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Was die jüngsten Satellitenuntersuchungen auf dem Golden-Arrow-Projekt in Nevada angedeutet haben, überprüft Fairchild Gold (TSXV: FAIR; OTCQB: FCHDF; FSE: Y4Y) jetzt direkt im Gelände. Ein Geologenteam erkundete mehr als 25 mögliche Gold-Silber-Zielgebiete und entnahm 60 Gesteinsproben, die bereits zur beschleunigten Laboranalyse eingereicht wurden. Dabei stießen die Geologen auch auf bislang nicht erbohrte Quarzgangzonen. Die Untersuchung soll zeigen, welche der neu identifizierten Strukturen für weiterführende Explorationsarbeiten infrage kommen und ob sich daraus Ansätze für eine spätere Erweiterung der bekannten Gold-Silber-Ressource ergeben.

Fairchild Gold überprüft Satellitenanomalien auf Golden Arrow

Ausgangspunkt der Geländeerkundung sind die am 5. November veröffentlichten Ergebnisse einer spektralen Satellitenuntersuchung durch die Experten von TerraEye. Anhand von Veränderungen in der mineralogischen Zusammensetzung der Oberflächengesteine hatte Fairchild mehrere neue Explorationsziele abgegrenzt. Auch historische Bergbauspuren und bekannte Mineralisierungen flossen in die Interpretation ein.

In der vergangenen Woche untersuchte das Geologenteam dann mehr als 25 Zielgebiete auf einer Fläche von rund 20 Quadratkilometern. Die Fachleute verglichen die aus dem Weltraum erkannten Alterationsmuster mit den tatsächlichen geologischen Verhältnissen und sammelten 60 Proben aus oberflächennahem Gestein.

An der Kampagne beteiligte sich auch Richard Redfern, der als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens die Probennahme verantwortete. Neben bereits bekannten Zielgebieten wurden zusätzliche Strukturen und mögliche Fortsetzungen mineralisierter Bereiche dokumentiert.

Die ursprüngliche Satellitenauswertung hatte Hinweise darauf geliefert, dass mehrere Einzelziele zu einem größeren, durch geologische Störungen kontrollierten hydrothermalen System gehören könnten. Ob diese Interpretation zutrifft, soll nun anhand der Geländebeobachtungen und Laborergebnisse geprüft werden.

Ungebohrte Quarzgänge und historische Abbauspuren

Golden Arrow liegt am nördlich-zentralen Rand des Walker-Lane-Gold-Silber-Gürtels im westlichen Nevada, südöstlich der früheren Gold-Silber-Minen Rawhide und Paradise Peak. Dort treffen bedeutende, nordwestlich und nordöstlich verlaufende Störungszonen aufeinander. Mehrere vulkanische Zentren innerhalb des Projektgebiets stehen mit epithermaler Edelmetallmineralisierung an der Oberfläche in Verbindung.

Während der aktuellen Geländeerkundung fanden die Geologen ausgeprägte tonmineralische Alteration, stellenweise auch fortgeschrittene Alterationserscheinungen mit Alunit. Hinzu kamen Zonen mit Limonit- und Jarositmineralisierung entlang steil einfallender Strukturen sowie örtlich verkieseltes Gestein und Quarzadern. Besondere Aufmerksamkeit erhielten mehrere mächtige Quarzgangzonen mit Breiten von bis zu mehreren Zehn Metern, die bislang nicht durch Bohrungen untersucht worden sind. Auch örtliche Silberoxid-, Sulfid- und Sulfosalzmineralisierung wurde beobachtet.

Historische Abbaustellen und frühere Proben mit erhöhten Gold- und Silbergehalten liefern zusätzliche Anhaltspunkte. Allerdings lassen sich aus sichtbaren Alterationen und Gängen allein weder Metallgehalte noch Größe oder wirtschaftliche Bedeutung einer möglichen Mineralisierung ableiten.

Laboranalysen sollen nächste Explorationsphase bestimmen

Die 60 Gesteinsproben wurden persönlich von Redfern an das Labor MSALABS in Elko übergeben. Für die Gold- und Silberbestimmung werden jeweils 250 bis 500 Gramm pulverisiertes Gestein mittels Photonenanalyse untersucht. Anschließend folgen Tests auf 48 weitere geochemische Indikatorelemente. Handstücke sollen außerdem mithilfe kurzwelliger Infrarotspektroskopie auf ihre Tonmineralzusammensetzung geprüft werden.

Die Analysen werden beschleunigt bearbeitet, Ergebnisse liegen jedoch noch nicht vor. Sobald sie verfügbar sind, will Fairchild Gold auch eine aktualisierte Karte mit den Probenstandorten veröffentlichen.

Executive Chairman Nikolas Perrault sieht in der Verbindung von Satellitendaten, Geländearbeit und Laboranalysen die Grundlage für die Auswahl der nächsten Untersuchungsgebiete. Welche Ziele in einer zweiten Explorationsphase weiterverfolgt werden, hängt von den ausstehenden Ergebnissen ab.

Golden Arrow ist eines von drei Projekten des Unternehmens in Nevada. Zum Portfolio gehören außerdem das Kupfer-Goldprojekt Nevada Titan im Goodsprings-Distrikt und Carlin Queen nahe der Hollister-Gold-Silber-Mine.

Für Fairchild Gold steht auf Golden Arrow zunächst die Überprüfung der neu erkannten Strukturen im Vordergrund. Erst die Laborergebnisse werden zeigen, welche der untersuchten Bereiche konkrete Ansatzpunkte für weitere Explorationsarbeiten und eine mögliche Erweiterung der bestehenden Gold-Silber-Ressource bieten.

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