Gebäude vor. Unsanierte Schulen können demnach aus den 1980er-Jahren allein durch einen Fernwärmeanschluss als Niedrigstenergiegebäude gelten: Damit bleiben sinkende Energiekosten und bessere Lernbedingungen auf der Strecke. Wir fordern in unserer Stellungnahme ein ambitionierteres Sanierungszielniveau mit verbindlichen Vorgaben für mehr Energieeffizienz, besseren Hitzeschutz und den Umstieg auf erneuerbare Wärme. Außerdem darf es keine Schlupflöcher mehr geben, um die Sanierungsziele immer weiter aufzuschieben."Die DUH unterstützt junge Menschen, Mieterinnen und Mieter bei einer Verfassungsbeschwerde gegen das Gebäudemodernisierungsgesetz. Ziel ist es, dieses klimaschädliche und aus Sicht der DUH verfassungswidrige Gesetz zu stoppen - zum Schutz ihrer Lebensgrundlagen und der Freiheit künftiger Generationen.Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6393560