Frankfurt am Main (ots) -Am letzten Wochenende wurde der Fanatics Collectibles Pop-up-Store in der Neuhauser Straße zum Treffpunkt für Football-Fans, Sammlerinnen und Sammler sowie Neugierige. Im Vorfeld des Munich Games brachte Topps die Community mit Talks, Pack Openings und einer Trade Night zusammen.Mit Football Bromance, Patrick Esume und Björn Werner, Ex-NFL-Profi und Trading-Card-Experte Dominik Eberle, dem ehemaligen US-amerikanischen Football Spieler Calvin Johnson sowie dem zweifachen Super-Bowl-Sieger Sebastian Vollmer bot Topps unmittelbare Begegnungen rund um Football und Collectibles. Im Mittelpunkt standen nicht nur seltene Karten, sondern die Momente, die beim Öffnen, Tauschen und Fachsimpeln entstehen.Von der Bühne an den Pack-Opening-TischIm Mittelpunkt der beiden Eventtage standen NFL-Talks, gemeinsame Pack Openings und die Nähe zur Community. Patrick Esume, Björn Werner und Dominik Eberle teilten ihre Perspektiven auf Football und die Faszination des Sammelns, beantworteten Fragen aus dem Publikum und nahmen sich Zeit für Fotos und Autogramme. Am Samstag sprach Sebastian Vollmer über seine NFL-Zeit, die Entwicklung des Sports in Deutschland und die Bedeutung direkter Fan-Begegnungen."Der Sport kann nur wachsen, wenn es Berührungspunkte gibt. Jetzt stehen wir hier, das ist ein Berührungspunkt. Manchmal sind es Trading Cards, manchmal ist es ein Handshake von einem Spieler, manchmal ist es, was du im Fernsehen siehst. Wir müssen ganz, ganz viele Berührungspunkte schaffen", sagte Sebastian Vollmer, zweifacher Super-Bowl-Sieger.Wie viel ein einzelner Pull für die Community bedeuten kann, zeigte ein besonderer Moment beim Pack Opening: Björn Werner und Dominik Eberle zogen aus einer Mega Box eine signierte 1/1-Karte von Jordan Addison. Werner verschenkte die Unikat-Karte am Folgetag an einen Vikings-Fan - ein spontaner Fan-Moment, der die Idee der Veranstaltung auf den Punkt brachte.Die Trade Night: Karten als Anlass für echte BegegnungenBei der Topps Trade Night trafen erfahrene Sammler auf Fans, die erstmals selbst ein Pack öffneten. Die gezogenen Karten wurden zum Gesprächseinstieg, zum Tauschobjekt und manchmal zum persönlichen Highlight des Abends. Auch Patrick Esume zog eine signierte Karte von Fernando Mendoza, dem First Overall Pick des vorangegangenen NFL Drafts. Statt eines anonymen Kaufs stand das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt: entdecken, vergleichen, fachsimpeln und die eigene Football-Leidenschaft teilen."Es kommt nicht auf den Wert an, es kommt wirklich auf den Moment an", sagte Ex- NFL-Profi und Trading-Card-Experte Dominik Eberle mit Blick auf die gemeinsame Sammelleidenschaft im Store. "Für mich ist es viel wichtiger, dass du mit dem Sammeln diese Momente hast, jetzt auch auf Kartenmessen. Man geht hin, redet miteinander, man ist offen und ehrlich miteinander, kann über das Spiel spekulieren. Es macht einfach nur Spaß."Das Munich Game als sportlicher HöhepunktAm Sonntag setzten sich die Detroit Lions im Munich Game in der Allianz Arena mit 35:10 gegen die New England Patriots durch. Amon-Ra St. Brown erzielte bei seinem Deutschland-Heimspiel zwei Touchdowns. Der deutliche Lions-Erfolg bildete den sportlichen Höhepunkt eines Wochenendes, in dem München einmal mehr zur Bühne für die internationale NFL-Community wurde.Mit dem Community-Event unterstreicht Topps, dass NFL-Fandom auch abseits des Spielfelds stattfindet. Sammelkarten machen Lieblingsspieler, große Spiele und persönliche Fan-Momente greifbar. Im Pop-up-Store wurde daraus ein gemeinschaftliches Erlebnis, das Football-Fans und die Trading-Card-Community an einem Ort zusammenbrachte.Weitere Informationen zum Store und BildmaterialDer Fanatics Collectibles Pop-up-Store befindet sich in der Neuhauser Straße 25 in München und bietet Fans von Montag bis Samstag zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr einen Ort zum Sammeln, Tauschen und Fachsimpeln. Weiterführende Informationen zum Trading-Card-Hobby und hochwertiges Bildmaterial vom Event im Store sind dem offiziellen Press Kit (https://share.followred.com/index.php/s/Q9ZKctpFLmHQQDc) zu entnehmen.MedienmaterialBildcredit: Topps/Geosvany CafassoPressekontakt:Pressestelle Toppsc/o follow red GmbHSandra BohleWaldburgstraße 17/1970563 Stuttgartt: +49 (0)173-2846259sandra.bohle@followred.comOriginal-Content von: Topps Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81617/6393663