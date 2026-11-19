München (ots) -Wenn die ersten Kerzen leuchten und die Vorfreude auf Weihnachten wächst, ist es endlich wieder Zeit für einen ganz besonderen Fernsehabend: Am Vorabend zum ersten Advent präsentiert Florian Silbereisen live "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" - am Samstag, 28. November, um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek. In der großen Eurovisions-Show - live aus dem thüringischen Suhl - erklingen die ersten Advents- und Weihnachtslieder. Ein Abend voller Weihnachtszauber, der Vorfreude weckt und auf die schönste Zeit des Jahres einstimmt.Florian Silbereisen: "'Das Adventsfest der 100.000 Lichter' ist der festliche Auftakt in eine Zeit, in der wir näher zusammenrücken und gemeinsam die Vorfreude auf Weihnachten teilen möchten."Auf die Zuschauerinnen und Zuschauer wartet neben einem emotionalen Überraschungsauftritt ein hochkarätiges Staraufgebot: Andrea Berg, Rolf Zuckowski, Marianne Rosenberg, Semino Rossi, Ella Endlich, Andy Borg, Simone Sommerland, Vanessa Mai, Ross Antony, Nino de Angelo, Dick Brave und viele weitere prominente Gäste sorgen gemeinsam mit Florian Silbereisen für einen stimmungsvollen Start in die Adventszeit. Zu den bewegenden Höhepunkten des Abends zählen der traditionelle Besuch des Nürnberger Christkinds, das die Fragen der kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer beantwortet, und das Eintreffen des Friedenslichts aus Bethlehem. Es trägt eine besondere Botschaft in die Sendung: Frieden, Hoffnung und Zusammenhalt - Werte, die gerade zur Weihnachtszeit eine ganz große Bedeutung haben."Das Adventsfest der 100.000 Lichter" am Samstag, 28. November, um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek.Eine Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.Bei Interesse an einer Berichterstattung vom Event, melden Sie sich gerne hier: https://ard-event.de/silbereisenPressekontakt:ARD-ProgrammdirektionSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6393659