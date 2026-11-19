Der DAX wird zur Handelseröffnung bei rund 25 840 Punkten erwartet und kann sich damit zunächst stabilisieren. Allerdings lassen die schwachen Vorgaben von der Wall Street und aus Asien den deutschen Aktienmarkt nicht zur Ruhe kommen. Erneut geraten insbesondere die großen Halbleiterunternehmen unter Verkaufsdruck. Die Anleger befürchten zunehmend, dass sich der aktuelle Aufschwung im Chipsektor seinem Höhepunkt nähert und eine abrupte Trendwende bevorstehen könnte.

Damit rückt ein altbekanntes Phänomen der Halbleiterindustrie wieder in den Mittelpunkt: der sogenannte Schweinezyklus. Auf Phasen hoher Nachfrage und kräftiger Investitionen folgen häufig Überkapazitäten, sinkende Preise und ein deutlicher Rückgang der Gewinne. Die Investoren fürchten, dass die milliardenschweren Investitionen in KI-Rechenzentren und Halbleiterkapazitäten zu einem ähnlichen Ungleichgewicht führen könnten. Noch sprechen die Geschäftszahlen von Nvidia zwar für eine anhaltend hohe Nachfrage, doch an den Börsen wird längst nicht mehr nur die Gegenwart gehandelt. Die Anleger versuchen bereits abzuschätzen, wann der aktuelle Boom seinen Höhepunkt überschreiten könnte.

Zusätzlichen Druck erzeugt die Geldpolitik. Das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank hat die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung im Dezember deutlich verstärkt. Im Raum steht ein Zinsschritt um mindestens 25 Basispunkte, während einzelne Fed-Mitglieder offenbar sogar eine vorsorgliche Anhebung um 50 Basispunkte befürworten. Angesichts der zuletzt wieder gestiegenen Inflation wächst die Sorge, dass die Notenbank die geldpolitischen Zügel stärker anziehen muss als bislang erwartet.

Im Mittelpunkt des heutigen Handelstages steht allerdings der mit Spannung erwartete Börsengang des amerikanischen KI-Unternehmens Anthropic. Der Platzierungspreis wurde auf 83 US-Dollar festgelegt und liegt damit oberhalb der zuvor kommunizierten Preisspanne von 72 bis 78 US-Dollar. Die offenbar hohe Nachfrage im Vorfeld der Erstnotiz zeigt, dass die Investoren dem KI-Sektor trotz der jüngsten Turbulenzen weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial zutrauen. Ob diese Zuversicht allerdings auch nach dem Handelsstart Bestand hat, muss sich erst noch zeigen.

Entscheidend werden deshalb die ersten Handelsstunden der Anthropic-Aktie sein. Kann sich der Kurs deutlich oberhalb des Ausgabepreises behaupten, wäre dies ein wichtiges Vertrauenssignal für die gesamte KI-Branche. Sollte die Aktie dagegen rasch unter den Platzierungspreis fallen, könnte dies die Befürchtungen einer Überhitzung des Sektors zusätzlich verstärken. Neben dem Börsengang stehen weitere amerikanische Konjunkturdaten auf der Tagesordnung. Die Arbeitsmarktzahlen und der Philadelphia-Fed-Index könnten neue Hinweise auf die wirtschaftliche Dynamik in den Vereinigten Staaten liefern.

Der DAX dürfte heute versuchen, die Marke von 26 000 Punkten zurückzuerobern. Nach dem jüngsten Rückfall unter diese psychologisch wichtige Schwelle hat sich das kurzfristige Chartbild allerdings deutlich eingetrübt. Für den deutschen Leitindex zeichnet sich zunächst eine Handelsspanne zwischen 25 750 und 26 000 Punkten ab.

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