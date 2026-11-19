Bad Birnbach (ots) -Wer eine Immobilie verkaufen möchte, steht häufig vor einer grundlegenden Entscheidung: selbst verkaufen und die Maklerprovision sparen oder einen Immobilienexperten beauftragen? Gerade im niederbayerischen Bäderdreieck rund um Bad Füssing, Bad Birnbach und Bad Griesbach kann diese Entscheidung erhebliche finanzielle Folgen haben. Robert Hallabrin von Immobilien Hallabrin kennt die Herausforderungen aus seiner täglichen Praxis. Er erklärt, warum unrealistische Preisvorstellungen, fehlende Unterlagen und ungeprüfte Kaufinteressenten einen Immobilienverkauf gefährden können und weshalb regionale Marktkenntnis oft wichtiger ist als ein möglichst hoher Angebotspreis.Privatverkauf: Die gesparte Maklerprovision ist nicht automatisch ein finanzieller VorteilAuf den ersten Blick erscheint der private Immobilienverkauf attraktiv. Eigentümer übernehmen die Vermarktung selbst, organisieren Besichtigungen und sparen die Maklerprovision. Bei unkomplizierten Verkäufen kann dieses Vorgehen durchaus funktionieren, etwa wenn bereits ein geeigneter Käufer aus dem persönlichen Umfeld bekannt ist.Robert Hallabrin sieht den entscheidenden Unterschied jedoch im Aufwand und in den möglichen finanziellen Risiken. "Die Provisionsrechnung spare ich mir in dem Fall. In meinen Augen ist das eigentlich schon der einzige Vorteil, den man hat, weil alles andere eigentlich nur Arbeit und Aufwand ist."Besonders bei Erbengemeinschaften, Ferienimmobilien oder bei Verkäufen aus größerer Entfernung wird die Abwicklung komplex. Unterschiedliche Interessen müssen abgestimmt, Unterlagen beschafft und Kaufinteressenten betreut werden. Ein Makler übernimmt dabei nicht nur die Vermittlung, sondern häufig auch eine koordinierende Rolle zwischen den Beteiligten.Immobilienbewertung: Warum ein falscher Angebotspreis Tausende Euro kosten kannEiner der häufigsten Fehler beim Immobilienverkauf (https://immobilien-hallabrin.de/ihre-vorteile-immobilie-verkaufen/) ist nach Hallabrins Erfahrung die falsche Preisfindung. Während ein zu niedriger Angebotspreis finanzielle Verluste verursachen kann, führt ein überhöhter Preis häufig dazu, dass Immobilien über Monate ohne Verkaufserfolg angeboten werden."Wenn eine Immobilie zu lange sichtbar ist, mache ich sie vermarktungstechnisch kaputt", beschreibt Robert Hallabrin die Problematik.Ein Praxisbeispiel verdeutlicht die unterschiedlichen Vorstellungen: Für eine Wohnung ergab eine nach seinen Angaben DEKRA-gestützte Marktpreiseinschätzung einen Wert von rund 160.000 Euro. Die Eigentümerin erwartete hingegen 220.000 Euro.Robert Hallabrin setzt in solchen Situationen auf offene Gespräche. Lässt sich keine realistische Preisvorstellung entwickeln, verzichtet er nach eigener Aussage auch auf einen Vermittlungsauftrag.Dahinter steht eine grundsätzliche Überzeugung: "Ein Maklergeschäft darf nie auf Glück beruhen."Warum regionale Marktkenntnis im Bäderdreieck besonders wichtig istDer Immobilienmarkt in Bad Füssing, Bad Birnbach und Bad Griesbach weist Besonderheiten auf. Als Kur- und Ferienregion zieht das Bäderdreieck sowohl Eigennutzer als auch Käufer von Ferienwohnungen und Zweitwohnsitzen an.Viele Eigentümer leben jedoch außerhalb der Region. Insbesondere bei geerbten Immobilien übertragen sie ihre Erfahrungen aus Großstädten wie München oder Frankfurt auf den niederbayerischen Markt.Robert Hallabrin berichtet von zwei Erben aus München, die für ihre Wohnung zunächst einen Erlös von 400.000 Euro erwarteten. Tatsächlich lag der im konkreten Fall realistisch erzielbare Betrag nach seiner Einschätzung bei rund 200.000 Euro.Solche Unterschiede verdeutlichen, weshalb Immobilienpreise nicht ohne Weiteres von einer Stadt auf eine andere übertragen werden können. Entscheidend sind unter anderem die Mikrolage, der Gebäudezustand, die Wohnanlage und die tatsächliche Nachfrage.Immobilien Hallabrin ist mit Büros in Bad Birnbach und Bad Füssing vertreten. Neben der lokalen Marktkenntnis sieht Hallabrin einen Vorteil in bereits vorhandenen Kontakten zu konkreten Kaufinteressenten.Warum eine gute Vorbereitung wichtiger ist als eine schnelle ImmobilienanzeigeEinige Fotos mit dem Smartphone aufnehmen, eine Beschreibung verfassen und das Inserat veröffentlichen: Technisch lässt sich eine Immobilie innerhalb weniger Stunden online