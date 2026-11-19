Wiesbaden (ots) -Zum 1.1.2027 startet das Altersvorsorgedepot als Nachfolger der Riester-Rente. Laut einer repräsentativen Umfrage bezeichnet sich mehr als die Hälfte der Bürger zu diesem Produkt als schlecht bis sehr schlecht informiert, zwei Drittel wünschen sich eine Beratung.In der im Oktober 2026 durchgeführten Umfrage sagten 53 Prozent der Befragten, dass sie sich aktuell schlecht bis sehr schlecht über das Altersvorsorgedepot informiert fühlen. Lediglich 23 Prozent bezeichnen ihr Wissen dagegen als gut oder sehr gut. Dabei stufen Männer ihren Wissensstand zum Altersvorsorgedepot im Schnitt besser ein als Frauen: Lediglich 45 Prozent der Männer halten sich für schlecht oder sehr schlecht informiert, bei den Frauen sind es 61 Prozent. An der repräsentativen Online-Umfrage der R+V Versicherung nahmen 500 Männer und Frauen im Alter von 18 bis 60 Jahren teil.Zwei Drittel wünschen sich persönliche Beratung zum AltersvorsorgedepotNeben dem eher niedrigen Wissensstand ergibt sich aus der Umfrage zugleich ein sehr großer Wunsch nach einer Beratung vor Abschluss eines Altersvorsorgedepots. Insgesamt 66 Prozent derjenigen, die sich für ein Altersvorsorgedepot interessieren, halten eine vorherige Beratung durch einen Experten für wichtig oder sehr wichtig. Dagegen ist lediglich für 18 Prozent eine Beratung unwichtig oder sehr unwichtig. Tendenziell ist der Beratungswunsch bei einem angedachten Wechsel aus einem bestehenden Riester-Vertrag mit 74 Prozent höher als bei denjenigen, die noch keinen Riester-Vertrag haben und ein Altersvorsorgedepot neu abschließen wollen (64 Prozent).Die Wahrscheinlichkeit, ein Altersvorsorgedepot abzuschließen oder aus einer bestehenden Riester-Rente dorthin zu wechseln, ist für 38 Prozent hoch oder sogar sehr hoch. Dagegen halten insgesamt 33 Prozent einen Wechsel oder Neuabschluss eines Altersvorsorgedepots für unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich.Versicherer und Banken liegen bei der Anbieterwahl vornBei einem Wechsel aus der Riester-Rente oder einem Neuabschluss des Altersvorsorgedepots kommen als Anbieter vor allem Banken (49 Prozent), Versicherer (39 Prozent) und Neobroker (26 Prozent) in Frage (Mehrfachnennungen möglich). Eine andere Reihenfolge der Top-3 ergibt sich bei denjenigen, die bereits einen Riester-Vertrag haben. Hier stehen als wahrscheinlichste Anbieter eines Altersvorsorgedepots Versicherer mit 47 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Banken (38 Prozent) und Neobrokern (23 Prozent).Zur generellen Bedeutung des Altersvorsorgedepots für die Vorsorge der Menschen in Deutschland betont Claudia Andersch, Vorstandsvorsitzende der R+V Lebensversicherung AG: "Das Altersvorsorgedepot eröffnet neue Möglichkeiten für die private Altersvorsorge. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen aber auch, dass viele Menschen zunächst Orientierung brauchen. Eine umfassende persönliche Beratung hilft dabei, eine Entscheidung über die Altersvorsorge zu treffen, die zur eigenen Lebenssituation passt."Über die UmfrageDie Umfrage wurde von der HEUTE UND MORGEN GmbH im Auftrag der R+V im Zeitraum vom 08. Oktober bis zum 15. Oktober als Online-Umfrage durchgeführt. Befragt wurden 500 Männer und Frauen im Alter von 18 bis 60 Jahren. Die Ergebnisse der Studie sind repräsentativ.Hintergrund zur neuen geförderten privaten Altersvorsorge / AltersvorsorgedepotDie neue geförderte private Altersvorsorge ist ein Ergebnis des Altersvorsorgereformgesetzes. Damit machte der Gesetzgeber den Weg frei für einen Nachfolger der Riester-Rente, der keine 100-prozentige Garantie mehr vorschreibt und damit flexiblere Anlagen am Kapitalmarkt ermöglicht. Von Januar 2027 an kann diese neue geförderte private Altersvorsorge, zu denen auch das Altersvorsorgedepot gehört, beantragt werden. Bei Vorliegen der entsprechenden Zulageberechtigung gibt es vom Staat jährlich bis zu 540 Euro Grundzulage und bis zu 300 Euro pro Kind. Darüber hinaus können sich durch den Sonderausgabenabzug zusätzliche Steuervorteile ergeben. Jeder Sparer muss für eine Förderung mindestens 120 Euro pro Jahr selbst beisteuern. Den maximalen Zuschuss gibt es für eine Einzahlung von 1.800 Euro pro Jahr. Bis zu 5.040 Euro können zusätzlich eingezahlt werden, womit die Gesamtobergrenze bei 6.840 Euro pro Jahr und Vertrag liegt.Weitere Informationen zur neuen geförderten privaten Altersvorsorge / AltersvorsorgedepotFür eine umfassende Übersicht über das Thema hat die R+V eine eigene Webseite (https://www.ruv.de/altersvorsorge/private-rentenversicherung/altersvorsorgedepot?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=vorsorge_avd_conversion_pk&utm_content=search_ads&utm_term=altersvorsorgedepot&gad_source=1&gad_campaignid=24194497647&gclid=CjwKCAjw_KjVBhAHEiwAnC0N9CZ62EHqagoXsqcdAg_D_rKijlXGYjtHjj7Yez54HZwTH-xC77kynxoCgowQAvD_BwE) erstellt. Dort gibt es Antworten auf viele zentrale Fragen sowie einen Förder-Rechner mit einem Vergleich zwischen der neuen steuerlich geförderten Altersvorsorge und der bisherigen Riester-Rente.Pressekontakt:Frank SengerKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-5205E-Mail: frank.senger@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/6393688