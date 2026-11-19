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Gold und Silber im Ausverkauf: Starker Dollar und Zinssorgen drücken die Preise auf neue Tiefs - doch extrem überverkaufte Märkte lassen auf eine mögliche Gegenbewegung hoffen.

Der Verkaufsdruck am Edelmetallmarkt verschärft sich spürbar: Während der Goldpreis erstmals seit Mitte September unter die Marke von 3.800 US-Dollar je Unze rutschte, fiel Silber unter 45 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Neben einem festen US-Dollar und hartnäckigen US-Zinssorgen bis ins Jahr 2027 belasten sinkende ETF-Bestände sowie eine abkühlende Nachfrage aus der Solarindustrie die Notierungen.

Doch ausgerechnet in dieser angespannten Marktphase senden technische Indikatoren ein seltenes Extrem-Signal: Der wöchentliche MACD-Indikator für Gold erreicht das am stärksten überverkaufte Niveau seit dem Jahr 2013, während die Aufwärtsbewegung des US-Dollars zunehmend ausgereizt erscheint. Welche Faktoren eine kurzfristige Erholung auslösen könnten und wie Marktstrategen die Doppelbelastung beim Silberpreis bewerten, beleuchtet die vollständige Analyse.

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Gold und Silber im Ausverkauf: Steht jetzt die Gegenbewegung bevor?

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