Die Reform der geförderten Altersvorsorge bringt Bewegung in den Markt und neue Fragen in die Beratung. Zurich setzt dabei auf unterschiedliche Lösungswege. Für Makler eröffnet das die Chance, Kunden gezielt anzusprechen und Altersvorsorge neu zu denken. Altersvorsorge wird zum positiven GesprächsthemaDie private Altersvorsorge steht vor Veränderungen. Neue Fördermöglichkeiten und zusätzliche Produktoptionen rücken eine Frage stärker in den Fokus, die viele Kunden gerne aufschieben: Wie bin ich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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