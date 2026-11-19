Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) -Zehn Mitarbeiter, zehn Arbeitsweisen: In vielen Steuerkanzleien haben sich über Jahre persönliche Routinen entwickelt, die im Tagesgeschäft zunächst kaum auffallen. Spätestens bei Vertretungen, der Einarbeitung neuer Fachkräfte oder der Einführung digitaler Lösungen werden diese Unterschiede jedoch zum Problem. Wie können Kanzleiinhaber ihre Abläufe vereinheitlichen, ohne auf die notwendige Flexibilität bei der Mandantenbetreuung zu verzichten?In einer Steuerkanzlei müssen täglich zahlreiche Arbeitsschritte ineinandergreifen. Wie reibungslos das funktioniert, hängt allerdings häufig davon ab, wer eine Aufgabe übernimmt. Während ein Mitarbeiter Unterlagen nach festen Regeln ablegt, nutzt der nächste eigene Bezeichnungen und ein dritter hat sich eine persönliche Vorgehensweise bei der Prüfung angewöhnt. Solange jeder seine Mandate selbst betreut, bleiben die Folgen solcher Unterschiede oft unbemerkt. Muss ein Kollege jedoch kurzfristig einspringen, beginnt die Suche nach Informationen und Bearbeitungsständen. Was eigentlich eine einfache Vertretung sein sollte, kostet plötzlich wertvolle Arbeitszeit. "Uneinheitliche Arbeitsweisen kosten Kanzleien nicht nur Zeit, sondern echte Mandatskapazität. Gerade angesichts des Fachkräftemangels können sie sich solche Verluste immer weniger leisten", warnt Ken Keiper, fachlicher Leiter der Novist GmbH."Es geht nicht darum, jeden einzelnen Arbeitsschritt bis ins kleinste Detail vorzuschreiben. Entscheidend ist, dass alle Mitarbeiter bei wiederkehrenden Aufgaben auf dieselbe Grundlage zurückgreifen können", erklärt Ken Keiper weiter. Als Steuerberater und Diplom-Finanzwirt (FH), der selbst eine Steuerberatungskanzlei führt, kennt er die Anforderungen an funktionierende Arbeitsabläufe aus der Praxis. Mit der Novist GmbH unterstützt er andere Steuerkanzleien dabei, ihre Prozesse zu strukturieren, digitale Lösungen sinnvoll einzusetzen und Mitarbeiter in gemeinsame Arbeitsweisen einzubinden. Sein Ansatz setzt auf verbindliche Standards, die im Tagesgeschäft Orientierung schaffen, ohne die fachlich notwendige Flexibilität bei der Betreuung unterschiedlicher Mandanten einzuschränken.Fehlende Kanzleistandards erschweren die Steuerung der KanzleiDie meisten persönlichen Arbeitsweisen entstehen nicht aus bewussten Entscheidungen der Kanzleiführung. Vielmehr entwickeln Mitarbeiter im Laufe der Zeit eigene Routinen, übernehmen Vorgehensweisen früherer Kollegen oder finden für wiederkehrende Aufgaben Lösungen, die ihnen besonders praktisch erscheinen. Solange verbindliche Vorgaben fehlen, werden diese Gewohnheiten zunehmend zum festen Bestandteil des Kanzleialltags. Das eigentliche Problem liegt deshalb weniger bei den einzelnen Mitarbeitern als bei der fehlenden gemeinsamen Grundlage. Denn ohne klare Regeln lässt sich kaum beurteilen, welche Vorgehensweise für das gesamte Team sinnvoll ist und welche lediglich den persönlichen Vorlieben eines Einzelnen entspricht.Für die Kanzleiführung wird es dadurch zunehmend schwieriger, Arbeitsabläufe gezielt zu steuern und deren Qualität einheitlich zu beurteilen. Auch wenn die Mitarbeiter fachlich gute Ergebnisse erzielen, bedeutet das nicht automatisch, dass sie ihre Aufgaben auf möglichst wirtschaftliche Weise erledigen. Dazu müsste die Kanzlei zunächst erkennen können, welche Arbeitsschritte tatsächlich notwendig sind, wo unnötiger Aufwand entsteht und welche Abläufe sich vereinfachen lassen.Klare Kanzleiprozesse: Wo Standards gelten und Ausnahmen sinnvoll sindUm die beschriebenen organisatorischen Schwachstellen zu beheben, müssen Kanzleiinhaber zunächst festlegen, welche Tätigkeiten nach einheitlichen Vorgaben erledigt werden sollen und wo individuelle Lösungen weiterhin erforderlich sind. Mandanten unterscheiden sich schließlich hinsichtlich ihrer Unternehmensstruktur, ihrer steuerlichen Anforderungen und der Zusammenarbeit mit der Kanzlei, weshalb zusätzliche Prüfschritte oder besondere Buchungsabläufe durchaus notwendig sein können. Abweichungen, die lediglich auf persönlichen Gewohnheiten beruhen, rechtfertigen dagegen keine eigenen Prozesse. Deshalb sollte für vergleichbare Tätigkeiten ein verbindlicher Grundablauf gelten, während fachlich begründete Ausnahmen dokumentiert werden, damit sie auch für andere Mitarbeiter nachvollziehbar sind.Solche Standards bieten sich