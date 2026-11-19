GTA 6 sieht natürlich super aus - doch das Interessanteste an dem Spiel steckt unter der Oberfläche. Tief in der Engine, in Systemen, die im Hintergrund arbeiten und Leonida erst wirklich zum Leben erwecken. Wenn ihr nach all dem langen Warten endlich in Grand Theft Auto 6 den fiktiven Bundesstaat Leonida erkunden könnt, richtet sich euer Blick wahrscheinlich erstmal auf die schiere Opulenz der Bilder: die feinen Lichteffekte in den Nächten von Vice ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.