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150 Millionen Euro zusätzliches Eigenkapital und ein geplanter Produktionsstandort in Spanien: Der amerikanische Batteriematerialspezialist Group14 Technologies baut seine internationale Präsenz aus. Die am 29. Oktober angekündigte Finanzierung soll die globale Expansion unterstützen. Für Europa ist ein Werk in Sagunto mit einer anfänglichen Kapazität für Materialien entsprechend zehn Gigawattstunden Batteriekapazität vorgesehen.

Für Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) liefert diese Entwicklung einen interessanten Branchenkontext. Das kanadische Unternehmen verfügt seit Ende Oktober über ein erteiltes Patent für siliziumverstärkte Graphitanoden. Damit verbindet Focus seine Graphitprojekte in Québec mit einer Technologie, die auf höhere Speicherkapazität zielt. Eine Geschäftsbeziehung zu Group14 ist damit nicht verbunden.

Warum Silizium die Batterieindustrie beschäftigt

Graphit bildet heute die Grundlage vieler Lithium-Ionen-Batterieanoden. Silizium kann theoretisch deutlich mehr Lithium speichern. Allerdings verändert es beim Laden sein Volumen erheblich. Diese Ausdehnung kann Elektroden beschädigen und die Lebensdauer begrenzen.

Entscheidend ist deshalb die Verbindung aus Speicherkapazität, Stabilität und industrieller Herstellbarkeit. Hier entstehen unterschiedliche technologische Ansätze. Manche setzen auf siliziumdominierte Materialien, andere kombinieren Silizium mit Graphit. Für Graphitanbieter hängt die mögliche Marktchance davon ab, welche Materialsysteme sich durchsetzen und welche Anforderungen Kunden stellen.

BASF zeigt, worauf es bei der Umsetzung ankommt

BASF (ISIN: DE000BASF111) arbeitet bereits mit Group14 an diesem Problem. In ihrer gemeinsamen Mitteilung vom 13. Mai 2025 beschrieben die Unternehmen eine Kombination aus dem BASF-Bindemittel Licity 2698 X F und Group14s Silizium-Batteriematerial SCC55. Das Bindemittel soll die Elektrode stabilisieren und damit die Nutzung siliziumreicher Anoden unterstützen.

Nach Unternehmensangaben erreichten Testzellen bei Raumtemperatur typischerweise mehr als 1.000 Zyklen mit 80 Prozent verbleibender Kapazität. Bei 45 Grad Celsius wurden noch über 500 Zyklen erzielt. Die Ergebnisse beziehen sich auf das untersuchte Materialsystem und dessen Testbedingungen.

Für Anleger verdeutlicht die Zusammenarbeit, wie viele Komponenten zusammenpassen müssen. Ein leistungsfähiges Anodenmaterial benötigt geeignete Bindemittel, stabile Elektroden und einen reproduzierbaren Herstellungsprozess. BASF übernimmt dabei eine konkrete materialtechnische Aufgabe innerhalb der Batterieentwicklung. Die Kooperation zeigt außerdem, dass die industrielle Weiterentwicklung von Siliziumanoden bereits kommerziell verfügbare Ausgangsmaterialien einbezieht. Für kleinere Technologieentwickler entstehen dadurch Vergleichsmaßstäbe: Sie müssen ihre eigenen Materialien unter nachvollziehbaren Bedingungen testen und deren Eignung für die spätere Zellfertigung belegen.

Focus schützt seinen eigenen technischen Ansatz

Focus meldete am 5. November die Erteilung des kanadischen Patents Nummer 3.209.696. Der geschützte Ansatz integriert Silizium-Nanopartikel in natürliche Graphitpartikel und ergänzt eine schützende Kohlenstoffbeschichtung. Damit sollen die Volumenveränderungen des Siliziums besser beherrscht werden.

Bereits früher veröffentlichte Knopfzellentests mit neun Prozent Silizium zeigten nach Unternehmensangaben eine reversible Kapazität von ungefähr 605 Milliamperestunden je Gramm. Das liegt rund 62 Prozent über der theoretischen Kapazität konventionellen Graphits von 372 Milliamperestunden je Gramm.

Diese Zahl beschreibt die Kapazität des untersuchten Anodenmaterials. Sie bedeutet keine entsprechende Steigerung der Energiedichte einer vollständigen Batterie oder der Reichweite eines Elektroautos. Focus strebt weitere technische Validierung und die Prüfung möglicher Kommerzialisierungswege an. Entsprechende Patentanmeldungen in Europa, den USA und Südkorea sind noch anhängig.

