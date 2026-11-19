Logistics Reply, das auf Softwarelösungen für die Supply-Chain und das Lagermanagement spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, hat die Zusammenarbeit mit The Quality Group (TQG) weiter ausgebaut und für das neue Fulfillment-Center des Unternehmens in Elsdorf bei Bremen ein agiles Intralogistiksystem implementiert. Das Projekt verbindet autonome Robotik mit menschlicher Expertise. So kann der Standort stark schwankende Auftragsvolumina bewältigen und auf der 50.000 m² großen Fläche bis zu 100.000 Bestellungen pro Tag abwickeln.

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Logistics Reply, the Reply Group company specialised in software solutions for supply chain execution and warehouse management, has deepened its collaboration with The Quality Group (TQG) by implementing an agile intralogistics system for the company's new fulfilment centre in Elsdorf, near Bremen. The project combines autonomous robotics with human expertise to help the site manage highly dynamic order volumes and process up to 100,000 orders per day across its 50,000-square-metre facility.

Das Projekt baut auf einer bestehenden Zusammenarbeit der beiden Unternehmen auf. Bereits Anfang 2024 hatte TQG die Warehouse-Management-Plattform LEA Reply an fünf Lagerstandorten eingeführt und damit sein gesamtes Logistiknetzwerk gestärkt. Das System trug dazu bei, die durchschnittlichen Lieferzeiten um knapp 20 Prozent zu senken und eine Liefertreue von 99,5 Prozent zu erreichen eine solide operative Basis für den neuen Standort in Elsdorf.

Mit Marken wie ESN und More Nutrition zählt TQG zu den am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen im Bereich Sporternährung und funktionelle Lebensmittel im DACH-Raum. Das Geschäft wird stark von Werbeaktionen geprägt. Hinzu kommen Nachfragespitzen, die durch Influencer ausgelöst werden und konventionelle Lagerprozesse erheblich belasten können. Um dieses Umfeld zu beherrschen, setzt TQG auf eine flexible Intralogistik, die sich an wechselnde Volumina anpasst und einen effizienten Ablauf aller Prozesse unterstützt.

Im Zentrum des neuen Fulfillment-Centers koordiniert LEA Reply in Echtzeit das Zusammenspiel von Robotern, Mitarbeitenden und technischen Systemen. Die Plattform analysiert, priorisiert und leitet Aufträge an die passenden Fulfillment-Prozesse weiter und weist Aufgaben dynamisch je nach operativem Bedarf zu. Roboter übernehmen standardisierte und körperlich anspruchsvolle Transportaufgaben, während sich die Mitarbeitenden auf komplexere Tätigkeiten und die Qualitätssicherung konzentrieren.

Über standardisierte Schnittstellen verbindet LEA Reply alle relevanten Subsysteme, darunter Fördertechnik, Sortiersysteme und automatisierte Verpackungsmaschinen, zu einem durchgängigen und integrierten Prozess. Diese Orchestrierung ermöglicht es TQG, die operative Konsistenz zu wahren und gleichzeitig schnell auf Nachfrageschwankungen zu reagieren

Gerit Offenhauser, Vice President of Logistics bei The Quality Group, sagt: "Unser Geschäft wird stark von Promotion-Aktionen getrieben ein ruhiger Dienstag und ein Flash-Sale-Freitag liegen Welten auseinander. Seit der Partnerschaft mit Logistics Reply können wir selbst in Spitzenzeiten den Versand am gleichen Tag garantieren. Die Plattform gibt uns die Flexibilität, in neue Märkte zu wachsen und neue Marken mit Zuversicht zu launchen."

Enrico Nebuloni, Executive Partner bei Reply, kommentiert: "Was wir bei TQG sehen, spiegelt einen branchenweiten Wandel wider: Warehouse-Management-Systeme sind längst keine reinen Transaktionssysteme mehr. Sie entwickeln sich zur Orchestrierungsebene, auf der Roboter, Mitarbeitende und KI-Agenten Seite an Seite arbeiten. Erst die intelligente Orchestrierung sorgt dafür, dass die Intralogistik auch bei extremen Nachfrageschwankungen agil bleibt."

Logistics Reply

Logistics Reply ist das auf Softwarelösungen für Supply Chain Execution und Warehouse Management spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe. Die Plattform LEA Reply basiert auf mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Execution-Software, Data Intelligence und Risk Governance. Sie bildet eine einheitliche digitale Grundlage für die Steuerung logistischer Prozesse und vereint Warehouse Management, Planung und Optimierung, die Integration von Automatisierungs- und Robotiksystemen, intelligente Orchestrierung sowie KI-Funktionen. LEA Reply wurde für komplexe und sich wandelnde Logistikumgebungen entwickelt und verbindet Menschen, Prozesse, Systeme und heterogene Automatisierungstechnologien auf einer skalierbaren Plattform. Dabei eignet sich LEA Reply für weitgehend manuell geprägte Lager ebenso wie für zunehmend automatisierte. Mit modularen, cloud-nativen Lösungen unterstützt Logistics Reply Unternehmen dabei, ihre Logistik schrittweise weiterzuentwickeln: von der operativen Prozesssteuerung über die intelligente Orchestrierung bis hin zum kontrollierten Einsatz agentenbasierter KI. www.reply.com/logistics-reply/de

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