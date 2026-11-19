Köln (ots) -Warum die Lichtautomatik täuschen kann, wann die Nebelschlussleuchte erlaubt ist und wie der Licht-Check zu Hause gelingt: Der ACV klärt über die häufigsten Fehler bei der Fahrzeugbeleuchtung auf.Mit kürzeren Tagen und schlechter Sicht durch Regen, Nebel oder Schnee wird die richtige Fahrzeugbeleuchtung besonders wichtig. Doch wann muss welches Licht eingeschaltet werden? Gerade die Lichtautomatik moderner Fahrzeuge kann trügerische Sicherheit vermitteln, wenn bei aktiviertem Tagfahrlicht das Fahrzeugheck dunkel bleibt. Auch beim Einsatz von Fernlicht und Nebelleuchten gibt es häufig Unsicherheiten. Wer mit falscher oder defekter Beleuchtung unterwegs ist, riskiert Bußgelder und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer. Der ACV Automobil-Club Verkehr erklärt die wichtigsten Lichtregeln und zeigt, wie Autofahrer die Beleuchtung ihres Fahrzeugs selbst überprüfen können.Abblendlicht: Schon bei Dämmerung PflichtViele Autofahrer schalten das Abblendlicht erst bei Dunkelheit ein. Tatsächlich schreibt § 17 der Straßenverkehrsordnung (StVO) die Nutzung der vorgeschriebenen Fahrzeugbeleuchtung bereits bei Dämmerung vor. Auch bei erheblich eingeschränkter Sicht durch Regen, Schneefall oder Nebel muss grundsätzlich mit Abblendlicht gefahren werden - selbst am Tag.In Tunneln ist das Abblendlicht ebenfalls vorgeschrieben. Auch in schlecht beleuchteten Parkhäusern sollte es eingeschaltet werden. Anders als das Tagfahrlicht leuchtet das Abblendlicht die Fahrbahn aus und aktiviert gleichzeitig die hinteren Schlussleuchten.Wer tagsüber außerorts trotz erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen ohne das vorgeschriebene Abblendlicht fährt, riskiert 60 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg.ACV Tipp: Lichtautomatik nicht blind vertrauenDie automatische Lichtsteuerung orientiert sich häufig an der Umgebungshelligkeit, erkennt schlechte Sicht durch Nebel oder Regen aber nicht immer zuverlässig. Deshalb sollten Autofahrer bei schlechten Sichtverhältnissen kontrollieren, ob das Abblendlicht tatsächlich eingeschaltet ist, und es gegebenenfalls manuell aktivieren.Fernlicht: Mehr Sicht, aber niemanden blendenFernlicht leuchtet die Fahrbahn deutlich weiter aus als Abblendlicht. Besonders auf dunklen Landstraßen hilft es, Hindernisse oder Wildtiere früher zu erkennen.Allerdings darf Fernlicht andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden. Bei Gegenverkehr oder mit geringem Abstand vorausfahrenden Fahrzeugen muss deshalb rechtzeitig abgeblendet werden. Auf durchgehend ausreichend beleuchteten Straßen ist Fernlicht verboten. Auf Autobahnen darf es genutzt werden, solange andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.Bei Nebel, starkem Regen oder Schneefall kann Fernlicht die Sicht sogar verschlechtern, da Wassertröpfchen und Schneeflocken das Licht reflektieren und so einen blendenden Lichtschleier erzeugen.ACV Tipp: Bei Wildwechsel richtig reagierenTaucht ein Wildtier am Straßenrand auf, sollten Autofahrer abblenden, die Geschwindigkeit reduzieren und gegebenenfalls hupen. Fernlicht kann Tiere blenden und dazu führen, dass sie stehen bleiben. Läuft ein Tier unmittelbar auf die Fahrbahn, gilt: kräftig bremsen, das Lenkrad festhalten und riskante Ausweichmanöver vermeiden.Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte: Wann ist was erlaubt?Beide Leuchten sind für schlechte Sichtverhältnisse gedacht, erfüllen aber unterschiedliche Aufgaben. Besonders bei der Nebelschlussleuchte gelten strenge Vorschriften.Nebelscheinwerfer: Bessere Sicht nach vorneNebelscheinwerfer leuchten die Fahrbahn breit und flach aus. Sie dürfen eingeschaltet werden, wenn Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich behindern. Dabei können sie zusätzlich zum Abblendlicht verwendet werden. Sind zwei Nebelscheinwerfer vorhanden, ist auch die Kombination mit Standlicht anstelle des Abblendlichts zulässig. Bei klarer Sicht müssen die Nebelscheinwerfer ausgeschaltet bleiben.Nebelschlussleuchte: Nur bei weniger als 50 Metern Sicht durch NebelDie Nebelschlussleuchte strahlt besonders helles rotes Licht nach hinten und macht das Fahrzeug bei dichtem Nebel besser sichtbar. Sie darf ausschließlich eingeschaltet werden, wenn die Sichtweite durch Nebel weniger als 50 Meter beträgt. Eine Pflicht zum Einschalten besteht