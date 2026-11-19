Die Reform der geförderten Altersvorsorge bringt Bewegung in den Markt und neue Fragen in die Beratung. Zurich setzt dabei auf unterschiedliche Lösungswege. Für Makler eröffnet das die Chance, Kunden gezielt anzusprechen und Altersvorsorge neu zu denken. Altersvorsorge wird zum positiven GesprächsthemaDie private Altersvorsorge steht vor Veränderungen. Neue Fördermöglichkeiten und zusätzliche Produktoptionen rücken eine Frage stärker in den Fokus, die viele Kunden gerne aufschieben: Wie bin ich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.