PORR kommt nach einem verhaltenen ersten Halbjahr wieder besser in Tritt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13,5 % auf 1,88 Mrd. €, das EBIT legte um 11 % auf 66 Mio. € zu. Der Auftragseingang erhöhte sich um 10,5 % auf 2,21 Mrd. €. Damit erreichte der Auftragsbestand rund 10 Mrd. €. Regional überzeugte Deutschland mit starken Aufträgen, während Polen und andere CEE-Märkte schwächelten.



Für 2026 bestätigte das Management 2 bis 4 % Wachstum bei einer EBIT-Marge von 3,2 bis 3,3 %. Bis 2030 sollen 3,5 bis 4 % erreicht werden. Die Aktie ist mit etwa dem 5,1-Fachen des erwarteten EBIT 2027 und einer Dividendenrendite von rund 4,1 % nach wie vor attraktiv bewertet. Unsere Empfehlung aus FB 43/26 ist bereits ins Plus gelaufen. Das bisherige Ziel von 35 € wird auf 40 € angehoben.





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