jedoch nicht. Sobald sich die Sicht verbessert, muss sie wieder ausgeschaltet werden, damit nachfolgende Fahrer nicht geblendet werden. Bei starkem Regen oder Schneefall ohne entsprechend dichten Nebel ist ihre Nutzung nicht erlaubt. Wer sie unzulässig verwendet, riskiert ein Verwarnungsgeld von 20 Euro.Wichtig: Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 Meter, darf höchstens 50 km/h gefahren werden. Bei besonders schlechten Bedingungen muss die Geschwindigkeit gegebenenfalls noch weiter reduziert werden. Diese Regel gilt also nicht nur bei Nebel.ACV Tipp: Sichtweite mit Leitpfosten einschätzenAußerorts stehen Leitpfosten in der Regel 50 Meter auseinander. Ist auf Höhe eines Leitpfostens der nächste nicht mehr erkennbar, liegt die Sichtweite ungefähr unter dieser Grenze. So lässt sich bei dichtem Nebel besser einschätzen, wann die Nebelschlussleuchte eingeschaltet werden darf.Tagfahrlicht ist kein Ersatz für AbblendlichtTagfahrleuchten verbessern die Sichtbarkeit bei Tageslicht und werden bei vielen Fahrzeugen automatisch aktiviert. Sie leuchten jedoch die Fahrbahn nicht ausreichend aus. Zudem bleiben bei vielen Autos die hinteren Schlussleuchten ausgeschaltet.Bei Nebel, Regen oder Dämmerung kann das gefährlich werden, da das Fahrzeug von hinten möglicherweise zu spät erkannt wird. Deshalb reicht Tagfahrlicht bei schlechten Sichtverhältnissen nicht aus. Autofahrer sollten stattdessen das Abblendlicht einschalten.Auch das Standlicht ersetzt das Abblendlicht nicht. Es dient vor allem dazu, abgestellte Fahrzeuge bei Dunkelheit oder schlechter Sicht kenntlich zu machen. Während der Fahrt reicht Standlicht allein nicht aus.ACV Tipp: Lichtpflicht im Ausland beachtenIn Deutschland besteht für Pkw keine allgemeine Lichtpflicht am Tag. In vielen europäischen Ländern gelten dagegen besondere Vorschriften für Tagfahrlicht oder Abblendlicht. Vor Auslandsreisen sollten Autofahrer die jeweiligen Regelungen prüfen.Defekte Beleuchtung erkennen: Der Licht-Check für zu HauseNicht jede defekte Leuchte wird durch eine Warnmeldung im Cockpit angezeigt. Deshalb sollte die Fahrzeugbeleuchtung regelmäßig überprüft werden. Für einen einfachen Licht-Check reichen eine ebene Stellfläche und eine helle Wand oder ein Garagentor.1. Bremslichter kontrollierenDas Fahrzeug mit dem Heck vor einer Wand abstellen und die Bremse betätigen. Anhand der roten Lichtreflexionen lassen sich die beiden Bremsleuchten und die dritte Bremsleuchte überprüfen. Alternativ kann eine zweite Person die Funktion kontrollieren.2. Rückleuchten und Nebelschlussleuchte prüfenBei eingeschaltetem Abblendlicht müssen die hinteren Schlussleuchten leuchten. Die Nebelschlussleuchte ist an ihrem besonders intensiven roten Licht erkennbar. Auch die weißen Rückfahrscheinwerfer sollten kontrolliert werden. Dafür muss das Fahrzeug sicher abgestellt und gegen Wegrollen gesichert sein.3. Frontscheinwerfer überprüfenDas Fahrzeug mit der Front vor eine Wand stellen und nacheinander Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht und gegebenenfalls Nebelscheinwerfer einschalten. Anhand der Lichtreflexionen lassen sich ausgefallene Leuchten und auffällige Helligkeitsunterschiede erkennen.4. Blinker und Warnblinkanlage testenAlle Fahrtrichtungsanzeiger und die Warnblinkanlage überprüfen. Eine ungewöhnlich schnelle Blinkfrequenz kann auf eine defekte Blinkleuchte hinweisen, bei modernen LED-Systemen allerdings nicht immer.5. Scheinwerfer auf Verschmutzungen prüfenSchmutz, Streusalz und matte Scheinwerferabdeckungen können die Lichtleistung verringern. Deshalb sollten Scheinwerfer und Rückleuchten regelmäßig gereinigt und auf Beschädigungen kontrolliert werden. Auch die Kennzeichenbeleuchtung sollte nicht vergessen werden.ACV Tipp: Professionellen Lichttest nutzenDer Test an einer Wand hilft dabei, defekte Leuchten zu erkennen. Ob die Scheinwerfer richtig eingestellt sind, lässt sich damit jedoch nicht zuverlässig beurteilen. Zu hoch eingestellte Scheinwerfer können den Gegenverkehr blenden, zu niedrig eingestellte verkürzen die Sichtweite. Deshalb empfiehlt der ACV, die Beleuchtung regelmäßig professionell überprüfen zu lassen. Viele Werkstätten bieten insbesondere im Herbst Lichttests an, teilweise sogar kostenlos.Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherAn der Wachsfabrik 550996 KölnTelefon: +49 2236 94 98 104E-Mail: mathey@acv.dewww.acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/6393703