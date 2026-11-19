Die Siemens-Aktie schwächelt, doch die UBS bleibt hartnäckig bullish. Die Analysten trauen einer Sparte mehr zu als der Konzern selbst. Allerdings hängt ihre Rechnung an einem einzigen Boom. Die Analysten der Schweizer Großbank bekräftigen ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 330 Euro. Das sind gut 20 Prozent Luft nach oben. Im Kerngeschäft erwartet die Bank für das laufende Geschäftsjahr 17 Prozent mehr bereinigtes operatives Ergebnis. Ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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