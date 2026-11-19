Frankfurt am Main (ots) -- Sieben globale Trends verändern den Personalbedarf in der Gesundheits- und Life-Sciences-Branche- Wachstum und Restrukturierungen stellen Unternehmen und Beschäftigte vor neue Herausforderungen- 74 Prozent der Arbeitgeber weltweit haben Schwierigkeiten, qualifizierte Fachkräfte zu findenKaum eine Branche vereint derzeit so viele Herausforderungen gleichzeitig wie Gesundheitswesen & Life Sciences. Auslaufende Patente erhöhen den wirtschaftlichen Druck, geopolitische Risiken und fragile Lieferketten verändern Produktions- und Beschaffungsstrukturen, künstliche Intelligenz verschiebt Kompetenzprofile und zugleich fehlen vielerorts die Fachkräfte, die für diesen Wandel gebraucht werden. Weltweit haben 74 Prozent der Arbeitgeber im Gesundheits- und Life-Sciences-Sektor Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu finden. Gleichzeitig wächst die gesellschaftliche Bedeutung der Branche weiter. Eine alternde Bevölkerung, steigende Gesundheitsbedarfe und medizinischer Fortschritt sorgen dafür, dass ihre Leistungen künftig eher mehr als weniger gefragt sein werden. Der neue "Healthcare & Life Sciences World of Work Report" von Manpower Deutschland bündelt Daten und Analysen verschiedener Quellen und beschreibt sieben Trends, die zeigen, wie stark sich Branche und Arbeitswelt derzeit verändern."Gesundheitswesen und Life Sciences erleben gerade Licht und Schatten zugleich. Auf der einen Seite stehen Kostendruck, technologische Veränderungen und eine grundlegende Neuaufstellung von Geschäftsmodellen, Produktion und Wertschöpfung. Auf der anderen Seite wächst der Bedarf an medizinischer Versorgung, Innovation und qualifizierten Fachkräften langfristig weiter. Genau das macht die Branche so beispielhaft für die Transformation unserer Wirtschaft: Bestehende Tätigkeiten und Kompetenzprofile verändern sich, während gleichzeitig neue Fähigkeiten dringend gebraucht werden. Für Unternehmen wird deshalb entscheidend sein, beides zusammenzubringen: wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit und eine langfristige Strategie für die richtigen Fachkräfte", sagt Faris Becirovic, Country Manager und Vorsitzender der Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland.Personalplanung wird zur strategischen AufgabeDie sieben Trends verdeutlichen, dass Unternehmen ihren Personalbedarf nicht mehr unabhängig von technologischen, wirtschaftlichen und demografischen Veränderungen planen können. Entscheidend wird sein, frühzeitig zu erkennen, welche Kompetenzen künftig benötigt werden, welche Tätigkeiten sich verändern und wie vorhandene Mitarbeitende für neue Aufgaben qualifiziert werden können.- KI verändert Forschung und Arbeitsprozesse: Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in die Arzneimittelforschung, Diagnostik und betriebliche Abläufe. Sie kann Entwicklungsprozesse beschleunigen und die Personalplanung unterstützen. Allerdings führt der Einsatz der Technologie im Recruiting nicht automatisch zu schnelleren Stellenbesetzungen: 71 Prozent der befragten Life-Sciences-Arbeitgeber berichten, dass sich die Dauer ihrer Stellenbesetzungen gegenüber dem Vorjahr nicht verbessert hat. Unternehmen müssen deshalb neben der Technologie auch in neue Kompetenzen und die Weiterbildung ihrer Beschäftigten investieren.- Wachstum trifft auf wirtschaftliche Unsicherheit: Einer Umfrage eines großen Beratungshause zur Folge blicken mehr als 75 Prozent der befragten Führungskräfte aus Biopharma und Medizintechnik optimistisch auf die wirtschaftliche Entwicklung ihres Unternehmens. Nur 41 Prozent beurteilen dagegen die Aussichten der Weltwirtschaft positiv. Zugleich erwarten viele Befragte weitere Fusionen und Übernahmen. Steigender Kostendruck, Zölle und Umstrukturierungen verändern, wo und welche Fachkräfte benötigt werden. Das verlangt eine flexible Personalplanung.- Patentabläufe beschleunigen den Wandel: Bis 2030 laufen weltweit Patente für Arzneimittel aus, auf die Umsätze von 300 Milliarden US-Dollar entfallen. Damit steigt der Druck, neue Produkte zu entwickeln, Forschungsprozesse mithilfe von KI zu beschleunigen und Kosten zu senken. Gefragt sind insbesondere Fachkräfte, die wissenschaftliches Wissen mit Datenanalyse, regulatorischen Anforderungen und Produktentwicklung verbinden. Gleichzeitig müssen Unternehmen bei Restrukturierungen wichtiges Know-how sichern.