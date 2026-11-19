Berlin (ots) -Steigende Kindeswohlgefährdungen, überlastete Familien und fehlende Betreuungsplätze: Zum Internationalen Tag der Kinderrechte warnt eine Jugendhilfeexpertin vor wachsenden Belastungen für Familien und strukturellen Grenzen der Kinder- und Jugendhilfe.Kinder haben ein Recht auf Schutz, Fürsorge und eine gesunde Entwicklung. Doch die Wahrung dieser Rechte ist auch in Deutschland keine Selbstverständlichkeit. Im Jahr 2025 stellten die Jugendämter bundesweit rund 79.800 Kindeswohlgefährdungen fest, zum vierten Mal in Folge ein neuer Höchststand (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/08/PD26_284_225.html). Mehr als jeder vierte Fall betraf ein Kind im Alter von höchstens vier Jahren. Zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November warnt Inka Peters, Geschäftsführerin des Albert-Schweitzer-Familienwerks Mecklenburg-Vorpommern e.V. und Mitglied des Bundesvorstands der Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke, vor einer zunehmenden Überlastung familiärer und staatlicher Hilfestrukturen. "Wir erleben, dass immer mehr Familien an ihre Grenzen stoßen und gleichzeitig dringend benötigte Betreuungsplätze fehlen."Wachsende Not, fehlende Plätze: Kinder- und Jugendhilfe unter DruckWie groß der Bedarf ist, zeigt sich im Familienwerk Mecklenburg-Vorpommern. Der freie Träger verfügt über 40 stationäre Betreuungsplätze und erhält jährlich rund 100 Anfragen der Jugendämter nach Unterbringungsmöglichkeiten. Besonders die Nachfrage nach Plätzen für sehr junge Kinder nehme kontinuierlich zu. "Unsere Einrichtungen sind nahezu durchgehend vollständig belegt", berichtet Peters. Vergleichbare Engpässe melden auch andere Mitgliedsvereine der Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke, die bundesweit rund 500 Einrichtungen betreiben. "Manchmal telefonieren Sozialarbeiter*innen der Jugendämter bis spät in den Abend, weil sie dringend Hilfe benötigen. Das Kind sitzt ihnen dabei bildlich gesprochen auf der Schreibtischkante, aber es gibt einfach keine freien Plätze", sagt Peters.Zunehmend begegnet der Geschäftsführerin auch eine Form der Vernachlässigung, die sie vor einigen Jahren kaum noch für möglich gehalten hätte: Kinder, die nicht ausreichend zu essen bekommen. "Emotionale Vernachlässigung und mangelnde gesundheitliche Fürsorge kennen wir aus unserer Arbeit seit Langem. Aber dass Kinder heute wieder Hunger leiden müssen, ist eine erschreckende Entwicklung", sagt Peters.Wenn aus familiären Belastungen eine Kindeswohlgefährdung wirdKindeswohlgefährdungen haben selten nur eine Ursache. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass elterliche Überforderung, psychische Erkrankungen, Armut und fehlende soziale Unterstützung das Risiko für Gewalt und Vernachlässigung erhöhen können. Eine Untersuchung des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) unter Familien mit Kindern bis drei Jahren verdeutlicht die Bedeutung solcher Mehrfachbelastungen: Während knapp 18 Prozent der Familien ohne Armut vier oder mehr Belastungsfaktoren aufweisen, trifft dies auf fast die Hälfte der Familien in Armutslagen zu."Armut allein führt nicht zu einer Kindeswohlgefährdung. Problematisch wird es, wenn mehrere Belastungen zusammenkommen und Familien keine ausreichende Unterstützung mehr erfahren", erklärt Peters. Aus ihrer Praxis berichtet sie insbesondere von zunehmenden psychischen Belastungen und familiären Problemlagen, die sich teilweise über Generationen hinweg fortsetzen.Wie wichtig frühzeitige Unterstützung ist, betont auch Benjamin Albrecht, Fachbereichsleiter und Fachaufsicht beim Albert-Schweitzer-Kinderdorf und Familienwerke Thüringen e.V.: "Kinderrechte dürfen nicht erst dann eine Rolle spielen, wenn ein Kind bereits in Gefahr ist. Wir brauchen flächendeckend niedrigschwellige Angebote, an die sich Familien, aber auch Kinder und Jugendliche selbst wenden können."Recht auf Schutz: Wenn freie Träger das finanzielle Risiko tragenWenn Kinder nicht länger in ihren Herkunftsfamilien bleiben können, brauchen sie einen sicheren Ort. Während die