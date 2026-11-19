Nur wenige Wochen nach dem Rollout von One UI 9 schiebt Samsung die erste Beta von One UI 9.5 nach. Diese interessanten Neuerungen können Nutzer:innen bereits testen. Samsung hat die erste Testversion seiner Android-Oberfläche One UI 9.5 freigegeben. Sie richtet sich derzeit nur an die Galaxy-S26-Serie, ist dafür aber auch in Deutschland verfügbar. Wie Samsung mitteilte, können weiterhin Nutzer:innen in Indien, Korea, Polen, Großbritannien und den ...

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