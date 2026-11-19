In den heutigen Börsen News steht ein historischer Meilenstein im Mittelpunkt: Der KI-Entwickler Anthropic hat durch seinen Börsengang (IPO) eine Rekordsumme von 81,8 Milliarden US-Dollar eingesammelt - flankiert von weiteren 26 Milliarden US-Dollar aus einer Privatplatzierung. Das Unternehmen feiert heute unter dem Tickersymbol ANT sein Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq. Im vorbörslichen Handel legen die Futures für den Nasdaq 100 um 1,1 Prozent zu, während die S&P-500-Futures um 0,6 Prozent steigen.

Die entscheidende Frage an den Finanzmärkten lautet heute: Kann der Börsengang von Anthropic das Vertrauen in die KI-getriebene Hausse nachhaltig wiederherstellen oder führt er lediglich zu einer Kapitalumschichtung innerhalb des Aktiensektors?

?? Aktienmärkte: Anthropic übertrifft SpaceX-Rekord

Mit seinem Emissionsvolumen übertrifft der Börsengang von Anthropic das bisherige Rekorddebüt von SpaceX (75 Milliarden US-Dollar). Insgesamt platzierten das Unternehmen und seine Mitgründer rund 980 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 83 US-Dollar je Anteilsschein - und damit deutlich über der zuvor angepeilten Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar. Die Gesamtbewertung von Anthropic beläuft sich damit auf rund 1,5 Billionen US-Dollar. Das Interesse der Investoren war enorm: Die Nachfrage überstieg das verfügbare Aktienangebot um fast das Siebenfache.

?? Geldpolitik: US-Notenbank Fed bleibt auf Zinskurs

Die veröffentlichten Protokolle der Fed-Sitzung vom 27. und 28. Oktober signalisieren, dass nahezu alle Notenbanker in den kommenden Monaten weitere Zinserhöhungen für notwendig halten, um die Inflation zurück auf das Zielniveau von 2 Prozent zu drücken. Fed-Gouverneur Christopher Waller spricht sich für einen Zinsschritt um 25 Basispunkte im Dezember aus, lässt jedoch auch die Tür für eine Anhebung um 50 Basispunkte offen....

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