Straubing (ots) -Die gesetzliche Krankenversicherung steht finanziell unter Druck. Mit einer Reform will die Bundesregierung die Beiträge 2027 stabilisieren, während gleichzeitig die Beitragsbemessungsgrenzen steigen sollen. Für Unternehmen stellt sich damit eine neue Frage: Reicht die gesetzliche Gesundheitsversorgung aus, um Mitarbeiter langfristig gesund und leistungsfähig zu halten?Unternehmen diskutieren über Obstkörbe und Tankgutscheine, während ihre Mitarbeiter wochenlang auf einen Facharzttermin warten. Dabei kann genau das zum echten Problem werden. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum die Gesundheitsversorgung für Arbeitgeber immer wichtiger wird und welche Vorteile eine betriebliche Krankenversicherung bietet.Steigende Gesundheitskosten belasten auch UnternehmenDie Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt eine Herausforderung. Mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz will die Bundesregierung eine für 2027 erwartete Finanzierungslücke von rund 19 Milliarden Euro schließen. Gleichzeitig soll die monatliche Beitragsbemessungsgrenze auf 6.375 Euro steigen. Dadurch können für besser verdienende Beschäftigte und deren Arbeitgeber höhere Sozialabgaben entstehen.Während die Bundesregierung die Beitragssätze stabilisieren möchte, warnen Kritiker vor zusätzlichen Belastungen. Für Unternehmen stellt sich jedoch auch die Frage, wie sich die Versorgung ihrer Beschäftigten entwickelt. Denn wenn Mitarbeiter wegen fehlender Behandlungstermine länger ausfallen, kann das betriebliche Abläufe beeinträchtigen. Besonders kleinere Unternehmen geraten dadurch schnell unter Druck.Welche Versorgungslücken Arbeitgeber schließen könnenEine Möglichkeit, die gesetzliche Absicherung zu ergänzen, bietet die betriebliche Krankenversicherung (bKV). Dabei schließt das Unternehmen für seine Beschäftigten eine private Zusatzversicherung ab und übernimmt die Beiträge. Die Mitarbeiter bleiben gesetzlich krankenversichert, erhalten jedoch zusätzliche Leistungen.Je nach Tarif gehören dazu höhere Zuschüsse für Zahnersatz, Sehhilfen oder alternative Behandlungsmethoden. Auch Krankenhausleistungen wie die Unterbringung im Einbettzimmer oder die Behandlung durch Wahlärzte können enthalten sein.Besonders interessant sind Angebote, die eine schnellere Vermittlung von Facharztterminen ermöglichen. Eine Behandlung innerhalb weniger Tage lässt sich allerdings nicht grundsätzlich garantieren. Darüber hinaus können psychologische Beratungen oder andere Unterstützungsangebote zur psychischen Gesundheit Bestandteil der Versicherung sein.Alle Gruppentarife lassen sich zudem ohne individuelle Gesundheitsprüfung abschließen. Die Leistungen stehen unmittelbar nach Versicherungsbeginn zur Verfügung. Die genauen Voraussetzungen unterscheiden sich jedoch je nach Anbieter.Warum sich zusätzliche Gesundheitsleistungen wirtschaftlich lohnen könnenFür Arbeitgeber ist die betriebliche Krankenversicherung zunächst mit regelmäßigen Ausgaben verbunden. Gleichzeitig kann sie gegenüber einer Gehaltserhöhung steuerliche Vorteile bieten.Die Beiträge lassen sich grundsätzlich als Betriebsausgaben berücksichtigen. Werden die Leistungen als begünstigter Sachbezug gewährt, können sie innerhalb der monatlichen Freigrenze von 50 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei bleiben. Voraussetzung ist, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden und die Freigrenze nicht durch andere Sachbezüge ausgeschöpft ist.Daneben spielt die mögliche Verringerung krankheitsbedingter Ausfälle eine Rolle. Fehlt ein Mitarbeiter mehrere Tage, entstehen nicht nur Kosten durch die Entgeltfortzahlung. Häufig müssen Kollegen zusätzliche Aufgaben übernehmen oder Projekte verzögern sich.Erleichtert eine ergänzende Gesundheitsversorgung den Zugang zu notwendigen Behandlungen, kann das längeren Ausfallzeiten entgegenwirken. Ob sich die Beiträge dadurch amortisieren, hängt allerdings vom jeweiligen Betrieb ab.Gesundheitsversorgung als Instrument zur MitarbeiterbindungAuch bei der Personalgewinnung kann die betriebliche Krankenversicherung Vorteile bieten. Gerade kleinere Unternehmen können nicht immer mit den Gehältern großer Konzerne konkurrieren. Zusätzliche Gesundheitsleistungen ermöglichen ihnen, das Gesamtpaket für Beschäftigte attraktiver zu gestalten.Anders als einmalige Prämien steht der Versicherungsschutz in der Regel dauerhaft zur Verfügung, solange die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Davon profitieren Mitarbeiter insbesondere dann, wenn sie medizinische Leistungen benötigen.Entscheidend ist allerdings, dass die Angebote zum tatsächlichen Bedarf der Belegschaft passen. Nur wenn Beschäftigte die Leistungen kennen und nutzen können, entsteht daraus ein spürbarer Mehrwert.Worauf Unternehmen bei der Einführung achten solltenVor dem Abschluss sollten Arbeitgeber prüfen, welche Leistungen besonders gefragt sind. Während in einem Betrieb Zuschüsse für Zahnbehandlungen relevant sein können, stehen andernorts Facharztservices oder psychologische Beratungsangebote im Vordergrund.Auch mögliche Leistungsausschlüsse, Erstattungsgrenzen und die Bedingungen bei einem Arbeitgeberwechsel verdienen Aufmerksamkeit. Zudem unterscheiden sich die Mindestgrößen der versicherbaren Gruppen, wobei manche Anbieter bereits kleinen Unternehmen den Einstieg ermöglichen.Eine betriebliche Krankenversicherung ersetzt weder die gesetzliche Absicherung noch gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen. Sie kann jedoch eine sinnvolle Ergänzung sein, wenn Unternehmen ihre Beschäftigten bei der medizinischen Versorgung unterstützen und zugleich ihre Attraktivität als Arbeitgeber stärken möchten.Über Georg Soller:Georg Soller ist Gründer und CEO der Georg Soller Unternehmensgruppe, die sich auf Unternehmensversicherungen, Beratung und Mitarbeiterbenefits spezialisiert hat. Sein Fokus liegt auf digitalen, transparenten und individuellen Absicherungskonzepten für Unternehmen. Mit strukturierten Lösungen und branchenspezifischen Modellen unterstützt er Firmen dabei, Risiken zu minimieren und Prozesse effizient zu steuern. Weitere Informationen unter: https://www.georgsoller.de/Pressekontakt:GS Makler GmbHVertreten durch: Georg SollerE-Mail: info@georgsoller.dehttps://georgsoller.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: GS Makler GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182541/6393594