insbesondere für wiederkehrende Aufgaben an, etwa für die Benennung und Ablage von Dokumenten, die Verarbeitung eingehender Unterlagen sowie Buchungs- und Prüfschritte. Auch Zuständigkeiten und Übergaben sollten klar geregelt sein. Damit die Vorgaben im Arbeitsalltag tatsächlich genutzt werden, braucht es allerdings keine umfangreichen Prozesshandbücher, sondern kurze, leicht zugängliche Anweisungen, die den jeweiligen Arbeitsschritt und das erwartete Ergebnis beschreiben. "Gute Standards sollen den Mitarbeitern die Arbeit erleichtern und sie nicht zusätzlich aufhalten", erklärt Ken Keiper.Warum Digitalisierung allein keine besseren Kanzleiprozesse schafftWas für die tägliche Zusammenarbeit gilt, spielt auch bei der Digitalisierung eine wichtige Rolle. Digitale Anwendungen sollen den Mitarbeitern Arbeit abnehmen, indem sie wiederkehrende Aufgaben vereinfachen oder automatisieren. Das gelingt allerdings nur, wenn die Abläufe dahinter klar geregelt sind. Bearbeiten Mitarbeiter vergleichbare Vorgänge auf unterschiedliche Weise, muss die Software entweder zahlreiche Sonderwege berücksichtigen oder das Team seine Arbeitsweise erst nachträglich anpassen. Im ungünstigsten Fall investiert eine Kanzlei viel Geld in neue Programme, ohne dass sich der Arbeitsaufwand spürbar verringert. Statt Prozesse zu vereinfachen, werden die bisherigen Unterschiede lediglich in digitale Abläufe übertragen.Noch schwieriger wird es, wenn einzelne Programme unabhängig voneinander eingeführt werden. Werden beispielsweise Dokumente in einer Anwendung verwaltet, während die anschließende Bearbeitung über andere, nicht abgestimmte Wege erfolgt, müssen Informationen womöglich mehrfach erfasst oder manuell weitergegeben werden. So entstehen zusätzliche Arbeitsschritte, obwohl die Digitalisierung eigentlich für Entlastung sorgen sollte. Kanzleiinhaber sollten deshalb vor der Einführung neuer Software prüfen, wie sich diese in die bestehenden Abläufe einfügt und welche Aufgaben sie tatsächlich vereinfachen kann. Erst wenn die einzelnen Arbeitsschritte aufeinander abgestimmt sind, lässt sich das Potenzial digitaler Lösungen sinnvoll nutzen.Mit der Novist GmbH zu einer zukunftsfähigen KanzleiorganisationBesonders bei personellen Veränderungen profitieren Steuerkanzleien von einheitlichen Arbeitsabläufen. Fällt ein Mitarbeiter kurzfristig aus, können Kollegen seine Aufgaben leichter übernehmen, wenn Bearbeitungsstände und Mandantenbesonderheiten nachvollziehbar dokumentiert sind. Auch neue Fachkräfte finden sich schneller zurecht, weil sie sich an den festgelegten Abläufen orientieren können, statt erst die unterschiedlichen Vorgehensweisen ihrer Kollegen kennenzulernen. Das erleichtert die Einarbeitung und entlastet erfahrene Mitarbeiter, die andernfalls viel Zeit für individuelle Erklärungen aufbringen müssten.Darüber hinaus können Steuerkanzleien ihre vorhandenen Kapazitäten besser nutzen. Wenn weniger Arbeitszeit für Rückfragen, die Suche nach Informationen und vermeidbare Nacharbeiten verloren geht, bleibt mehr Raum für die fachliche Betreuung bestehender Mandanten und die Übernahme neuer Aufträge. Gerade angesichts des Fachkräftemangels eröffnet das Kanzleiinhabern die Möglichkeit, ihre wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben, ohne dafür unmittelbar zusätzliches Personal einstellen zu müssen.Damit diese Vorteile nicht nur ein Ziel bleiben, begleitet Ken Keiper mit der Novist GmbH Steuerkanzleien bei der Weiterentwicklung ihrer internen Organisation. Dabei geht es vor allem darum, Veränderungen so in den laufenden Betrieb einzubinden, dass die Mitarbeiter sie im Alltag mittragen und die Kanzlei langfristig davon profitiert. "Wer seine Kanzlei zukunftsfähig aufstellen will, darf nicht erst dann an der Organisation arbeiten, wenn die Belastungsgrenze erreicht ist. Die Grundlage für gesundes Wachstum muss geschaffen werden, bevor zusätzliche Mandate und neue Anforderungen den Arbeitsalltag bestimmen", fasst Ken Keiper zusammen.Sie möchten die Abläufe Ihrer Steuerkanzlei vereinheitlichen, unnötige Sonderwege beseitigen und die Zusammenarbeit im Team verbessern? Dann melden Sie sich jetzt bei Ken Keiper von der Novist GmbH (https://novist.de) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:Novist GmbHVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Elias WittschierE-Mail: info@novist.deWebsite: https://novist.deOriginal-Content von: Novist GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182073/6393710