- Gesundheitsversorgung verlagert sich nach Hause: Immer mehr medizinische Leistungen werden außerhalb von Krankenhäusern und Arztpraxen erbracht. Laut einer Untersuchung würden 75 Prozent der älteren Befragten eine Versorgung zu Hause bevorzugen. Der wachsende Markt für häusliche Gesundheitsversorgung erfordert neue Betreuungsmodelle und Beschäftigte, die medizinisches Fachwissen mit digitalen Fähigkeiten verbinden. Auch die Gewinnung und Bindung entsprechender Fachkräfte wird wichtiger.- Pharmaunternehmen bauen ihre Produktion um: Geopolitische Spannungen und Risiken in internationalen Lieferketten veranlassen Unternehmen, Produktionskapazitäten stärker regional aufzubauen. 76 Prozent der befragten Biopharma-Führungskräfte erwarten erhebliche Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf ihre Beschaffungsstrategien. Neue Produktionsstandorte erhöhen den Bedarf an Spezialisten für Bioproduktion, Ingenieurwesen, Automatisierung, Qualitätssicherung und regulatorische Aufgaben.- Cyberrisiken erhöhen den Fachkräftebedarf: Mit der Digitalisierung wachsen auch die Risiken durch Cyberangriffe. Unternehmen im Gesundheits- und Life-Sciences-Sektor müssen sensible Daten, vernetzte Systeme und betriebliche Abläufe schützen. 62 Prozent der weltweit befragten CIOs im Gesundheitssektor sehen in der Cybersicherheit den größten Bedarf an zusätzlichen Fachkräften in den kommenden 12 bis 24 Monaten. Gleichzeitig müssen auch Beschäftigte außerhalb der IT im Umgang mit Datenschutz und Cybersicherheit geschult werden.- Fachkräftemangel bleibt die zentrale Herausforderung: Der Mangel an qualifizierten Mitarbeitenden zieht sich durch sämtliche Entwicklungen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden bis 2030 weltweit rund elf Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen fehlen, vor allem in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Besonders gefragt sind neue Kombinationen aus wissenschaftlichen, technischen und digitalen Fähigkeiten. Manpower empfiehlt daher, bei der Personalauswahl stärker auf vorhandene Kompetenzen zu achten, neue Talentpools zu erschließen und bestehende Mitarbeitende gezielt weiterzuentwickeln. Auch Mitarbeiterbindung und flexible Arbeitsmodelle gewinnen an Bedeutung."Unternehmen müssen heute nicht nur wissen, welche Fachkräfte ihnen fehlen, sondern auch, welche Qualifikationen sie morgen benötigen. Das verlangt einen Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette und auf die Veränderungen am Arbeitsmarkt. Gerade deshalb ist es wichtig, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die Branchenentwicklung, Recruiting, Personalplanung und Qualifizierung gemeinsam betrachten und entsprechende Lösungen entwickeln können", so Becirovic.Über den ReportDer internationale "Healthcare & Life Sciences World of Work Outlook" von Manpower Deutschland beschreibt sieben Entwicklungen, die die Arbeitswelt im Gesundheits- und Life-Sciences-Sektor prägen. Er stützt sich auf globale Arbeitsmarktdaten, Arbeitgeberbefragungen sowie Untersuchungen und Prognosen externer Organisationen. Die Ergebnisse beziehen sich auf unterschiedliche Länder, Branchenbereiche und Befragungsgruppen.Gerne sprechen wir mit Ihnen darüber, welche konkreten Handlungsoptionen sich aus den Studienergebnissen für Ihr Unternehmen ergeben.Den vollständigen Report finden Sie hier zum kostenfreien Download (https://www.manpowergroup.de/-/media/project/manpowergroup/manpowergroup/manpowergroup-germany/studien_pdf/2026/man-global-insights-healthcare-life-sciences-report_2026.pdf).Manpower GmbH & Co. KGAls einer der größten Personaldienstleister in Deutschland vermittelt Manpower seit 1965 gewerbliches Personal und qualifizierte Fachkräfte in passende Arbeitsplätze. Mit einem weit verzweigten Netzwerk an Kunden in der Industrie, Gewerbebetrieben, Technik und Handwerk ist Manpower für Bewerber und Bewerberinnen nicht nur eine zuverlässige Anlaufstelle für die Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung, sondern auch ein vertrauenswürdiger Partner, für den der Mensch im Mittelpunkt steht - damit Talente nicht nur vermittelt, sondern auch weiterentwickelt und nachhaltig beschäftigungsfähig gemacht werden.Pressekontakt:ManpowerGroup Deutschland GmbH & Co. KGPressestelleDr. Katrin LuzarFrankfurter Straße 60-6865760 EschbornE-Mail: presse@manpower.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56465/6393593