GTA 6 sieht natürlich super aus - doch das Interessanteste an dem Spiel steckt unter der Oberfläche. Tief in der Engine, in Systemen, die im Hintergrund arbeiten und Leonida erst wirklich zum Leben erwecken. Wenn ihr nach all dem langen Warten endlich in Grand Theft Auto 6 den fiktiven Bundesstaat Leonida erkunden könnt, richtet sich euer Blick wahrscheinlich erstmal auf die schiere Opulenz der Bilder: die feinen Lichteffekte in den Nächten von Vice ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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