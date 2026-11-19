Die Zahl der Menschen mit experimentellen Hirnimplantaten ist klein, doch die Studien damit sind besonders. Gerade deshalb hat eine Gruppe von BCI-Träger:innen und ehemaligen Studienteilnehmer:innen erste Leitlinie für diese Versuche formuliert. Seit Jahrzehnten arbeiten Wissenschaftler:innen daran, die Hirnaktivität zu entschlüsseln. Bislang haben Forschungsteams Hirnimplantate entwickelt, die auf der Basis dieser Hirnsignale Roboterarme und Computer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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