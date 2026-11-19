NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Buy" belassen. Die Schweizer Exportdaten seien nach wie vor stark volatil, was auf ausgeprägte Schwankungen der Vergleichswerte aus dem Vorjahr zurückzuführen sei, schrieb James Grzinic am Donnerstag zu Werten aus der europäischen Luxusbranche. Die Oktober-Daten deuteten auf eine anhaltend starke Lagerauffüllung in den USA hin, während sich die Entwicklung in China und den Vereinigten Arabischen Emiraten zwar schwach, aber im Vergleich zum September leicht verbessert darstelle./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 02:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 02:45 / ET



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ISIN: CH0210483332





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