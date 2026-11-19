Frankfurt (ots) -- Zum 15. Mal in Folge Bestnote "exzellent" im ServiceRating- Kunden schätzen verständliche Beratung, persönliche Nähe und hohe Erreichbarkeit.- Vertrauen und Verlässlichkeit stärken langfristige Kundenbeziehungen.Was erwarten Menschen von guter Finanzberatung? Gerade wenn finanzielle Entscheidungen komplexer werden, kommt es darauf an, Zusammenhänge verständlich zu erklären, bei Fragen erreichbar zu sein und auf die persönliche Situation einzugehen. Dass diese Faktoren bei den Kunden ankommen, zeigt das aktuelle ServiceRating der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG):Die ServiceRating Analyse und Beratung GmbH zeichnet den Kundenservice des Familienunternehmens erneut mit der Gesamtnote "exzellent" aus. Damit erhält die DVAG die Bestnote bereits zum 15. Mal in Folge.Hinter der Gesamtnote stehen konkrete Erfahrungen der Kundinnen und Kunden. Besonders geschätzt wird, dass die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater Finanzthemen verständlich und nachvollziehbar erklären. Auch die persönliche und individuelle Beratung, das aktive Engagement für Kundenanliegen sowie Vertrauen und Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit werden positiv wahrgenommen. Hinzu kommt eine hohe Erreichbarkeit, die schnelle Unterstützung und kurze Wege ermöglicht.Das aktuelle Rating betrachtet dabei nicht allein einzelne Beratungssituationen, sondern auch das Zusammenspiel von Servicemanagement, Service- und Beratungsleistungen sowie deren Wirkung auf die Kunden. Das Servicemanagement wird insgesamt mit "exzellent" bewertet. Auch in den Teilqualitäten Kundenorientierung, Strukturen und Prozesse, Information und Kommunikation sowie Personalmanagement erhält die DVAG jeweils die Bestnote. Die Service- und Beratungsleistungen werden ebenfalls insgesamt mit "exzellent" bewertet.Für Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung, sind die Ergebnisse Bestätigung und Auftrag zugleich: "Gute Finanzberatung muss vor allem eines leisten: Menschen dabei unterstützen, ihre finanzielle Situation zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Dafür braucht es Fachwissen, aber ebenso persönliche Nähe, Verlässlichkeit und Zeit für individuelle Fragen." Die Ergebnisse zeigen, dass genau diese Faktoren von den Kundinnen und Kunden wahrgenommen und geschätzt werden. "Das ist für uns eine wichtige Bestätigung und zugleich Ansporn, diesen Anspruch jeden Tag aufs Neue einzulösen. Ein besonderer Dank gilt unseren Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern, deren täglicher Einsatz diesen Erfolg überhaupt erst möglich macht", so Aßmuth weiter.Die Ergebnisse zeigen zugleich, dass gute Beratung aus Kundensicht weit über fachliches Wissen hinausgeht. Entscheidend ist, wie unkompliziert Kunden Unterstützung erhalten und wie verlässlich ihr Ansprechpartner für sie erreichbar ist. Genau hier zeigt sich die besondere Bedeutung der persönlichen Beratung: Sie verbindet fachliche Einordnung mit konkreter Hilfestellung und einer langfristigen Begleitung. Auch Dr. Franz Gresser, Geschäftsführer der ServiceRating Analyse und Beratung GmbH, sieht darin zentrale Faktoren für eine dauerhaft hohe Servicequalität: "Die Ergebnisse zeigen, dass Servicequalität besonders dort entsteht, wo Beratung verständlich ist, Kunden konkrete Hilfestellung erfahren und ihre Ansprechpartner zuverlässig erreichbar sind. Die Deutsche Vermögensberatung beweist einmal mehr, wie konsequent sie ihren Service an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichtet, und erreicht damit insgesamt erneut die Bewertung 'exzellent'."Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit 50 Jahren eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329Frankfurt am MainSarah Neumann, Tel.: 069 2384-7115; E-Mail: Sarah.Neumann@dvag.comBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563; E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/6393658