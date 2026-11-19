Was für ein Schock für Deutz-Anleger. Die Aktie des Kölner Industriekonzerns verliert am Mittwoch zeitweise mehr als -17 % und fällt auf den tiefsten Stand seit rund einem Jahr. Auslöser sind schwere Vorwürfe eines Leerverkäufers. Gleichzeitig halten Analysten weiterhin zweistellige Kursziele für möglich. Was ist da los? Shortseller-Attacke lässt Deutz-Aktie abstürzen Für die Deutz-Aktie läuft es momentan alles andere als rund. Nachdem das Papier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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