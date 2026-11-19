Bayreuth (ots) -Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Medizinprodukte-Herstellers medi hat die gemeinnützige Hilfsorganisation medi for help eine Losaktion unter den medianer:innen organisiert. Die Inhaber-Familie stockte auf insgesamt 20.000 Euro auf. Die Spendensumme geht über eine Kooperation mit BASKETBALL AID an die regionale Initiative "Bunter Kreis Bayreuth". Die Einrichtung des Klinikums Bayreuth kümmert sich um Familien mit Früh- und Risikogeborenen sowie mit chronisch schwerkranken und behinderten Kindern."Lose kaufen, Gutes tun": Unter diesem Motto konnten medi Mitarbeitende zum 75-jährigen Jubiläumsfest Lose kaufen, der Erlös floss zu 100 Prozent in die Spendenaktion von medi for help. Die medi Inhaber-Familie stockte den Betrag pro verkauftem Los auf und beteiligte sich zudem mit einer zusätzlichen eigenen Spende, sodass am Ende 20.000 Euro übergeben werden können. "Seit 75 Jahren sind wir als Familienunternehmen in Bayreuth verwurzelt, investieren nicht zuletzt durch unseren Neubau verstärkt in den regionalen Standort und bauen auf die medianer:innen als wertvollste Stütze. Das zeigte sich auch wieder bei dieser Spendenaktion - die hohe Beteiligung macht uns stolz! Da war es naheliegend, die gemeinsame Summe auch genau hier in der Region einzusetzen und vor Ort zu unterstützen", so Philipp Schatz, Miriam Weihermüller und Marcus Weihermüller, Teil der Inhaberfamilie von medi."Score a smile": Kooperation mit BASKETBALL AIDDie Spendensumme wird über medi for help, die gemeinnützige Hilfsorganisation von medi, gespendet. "Neben dem globalen Engagement - der Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen ohne Zugang zu medizinischer Versorgung - konzentrieren wir uns mit medi for help auch auf Kooperationen mit sozialen Einrichtungen und Initiativen aus dem medizinischen Sektor in der Region Bayreuth. Wir legen großen Wert auf Partnerschaften, die dieselbe Mission und Vision teilen wie wir. Mit dem gemeinnützigen Verein BASKETBALL AID haben wir einen wertvollen Partner gefunden, mit dem wir gemeinsam Gutes tun können. Wir bündeln unsere Stärken und Netzwerke für einen größtmöglichen Impact. Gemeinsam unterstützen wir den Bunten Kreis Bayreuth, der am Klinikum angegliedert ist und sich um die Unterstützung und Nachsorge von Familien mit Früh- und Risikogeborenen sowie mit chronisch schwerkranken Kindern kümmert", erklärt Daniela Weihermüller, Geschäftsführerin medi for help.Die Gesamt-Spendensumme wird sich am Ende wie folgt zusammensetzen: medi for help spendet 20.000 Euro. BASKETBALL AID unterstützt die Saison 2026 / 2027 der Rollstuhl-Basketballer des RSV Bayreuth, indem für jeden getroffenen Freiwurf ein Betrag in den Spendentopf fließt. Zusätzlich planen BASKETBALL AID und medi for help ein Charity-Spiel, bei dem auch die Familien, die der Bunte Kreis Bayreuth begleitet, teilnehmen können, um einen sorglosen Tag verbringen zu dürfen."Mit 'Score a smile' bringen wir auf den Punkt, worum es bei dieser Aktion geht: Jeder Treffer kann etwas bewirken. Das Motto verbindet den medi for help Slogan 'Give a smile' mit dem Basketball und unserer Idee, jeden erfolgreichen Freiwurf mit einer Spende zu belohnen. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit medi for help und dem RSV Bayreuth über die gesamte Saison hinweg Aufmerksamkeit und Unterstützung für den Bunten Kreis Bayreuth zu schaffen, um Familien aus der Region zu helfen und ihnen ein Lächeln zu schenken", so Sebastian Pichlmayer, Leiter Fundraising bei BASKETBALL AID.Hauptgewinn für medianer:innen: Exklusive Ballonfahrtmedi bedankte sich bei den an der Losaktion teilnehmenden medianer:innen mit einem besonderen Preis - einer Ballonfahrt über Bayreuth, inklusive Flug über medi. Unter allen Teilnehmenden zog die Inhaberfamilie am 75-jährigen Jubiläumsfest sieben Gewinner:innen. "Es ist wirklich beeindruckend, die Vogelperspektive einzunehmen und meine Heimatstadt von oben zu sehen - und natürlich medi. Als Eventmanagerin bei medi habe ich bereits einige besondere Orte besucht, meinen Arbeitsplatz aus knapp 2.000 Metern Höhe zu bestaunen, gehört seit heute zu einem der eindrucksvollsten für mich", so Vera Seitz, Teamassistenz Eventmanagement bei medi und eine der Gewinner:innen des Ballonfluges.Über BASKETBALL AID:Der gemeinnützige Verein BASKETBALL AID setzt sich bundesweit für krebskranke und schwerkranke Kinder sowie deren Familien ein. Seine Wurzeln liegen in der Unterstützung von Kinderkrebsstationen, Fördervereinen und Forschungsprojekten. Darüber hinaus fördert BASKETBALL AID Einrichtungen und Initiativen, die Kinder mit schweren Erkrankungen und ihre Familien begleiten und unterstützen. Dabei nutzt der Verein die verbindende Kraft des Basketballs und arbeitet bundesweit mit Teams, Clubs, Unternehmen und weiteren Partnern zusammen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf regionalen Kooperationen: Spendensummen, die gemeinsam mit Teams und Partnern vor Ort erzielt werden, kommen sozialen Einrichtungen und Initiativen in der jeweiligen Region zugute. Unterstützt wird die Arbeit durch Spenden, Charity-Aktionen sowie private und unternehmerische Mitgliedschaften.Surftipps:www.medi-for-help.comwww.basketball-aid.demedi for help - give a smile. Die gemeinnützige Hilfsorganisation medi for help möchte sozial benachteiligten Menschen ohne Zugang zu medizinischer Versorgung neue Hoffnung schenken und ihre Lebenssituation nachhaltig verbessern. Dafür unterstützt medi for help globale und lokale Initiativen und Projekte. Gegründet wurde die Hilfsorganisation des Medizinprodukte-Herstellers medi 2010 nach dem Erdbeben in Haiti, um vor Ort schnell Hilfe zu leisten. medi for help konzentriert sich seitdem auf die Behandlung schwerer Erkrankungen des Lymphsystems (beispielsweise tropisches Lymphödem wie lymphatische Filariose oder Podokoniose) sowie orthopädische Versorgungen. Im Fokus der globalen Aktivitäten steht eine nachhaltige Unterstützung des einheimischen Fachpersonals vor Ort: die Hilfe zur Selbsthilfe. Dafür engagiert sich medi for help mit medizinischen Hilfsmitteln, fachlichem Know-how sowie finanziell. www.medi-for-help.com, www.medi.dePressekontakt:medi SE & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi.deLisa Schwarz-WeißCommunication & PR Managerphone: +49 921 912-3025l.schwarz-weiss@medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23931/6393578