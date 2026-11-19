Bonn (ots) -Weltweit befindet sich jeder fünfte junge Mensch weder in Beschäftigung noch in schulischer oder beruflicher Ausbildung. Was sich aktuell auf den Straßen manifestiert, ist kein deutsches oder europäisches, sondern ein globales Problem: Junge Menschen haben zunehmend Schwierigkeiten, ihre Lebensziele zu erreichen, beruflich erfolgreich und wirtschaftlich eigenständig zu werden, um auch selbstbestimmt entscheiden zu können, welche Form von Familie sie leben wollen. Warum das so ist, beleuchtet der UNFPA-Weltbevölkerungsbericht 2026 "Generation Zukunft. Chancen und Herausforderungen der jungen Menschen von heute", den Dr. Catharina Böhme, Stellvertretende Exekutivdirektorin des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) gemeinsam mit Niels Annen, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und Angela Bähr, Vorständin Programme der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW), Herausgeberin der gekürzten deutschen Ausgabe, heute in Bonn vorstellten.Mit dabei waren auch die Jugenddelegierten Florian Brod und Amélie Belosevic sowie Erik Sczygiol, zuletzt Generalsekretär der Bundesschüler*innenkonferenz, die eine Grundaussage des Weltbevölkerungsberichts 2026 unterstrichen: Die Jugend will ihre eigene Zukunft verantwortungsbewusst mitgestalten. Doch um dies tun zu können, muss sie auch gehört werden. Dass die Politik genau dies nicht tue, gaben rund 76 Prozent der vom Büro des UN-Jugendgesandten befragten Menschen unter 30 Jahren an."In Europa sprechen wir viel darüber, warum Menschen weniger Kinder bekommen", sagte Dr. Catharina Böhme. "Vielleicht sollten wir häufiger fragen, warum so viele Menschen nicht die Kinder bekommen, die sie sich wünschen. Familiengründung ist eine persönliche Entscheidung - ob Menschen sie verwirklichen können, hängt jedoch wesentlich von den gesellschaftlichen Bedingungen ab." Dass diese häufig nicht mehr als zukunftssichernd wahrgenommen werden, zeigt der Bericht, dem auch eine Befragung von fast 109.000 Personen in 73 Ländern zu Grunde liegt. Diese spiegelt eine wachsende Kluft zwischen den Chancen, die junge Menschen auf dem Papier hinzugewonnen haben, und den Realitäten, mit denen sie beim Eintritt ins Erwachsenenleben konfrontiert sind.Diese junge Generation wächst in einer Zeit von wirtschaftlicher Unsicherheit, Konflikten, Klimawandel, rasantem technologischen Wandel und zunehmender Ungleichheit auf. Für manche verschieben sich Selbstständigkeit, Partnerschaft und Elternschaft immer weiter nach hinten. Andere werden durch Armut und Krisen gezwungen, viel zu früh Verantwortung wie Erwachsene zu übernehmen.Von letzterem seien vor allem junge Menschen und insbesondere junge Frauen und Mädchen im globalen Süden betroffen, betonte Angela Bähr. Laut Bericht sind diese im Alter zwischen 15 und 24 Jahren mehr als doppelt so häufig wie junge Männer weder erwerbstätig noch in schulischer oder beruflicher Ausbildung. Teenagerschwangerschaften und Frühverheiratungen führten zu Schulabbrüchen und in der Folge Abhängigkeit und Armut, so Bähr. "Das Recht auf körperliche Selbstbestimmung bleibt nicht nur vielen jungen Menschen weiterhin verwehrt, es wird weltweit durch erstarkende reaktionäre Kräfte auch zunehmend in Frage gestellt.""Der Weltbevölkerungsbericht erinnert uns daran: Junge Menschen sind nicht nur die Zukunft, sie sind die Gegenwart. Ihre Rechte, ihre Chancen und ihre Stimmen müssen heute zählen, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Wir engagieren uns deshalb mit der deutschen Entwicklungspolitik dafür, dass junge Menschen weltweit Perspektiven für ein selbstbestimmtes würdevolles Leben erhalten." sagte Niels Annen, Staatssekretär des BMZ. Er verwies darauf, dass jedes fünfte Kind weltweit in Krisen- und Konfliktgebieten aufwächst. "Politik für junge Menschen muss deshalb immer auch Friedens- und Sicherheitspolitik sein."Politik nicht nur für, sondern gemeinsam mit der Jugend, das ist auch eine der zentralen Forderungen bei den aktuellen Protesten in Deutschland. "Junge Menschen wollen ihre eigene Zukunft verantwortungsbewusst mitgestalten. Doch um dies tun zu können, müssen sie auch an politischen Entscheidungen beteiligt werden", sagte Florian Brod. "Dazu gehören nicht nur die eigene Schule oder Universität, sondern auch der Klimawandel oder die sich durch künstliche Intelligenz radikal verändernde Arbeitswelt, denn das sind Bereiche, die vor allem junge Menschen betreffen", ergänzte Erik Sczygiol. Und Amélie Belosevic betonte: "Es geht nicht um Jung gegen Alt, sondern um echte Mitsprache in politischen Prozessen und um Generationengerechtigkeit."Weitere MaterialienDer vollständige Bericht (https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2026/11/Weltbevoelkerungsbericht-2026.pdf)Key Messages (https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2026/11/Key-Messages-WBB-2026.pdf)Fotos und Grafiken (http://www.dsw.org/pressefotos)Pressekontakt:Nicole LangenbachDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)Loebensteinstr. 25 | 30175 HannoverTelefon: 0511 94373-20presse@dsw.orgwww.dsw.orgOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24571/6393630