anbieten. Für Robert Hallabrin beginnt hier jedoch ein typischer Fehler.Eine professionelle Vermarktung setzt voraus, dass wesentliche Unterlagen bereits vor dem ersten Interessentenkontakt vorliegen. Dazu zählen beispielsweise der Energieausweis, Informationen über Modernisierungen sowie relevante Objekt- und Eigentumsunterlagen.Robert Hallabrin nimmt sich nach eigenen Angaben häufig rund drei Wochen für die Vorbereitung. Der Grund: Kaufinteressenten sollen ihre Fragen möglichst unmittelbar beantwortet bekommen.Fehlen wichtige Informationen, können sich Entscheidungen verzögern. Im ungünstigen Fall verliert ein zunächst interessierter Käufer während der Wartezeit das Interesse.Bonitätsprüfung und rechtliche Sicherheit: Die unterschätzten Risiken beim HausverkaufEin ernsthaftes Kaufinteresse bedeutet noch nicht, dass ein Interessent die Immobilie tatsächlich finanzieren kann. Gerade beim Privatverkauf wird dieser Unterschied häufig unterschätzt.Robert Hallabrin berichtet von einer Eigentümerin, die ihren Verkauf selbst organisierte und über Wochen mit einem Interessenten verhandelte, dessen Finanzierung bereits bei mehreren Banken gescheitert war.Seine Empfehlung ist eindeutig: "Gehen Sie nur mit jemandem zum Notar, bei dem Sie sich haben nachweisen lassen, dass er über das Geld verfügt."Ebenso wichtig ist die transparente Darstellung des Immobilienzustands. Feuchte Wände, undichte Heizungen oder andere bekannte Mängel müssen sorgfältig behandelt und offengelegt werden. Wer wesentliche Probleme verschweigt, riskiert spätere rechtliche Auseinandersetzungen.Hinzu kommt die emotionale Komponente. Während Verkäufer mit einem Haus häufig persönliche Erinnerungen verbinden, betrachten Kaufinteressenten vor allem dessen zukünftige Nutzungsmöglichkeiten.Robert Hallabrin beschreibt diesen Unterschied anschaulich: Der Verkäufer schaue häufig in den Rückspiegel, der Käufer dagegen nach vorne. Ein professioneller Vermittler müsse beide Perspektiven zusammenbringen.Wie lange dauert ein Immobilienverkauf in Bad Füssing und Umgebung?Eine pauschale Verkaufsdauer lässt sich kaum bestimmen. Lage, Zustand, Preisgestaltung und Käufernachfrage beeinflussen den Zeitraum erheblich.Immobilien Hallabrin beurkundet nach Angaben des Unternehmens rund 60 Immobilienverkäufe (https://immobilien-hallabrin.de/ihre-vorteile-immobilie-verkaufen/) jährlich. Über unterschiedliche Objektarten hinweg, darunter Wohnungen, Häuser und Grundstücke, liegt die durchschnittliche Dauer bis zum Verkaufsabschluss laut Hallabrin bei etwa vier bis fünf Monaten. Die Vorbereitungszeit ist dabei bereits berücksichtigt.Bleibt die erwartete Nachfrage aus, sollte die Vermarktungsstrategie frühzeitig überprüft werden. Hallabrin bespricht mögliche Probleme nach eigenen Angaben häufig bereits nach zwei bis drei Monaten mit den Eigentümern.Ausblick: Warum Vertrauen und realistische Preise entscheidend bleibenDigitale Immobilienportale, neue Vermarktungstechnologien und KI-Anwendungen verändern die Möglichkeiten der Immobilienbranche. Sie ersetzen jedoch weder eine fundierte Wertermittlung (https://immobilien-hallabrin.de/wertermittlung/) noch die persönliche Beratung.Für Robert Hallabrin steht deshalb nicht das möglichst spektakuläre Verkaufsversprechen im Mittelpunkt, sondern die nachvollziehbare Vermittlung einer Immobilie."Wir wollen überzeugen. Die Wohnung soll überzeugen, das Objekt soll überzeugen. Wir wollen nie überreden."Für Eigentümer bedeutet das: Wer seine Immobilie erfolgreich verkaufen möchte, sollte nicht allein auf die eingesparte Provision oder einen möglichst hohen Wunschpreis achten. Entscheidend sind eine realistische Bewertung, vollständige Vorbereitung, geprüfte Kaufinteressenten und eine transparente Abwicklung. Gerade in einem regional geprägten Markt wie dem niederbayerischen Bäderdreieck können diese Faktoren darüber entscheiden, ob ein Immobilienverkauf wirtschaftlich sinnvoll und ohne unnötige Verzögerungen gelingt.Weitere Informationen finden Sie unter: https://immobilien-hallabrin.dePressekontakt:Hallabrin ImmobilienRobert HallabrinPfarrkirchner Straße 1684264 Bad Birnbachinfo@immobilien-hallabrin.deTel. 08563/2066https://immobilien-hallabrin.deHallabrin ImmobilienGeschäftsstelle Bad FüssingGoethestraße 394072 Bad FüssingPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Immobilien Hallabrin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183135/6393642