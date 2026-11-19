München (ots) -Schatten-KI ist ein Risiko für Unternehmensdaten und Compliance. Doch sie ist zugleich ein sehr deutliches Signal der Mitarbeiter an die Geschäftsführung, dass Prozesse nicht innovativ genug sind.Wenn KI-Initiativen zu langsam verlaufen oder nicht stattfinden, bezahlen Mitarbeiter KI-Anwendungen teils aus eigener Tasche und nutzen diese, um heimlich Texte zu verfassen, Analysen zu beschleunigen oder sich bei komplexen Aufgaben helfen zu lassen. Was harmlos wirkt, wird gefährlich, wenn firmeneigene Informationen, wie Kundendaten, Produktformeln, proprietärer Code, Mitarbeiter- oder Finanzdaten in externe Systeme geraten. Gerade bei kostenfreien Versionen von KI-Anwendungen, werden eingespeiste Daten in der Regel für das Modelltraining verwendet. Damit gerät teils sensibles Wissen in die Hände Dritter.Während sich die Debatte über die unerwünschte Nutzung von KI (Schatten-KI) vor allem um schützenswerte Daten, geistiges Eigentum und arbeitsrechtliche Konsequenzen dreht, gerät allerdings aus dem Blick, dass Mitarbeiter ihre Führungskräfte dadurch implizit auf mangelnde oder zu langsame Innovation hinweisen. Aus Sicht der Technologieberatung Slalom Germany (https://go.slalom.com/de) ist Schatten-KI ein Frühwarnsystem dafür, wo Arbeit neu gedacht werden muss."Schatten-KI ist für Führungskräfte Herausforderung und Chance zugleich. Sie zeigt, dass Mitarbeiter ihre Arbeit ernst nehmen und nach Lösungen suchen. Sie wollen innovativ sein, fühlen sich aber teils mit Handschellen belegt. Es ist Aufgabe der Unternehmensführung, einen kontrollierten Rahmen für Innovation zu schaffen", erklärt Dr. Stephan Theis, Managing Director Go-to-Market bei Slalom Germany.Agentische KI steigert den Handlungsdruck auf UnternehmenDie Herausforderung für Unternehmen, Schatten-KI einzudämmen, verschärft sich mit dem Übergang von promptbasierter zu agentischer KI, die (teil-)autonom agiert, Daten abruft und Prozesse anstößt. Laut einer Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) (https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2026/IW-Kurzbericht_2026-Schatten-KI.pdf) (09/2026) unter 5.000 Beschäftigten zwischen März und April 2026, nutzt knapp ein Drittel (29,1 Prozent) der KI-Anwender in deutschen Unternehmen KI-Tools, die nicht von ihren Arbeitgebern bereitgestellt werden. Die Ziffer signalisiert: Unternehmen müssen ihre Geschäftsgeheimnisse besser schützen und die Einhaltung des Datenschutzes mit allen Mitteln gewährleisten.Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Führungskräfte, schnell Rahmenbedingungen für Transparenz, klare Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und insbesondere Innovationsräume im Hinblick auf KI zu schaffen. "Das Leadership sollte darauf achten, den KI-Rahmen als Sprungbrett für Mitarbeiter zu positionieren und nicht als Beschränkung. Er ist die Grundlage dafür, KI-Experimente, -Erfahrung und -Erfolge als organisationales Lernen zu etablieren", betont Theis.Nur mit Governance: Von heimlicher KI-Nutzung zu schneller SkalierungAus Sicht von Slalom braucht es eine klare Governance, um Schatten-KI in sichere und vor allem schnelle Innovation zu überführen. Dafür müssten Unternehmen idealerweise durch eine zentrale Instanz definieren, welche KI-Tools erlaubt sind, welche Daten verarbeitet werden dürfen und welche Prozesse sich für die Optimierung eignen. Zudem sind klare Erfolgskriterien nötig, wie etwa Zeitersparnis, Kundenzufriedenheit oder Umsatzsteigerung. Und zuletzt sollten die Initiativen durchgehend technologisch, organisatorisch und finanziell kontrolliert sowie weiterentwickelt werden.Theis abschließend: "Schatten-KI verschwindet nicht durch Regeln, sondern durch innovative Lösungen, die besser sind als die heimliche Notlösung. Führungskräfte müssen verstehen, dass gute Governance nicht nur Grenzen setzt, sondern einen besseren und schnelleren Weg zum Erfolg anbietet. Es braucht bessere Tools, mehr integrierte Datenquellen und die Einladung an Mitarbeiter, aktiv zu gestalten. Wenn Unternehmen die Motivation aus der Nutzung von Schatten-KI in ihren klar geregelten Rahmen übertragen, entsteht unternehmerischer Mehrwert statt Risiko."Pressesprecher:Oguzhan AcayPressesprecherSlalom GermanySendlinger Straße 7, 80331 Münchenpresse@slalom.comOriginal-Content von: Slalom Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162923/40000274