Jugendämter die laufende Unterbringung finanzieren, müssen freie Träger beim Bau neuer Kinderdorfhäuser zunächst selbst in Vorleistung gehen. Ob sich die Investitionen langfristig tragen, hängt unter anderem von der späteren Belegung ab. "Die Jugendämter brauchen dringend zusätzliche Plätze, doch bei Neubauten tragen wir als freier Träger ein erhebliches Investitionsrisiko", erklärt Peters. "Ohne private Spenden könnten wir viele der dringend benötigten Kinderdorfhäuser gar nicht erst bauen."Besonders kritisch sieht Peters, dass Spendeneinnahmen nach ihrer Erfahrung teilweise bereits einkalkuliert würden. "Bei Verhandlungen über die Finanzierung unserer Einrichtungen bekommen wir des Öfteren zu hören: 'Sie haben doch Spendengelder.' Das zeigt, wie selbstverständlich private Unterstützung vorausgesetzt wird", kritisiert Peters. "Spenden sollen zusätzliche Möglichkeiten schaffen. Sie dürfen nicht dazu dienen, Lücken in der Finanzierung notwendiger Jugendhilfeleistungen zu schließen."Gleiche Rechte, unterschiedliche ZukunftschancenWie unterschiedlich die Chancen junger Menschen trotz gleicher Rechte sein können, zeigt sich besonders beim Übergang ins Erwachsenenleben. Während Jugendliche in ihren Herkunftsfamilien häufig weit über das 18. Lebensjahr hinaus Unterstützung erhalten, stehen junge Menschen aus stationären Einrichtungen oftmals deutlich früher unter Druck, selbstständig zu werden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/07/PD26_N044_12.html) verlassen junge Erwachsene in Deutschland ihr Elternhaus durchschnittlich erst mit 24,1 Jahren.Peters berichtet, dass in der Jugendhilfe teilweise bereits bei 16-Jährigen über einen Wechsel in kostengünstigere Betreuungsform nachgedacht werde. Dabei hätten gerade diese jungen Menschen häufig besonders belastende Erfahrungen hinter sich und benötigten weiterhin intensive Unterstützung. Der Übergang in betreutes Wohnen könne pädagogisch sinnvoll sein. Problematisch werde er jedoch, wenn wirtschaftliche Erwägungen stärker ins Gewicht fielen als der individuelle Entwicklungsstand."Wir dürfen junge Menschen nicht deshalb schneller in die Selbstständigkeit schicken, weil ihre Betreuung Geld kostet", kritisiert Peters. "Ein 18. Geburtstag macht niemanden automatisch erwachsen. Und schon gar nicht jemanden, der in seiner Kindheit Gewalt, Vernachlässigung oder den Verlust verlässlicher Beziehungen erlebt hat." Wer Jugendliche im Übergang in ein selbstbestimmtes Leben zu früh allein lässt, laufe Gefahr, dass diese wieder in soziale Hilfesysteme zurückfielen.Der Internationale Tag der Kinderrechte erinnert damit auch an eine gesellschaftliche Verantwortung: Die Chancen auf Schutz, Förderung und eine selbstbestimmte Zukunft dürfen weder von den finanziellen Möglichkeiten der Herkunftsfamilie noch von der Spendenbereitschaft der Gesellschaft abhängen.Über die Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und FamilienwerkeSeit 69 Jahren unterstützen die Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke hilfsbedürftige Menschen in Deutschland. Der Bundesverband koordiniert zehn Mitgliedsvereine, die bundesweit rund 500 Einrichtungen betreiben. Mehr als 2.500 Mitarbeiter*innen sorgen täglich dafür, dass Kinder, Jugendliche und Familien ein sicheres, förderliches Umfeld erhalten.Quellen:Statistisches Bundesamt (Destatis): Kindeswohlgefährdungen 2025, Pressemitteilung vom 13. August 2026 (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/08/PD26_284_225.html)Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH): Wie geht es Familien mit kleinen Kindern in Deutschland? Ein Fokus auf psychosoziale Belastungen von Familien in Armutslagen. Faktenblatt 2 zur Studie "Kinder in Deutschland 0-3" (KiD 0-3 2022), veröffentlicht 2023.Statistisches Bundesamt (Destatis), 01.07.2026: 30 % der 25-Jährigen wohnten 2025 noch im Haushalt der Eltern (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/07/PD26_N044_12.html).Pressekontakt:Sabrina Banze, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT: +49 (030) 20 64 91 86 | E-Mail: sabrina.banze@albert-schweitzer.deOriginal-Content von: Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180445/6393709