Über den Aktienmärkten sind dunkle Wolken aufgezogen. Der DAX hat seine Rekordjagd unterbrochen und konsolidiert. Mehr als 1.000 Punkte hat der deutsche Leitindex binnen weniger Handelstage verloren. Im gestrigen Mittwochshandel ging die wichtige Marke von 26.000 Punkten verloren. Dunkle Wolken sind auch über der Deutschen Bank aufgezogen.Das Bekanntwerden eines immensen Datenlecks hat die Aktie unter Druck gesetzt. Medienberichten zufolge ...

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