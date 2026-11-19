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Wenn von den Gewinnern der Künstlichen Intelligenz gesprochen wird, denken die meisten Anleger an Chiphersteller, Softwareunternehmen und Betreiber riesiger Rechenzentren. Dabei könnte eine ganz andere Branche besonders stark profitieren: die Versicherungswirtschaft. Denn kaum eine Branche verarbeitet täglich derart große Mengen an Daten, Dokumenten und standardisierten Geschäftsvorgängen. Das Rationalisierungspotenzial ist enorm.Das Besondere: Versicherer könnten durch KI ihre Kosten senken und gleichzeitig ihre Erträge steigern. Bereits die Verbesserung der Schaden-Kosten-Quote um einen Prozentpunkt würde bei einem Prämienvolumen von 10 Mrd. € rechnerisch einen zusätzlichen versicherungstechnischen Gewinn von 100 Mio. € bedeuten. Dabei sind mögliche Wachstumsimpulse noch gar nicht berücksichtigt.Allerdings dürfen die Erwartungen nicht ins Grenzenlose wachsen. Komplexe Schadensfälle, rechtliche Entscheidungen und die verantwortungsvolle Bewertung großer Risiken werden weiterhin menschliche Expertise benötigen. Auch Datenschutz, Modellfehler und regulatorische Anforderungen begrenzen die Automatisierung.Wir haben uns die aktuellen Unternehmensberichte und KI-Strategien internationaler Versicherer angesehen. Zwei europäische Gesellschaften überzeugen uns besonders durch ihre bereits nachweisbaren Fortschritte und ihr weiteres Potenzial. Beide EMpfehlungen gibt es in der Termin-Börse daily ().