Von der Lagerstätte zum qualifizierten Material

Die Rohstoffbasis bilden Lac Knife und Lac Tétépisca in Québec. Parallel entwickelt Focus seine Verarbeitungskompetenz. Eine Fördervereinbarung mit Natural Resources Canada sieht bis zu 14,1 Millionen kanadische Dollar an nicht rückzahlbaren Beiträgen für ein Demonstrationsprojekt zur Graphitreinigung vor.

In im Dezember 2025 veröffentlichten Folgeversuchen berichtete Focus eine Reinheit von 99,9996 Gewichtsprozent. Für eine spätere industrielle Nutzung zählen allerdings auch gleichbleibende Qualität, Verarbeitungskosten und erfolgreiche Kundenqualifizierung. Gerade diese Verbindung aus Rohstoffversorgung und Materialentwicklung macht die Strategie für europäische Industriepartner grundsätzlich relevant.

Research bewertet auch die Ressourcenbasis

Fundamental Research Corp. erhöhte in seiner am 25. Mai 2026 veröffentlichten Analyse den geschätzten fairen Wert von zuvor 1,27 auf 2,03 kanadische Dollar je Aktie. Ausschlaggebend war insbesondere die Ressourcenerweiterung bei Tétépisca. Die Bewertung kombiniert Unternehmensvergleich und abgezinste Zahlungsströme. Sie ist eine Analysteneinschätzung und keine Kursgarantie. FRC stuft das Risiko als hochspekulativ ein. Focus bezahlt FRC für Research und Verbreitung der Berichte; daraus entsteht ein potenzieller Interessenkonflikt.

Fazit

Die zusätzliche Finanzierung von Group14 zeigt, dass Kapital in die industrielle Skalierung siliziumbasierter Batteriematerialien fließt. Der geplante Standort in Spanien unterstreicht zugleich Europas Bedeutung als Absatz- und Produktionsregion. Für deutsche Anleger reicht die Geschichte damit über die reine Förderung von Batterierohstoffen hinaus.

Focus Graphite verbindet eigene Graphitprojekte mit einem patentierten Ansatz für siliziumverstärkte Anoden und staatlich unterstützter Verarbeitungstechnologie. Das eröffnet mehrere mögliche Entwicklungswege. Der kommerzielle Nachweis steht jedoch noch aus: Weitere Zelltests, reproduzierbare Produktion, Kundenqualifizierung und tragfähige Vereinbarungen müssen die bisherigen Ergebnisse ergänzen. Auch Genehmigungen und Finanzierung der Bergbauprojekte bleiben wesentlich.

Die FRC-Bewertung liefert einen zusätzlichen, ausdrücklich bezahlten Research-Blick auf die Ressourcenbasis. Für die Beurteilung der Batterietechnologie werden dagegen konkrete technische Fortschritte entscheidend sein. Der wichtigste Prüfpunkt lautet deshalb, ob Focus seine geschützten Laborergebnisse in ein Material überführen kann, das Batteriehersteller unter industriellen Bedingungen einsetzen wollen.

Quelle:

Group14 Technologies: "Group14 Closes €150M Series D Extension to Accelerate Global Manufacturing Footprint", 29.10.2026.

https://group14.technology/resources/press-releases/group14-closes-e150m-series-d-extension-to-accelerate-global-manufacturing-footprint/

BASF und Group14: "BASF and Group14 collaborate on market-ready silicon anode solution that is highly durable at extreme temperatures", 13.05.2025.

https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2025/05/p-25-095

Focus Graphite: "Focus Graphite Secures Canadian Patent for Silicon-Enhanced Graphite Battery Anode Technology", 05.11.2026.

https://focusgraphite.com/focus-graphite-secures-canadian-patent-for-silicon-enhanced-graphite-battery-anode-technology/

Focus Graphite: "Focus Graphite Officially Commences Government-Supported Thermal Purification Project to Establish Dual-Use Graphite Production in Canada", 02.03.2026.

https://focusgraphite.com/focus-graphite-officially-commences-government-supported-thermal-purification-project-to-establish-dual-use-graphite-production-in-canada/

Focus Graphite: "Focus Graphite Achieves 99.9996 wt% Ultra-High Purity and 2.03 ppm EBC in Follow-On Testing", 11.12.2025.

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-99-9996-wt-ultra-high-purity-and-2-03-ppm-ebc-in-follow-on-testing/

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