DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich trotz Rekord-Börsengang von Anthropic

DOW JONES--Trotz des Rekord-Börsengangs von Anthropic haben sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag mit keiner klaren Tendenz gezeigt. Der Ausgabepreis wurde auf 83 Dollar je Anthropic-Aktie festgelegt, was oberhalb der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar liegt. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit am Donnerstag mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Wall Street. Laut Anthropic wurden 980 Millionen Aktien ausgegeben. Ursprünglich sollten nur 825 Millionen Aktien angeboten werden. Doch angesichts einer hohen Nachfrage entschloss sich Anthropic, mehr Papiere auf den Markt zu werfen.

Anthropic sieht sich bei seinem Börsendebüt laut Malik Ahmed Khan von Morningstar mit großer Unsicherheit konfrontiert. Mit 83 Dollar je Aktie komme das Unternehmen zwar oberhalb der ursprünglichen Preisspanne an den Markt, liege aber immer noch unter der Fair-Value-Schätzung von Morningstar von 92 Dollar je Aktie bzw. einer Bewertung von 1,7 Billionen Dollar, gibt der Senior Equity Analyst zu bedenken. "Unsere Bewertung spiegelt das erhebliche Wachstum wider, das wir durch die Einführung von KI erwarten, sowie die Spitzenposition von Anthropic bei der Modellentwicklung, insbesondere in Bereichen Programmierung und Cybersicherheit", so der Analyst. Es bleibe allerdings beträchtliche Unsicherheit, warnte er mit Blick auf das Wettbewerbsumfeld und die Wirtschaftlichkeit generativer KI.

Besonders deutlich fiel das Minus in Hongkong aus, wo es für den Hang-Seng-Index im späten Handel um 2,0 Prozent abwärts ging. Hier belastete der Kurseinbruch bei Index-Schwergewicht Tencent (-6,8%). Das Unternehmen teilte mit, dass die hohen Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI), welche das Gewinnwachstum belastet haben, im kommenden Jahr voraussichtlich nahe ihrem Höchststand bleiben dürften. Der Shanghai-Composite verlor lediglich 0,3 Prozent. Der technologielastige Kospi in Seoul schloss mit einem Plus von 1,4 Prozent. Hier legten die Aktien von Unterhaltungsunternehmen kräftig zu. In Tokio zeigte sich ein uneinheitliches Bild. Während es für den Nikkei-225 um 0,7 Prozent nach oben ging, schloss der breiter gefasste Topix wenig verändert.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank deutete auf weitere Zinserhöhungen hin. Die Fed-Vertreter hielten es für wahrscheinlich, dass für die Eindämmung der Inflation künftig höhere Zinsen erforderlich sein werden. Der Markt rechnet mehrheitlich mit einer weiteren Zinserhöhung auf der Dezember-Sitzung um 25 Basispunkte.

Derweil hat der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, zugesagt, genau zu beobachten, wie sich geldpolitische Änderungen der US-Notenbank auf das Wachstum und die Inflation in Japan auswirkten. Er bekräftigte seine Bereitschaft, den geldpolitischen Kurs weiter zu straffen.

Zudem wurde auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geschaut. "Trump und Xi haben zudem ein separates bilaterales Treffen geplant. Die Zusammenkünfte stellen das hochrangigste diplomatische Engagement seit Monaten dar und werden aufmerksam auf Signale zu Handel, Technologiebeschränkungen und dem breiteren geopolitischen Rahmen beobachtet, der die asiatischen Märkte beeinflusst", sagten die Analysten von Commerzbank Research.

Der S&P/ASX 200 in Sydney verlor 1,0 Prozent. Zinserhöhungen der australischen Notenbank (RBA) scheinen "tot und begraben", meinte Matt Simpson von StoneX. Zuvor veröffentlichte Daten hatten gezeigt, dass "sich Australiens Arbeitsmarkt im Oktober drastisch verschlechtert hat, was das Argument stärkt, dass die Reserve Bank of Australia das Ende ihres Straffungszyklus erreicht hat", ergänzte der leitende Marktanalyst. Australiens Arbeitslosenquote ist im Oktober auf den höchsten Stand seit Ende 2021 gestiegen. Dies verstärkt Befürchtungen, dass sich die Wirtschaft infolge schwachen Vertrauens und fünf Zinserhöhungen seit Jahresbeginn rasch abkühlt.

In Seoul haussierten die Aktien von Unterhaltungsunternehmen. Zuvor hatte eine Vereinbarung zwischen Seoul und Peking die Tür dafür geöffnet, dass China möglicherweise Beschränkungen lockert, die großen K-Pop-Acts Auftritte im Land untersagen. Die Aktien von Hybe stiegen um 12,6 Prozent. Die Papiere des Unterhaltungs- und Medienunternehmens CJ ENM gingen 26,7 Prozent höher aus dem Handel und die Titel des Fernsehserienproduzenten Studio Dragon sprangen um 30 Prozent nach oben.

Lenovo (-6,5%) hat im zweiten Geschäftsquartal einen höheren Nettoverlust ausgewiesen, als von Analysten erwartet. Belastend wirkten vor allem gestiegene operative Ausgaben. Die Sony-Aktie verbesserte sich in Tokio dagegen um 2,9 Prozent. Laut Schätzungen von Sensor Tower entfallen rund drei Viertel der bisher 17 Millionen verkauften Exemplare von "Grand Theft Auto VI" auf die PlayStation, was Sony hohe Lizenzeinnahmen beschert. Im Gefolge stiegen Nintendo um 3,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.730,40 -1,0 +0,2 6:00 Nikkei-225 (Tokio) 59.444,21 +0,7 --- 7:30 Topix 500 (Tokio) 2.988,30 -0,0 +12,3 7:30 Kospi (Seoul) 5.137,89 +1,4 +21,4 7:30 Hang-Seng (Hongkong) 22.836,34 -2,0 -10,9 9:00 Shanghai-Composite 3.577,62 -0,3 -9,9 8:00 Straits-Times (Singapur) 5.064,31 +0,2 +9,0 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.210,91 -0,7 -39,7 10:00 KLCI (Malaysia) 1.563,98 -0,2 -6,9 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 08:33 % YTD EUR/USD 1,0976 +0,0 1,0973 1,0979 -6,6 EUR/JPY 175,19 +0,2 174,84 174,74 -4,8 EUR/GBP 0,8345 +0,0 0,8343 0,8329 -4,3 USD/JPY 159,59 +0,2 159,33 159,16 +1,9 USD/KRW 1.330,36 -0,1 1.332,28 1.332,56 -7,7 USD/CNY 6,6651 -0,0 6,6676 6,6650 -4,7 USD/CNH 6,6653 -0,0 6,6682 6,6648 -4,5 USD/HKD 7,8448 -0,0 7,8453 7,8457 +0,8 AUD/USD 0,6703 -0,2 0,6717 0,6719 +0,5 NZD/USD 0,5503 +0,2 0,5491 0,5489 -4,4 BTC/USD 63.575,86 +2,1 62.274,97 64.617,44 -27,5 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,43 +0,2 0,17 83,26 Brent/ICE 92,41 +0,5 0,46 91,95 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.738,52 +0,4 16,12 3.722,40 Silber 45,51 +1,1 0,49 45,02 Platin 1.378,31 +0,5 7,06 1.371,25 (Angaben ohne Gewähr) ===

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