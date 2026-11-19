Riga (ots) -Der Black Friday am 27. November und der erste Advent am 29. November liegen 2026 nur zwei Tage auseinander. Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet für Black Friday und Cyber Monday zusammen 6,2 Milliarden Euro Umsatz, so viel wie in keinem Jahr zuvor. 58 Prozent der Befragten wollen den Black Friday für Weihnachtseinkäufe nutzen.Nordmanntanne kostet 2026 bis zu 33 Euro pro MeterGleichzeitig wird der klassische Weihnachtsbaum teurer. Der Verband natürlicher Weihnachtsbaum rechnet 2026 bei der Nordmanntanne mit 25 bis 33 Euro pro Meter, nach 23 bis 30 Euro im Vorjahr.Black Friday bei EveXmas: künstlicher Weihnachtsbaum ab 195,99 EuroEveXmas aus Riga senkt vom 19. bis 30. November 2026 die Preise für künstliche Weihnachtsbäume aus 100 Prozent Polyethylen (PE). Das Modell Adele in 185 Zentimetern kostet 195,99 Euro, der Altair 259,99 Euro und der Alpine Premium in 190 Zentimetern 339,99 Euro. Auf Tannenkränze und Girlanden aus PE gibt es im Set mit dem Baum bis zu 25 Prozent Rabatt."Ein Weihnachtsbaum aus 100 Prozent PE ist kein Spontankauf, sondern eine Anschaffung für zehn Weihnachten. Deshalb beginnen wir schon am 19. November und nicht erst am Black Friday", sagt Aleksey Korzh, Sprecher von EveXmas.Worauf Käufer beim Kunstbaum achten solltenEinfache Kunstbäume bestehen aus geschnittener PVC-Folie, ihre Nadeln bleiben flach. Bei EveXmas entstehen die Zweigspitzen im Spritzguss zu 100 Prozent aus PE, ohne PVC-Anteil. Auf zehn Jahre Nutzung gerechnet entspricht der Aktionspreis von 195,99 Euro knapp 20 Euro pro Weihnachtsfest.EveXmas liefert seine Premium-Kunstweihnachtsbäume versandkostenfrei nach Deutschland und Österreich. Alle Angebote zum Black Friday für künstliche Weihnachtsbäume aus 100 Prozent PE gibt es bis 30. November unter https://evexmas.store/de/.Pressekontakt:EveXmas, SIA EveXmas BalticsAleksey Korzh, SprecherTelefon: +371 20579847E-Mail: info@evexmas.storehttps://evexmas.store/de/Original-Content von: SIA EveXmas Baltics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183803/6393651