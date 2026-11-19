NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stärke des Dollar angesichts der Aussicht auf weitere US-Leitzinserhöhungen hält den Kurs des Euro unter Druck. Mit 1,0974 US-Dollar notierte die Gemeinschaftswährung am Donnerstagmorgen nur etwas über dem Vortagestief von 1,0953 Dollar, das zugleich ein Tief seit April 2025 war.

Nachdem sich die europäische Gemeinschaftswährung von Anfang Oktober bis in den November hinein zunächst stabilisiert hatte, steht sie seit der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten am 10. November wieder unter Druck. So waren die Verbraucherpreise im Oktober überraschend stark gestiegen, was die Erwartungen weiterer Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed befeuert hatte.

Laut den Experten der Commerzbank werden für die USA mittlerweile bis Ende 2027 drei Zinserhöhungen am Markt eingepreist und für die Eurozone lediglich zwei. Doch auch im Euroraum hält der Inflationsdruck an.

An diesem Donnerstag steht mit dem Philly-Fed-Index ein wichtiger Stimmungsindikator für die US-Industrie im Blick. "Dieser hatte im Oktober von sehr hohem Niveau aus deutlich nachgegeben und nun könnte sich wieder eine Verbesserung einstellen", schrieben die Analysten der Landesbank Helaba in ihrem Tagesausblick.

"So haben die Ölnotierungen in den letzten drei Wochen nachgegeben, was in der Tendenz positiv auf das Verarbeitende Gewerbe wirkt. Damit würde die Indikation für die industrielle Perspektive freundlich bleiben", hieß es von der Helaba weiter. In diesem Zusammenhang sei auch der ebenfalls anstehende Index der Frühindikatoren in den USA interessant. Mit Blick auf die erwarteten Zinserhöhungen der Fed sollten zudem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe beachtet werden./mis/stk