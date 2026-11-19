Schwalbach am Taunus (ots) -Das passende Geschenk für Familie und Freunde zu finden, ist nicht immer einfach. Schliesslich möchten wir unseren Liebsten etwas schenken, das ihnen wirklich Freude bereitet und nicht direkt in der Schublade verschwindet. Dabei lohnt es sich, über klassische Geschenkideen hinauszudenken. Denn oft sind es die kleinen Dinge, die sich ganz selbstverständlich in den Alltag integrieren lassen, die langfristig Freude bereiten. Der Oral-B Geschenkeguide zeigt, warum moderne Zahnpflege eine sinnvolle Geschenkidee ist, die weit über die Festtage hinaus Freude bereitet.Das perfekte Geschenk existiert (nicht)Was macht ein Geschenk besonders? Die Überraschung beim Auspacken, die persönliche Bedeutung oder die Freude, die noch lange danach anhält? Sich jedes Jahr etwas Neues für seine Liebsten auszudenken, kann ganz schön anspruchsvoll sein. Wenn dann noch der Anspruch dazukommt, ein perfektes Geschenk zu finden, wird aus der Freude des Schenkens schnell eine Herausforderung. Aber gibt es das perfekte Geschenk überhaupt?Oft sind es nicht die aussergewöhnlichen Überraschungen, sondern die kleinen Dinge, die uns im Alltag begleiten, die langfristig Freude bereiten. Geschenke, die dazu inspirieren, sich selbst etwas Gutes zu tun, tragen diese Freude über die Feiertage hinaus und können sogar neue positive Gewohnheiten anstossen, die selbst im neuen Jahr noch anhalten.Mehr als nur Selbstfürsorge: eine Investition in die GesundheitZahnpflege mag auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Geschenkidee sein, ihr Nutzen reicht jedoch weit über den Moment des Schenkens hinaus. Eine gute Mundhygiene ist ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitsvorsorge: Zweimal täglich nur wenige Minuten investiert, trägt sie wesentlich zur Mundgesundheit und dem allgemeinen Wohlbefinden bei.Insbesondere moderne elektrische Zahnbürsten mit rundem Bürstenkopf können die tägliche Zahnpflegeroutine sinnvoll unterstützen. Sie helfen bei der Vermeidung häufig auftretender Putzfehler und tragen zur Etablierung positiver Putzgewohnheiten bei.Hast du gewusst?Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer nutzt noch eine Handzahnbürste, obwohl eine elektrische Zahnbürste bis zu 100% mehr Plaque entfernt. Ausserdem hat eine Umfrage kürzlich ergeben, dass Personen, die eine elektrische Zahnbürste verwenden, eine konsequentere Zahnpflegeroutine haben und ihre Mundhygiene grundsätzlich ernster nehmen.Kleine Routinen für grosse Wohlfühlmomente: der Oral-B-GeschenkeguideWer dieses Jahr etwas anderes als die üblichen Geschenkklassiker sucht, findet in moderner Zahnpflege eine sinnvolle Alternative. Die Oral-B iO-Serie kombiniert innovative Technologie mit einem komfortablen Putzerlebnis und bietet verschiedene Modelle für unterschiedliche Bedürfnisse - vom unkomplizierten Einstieg in die elektrische Zahnpflege bis hin zu erweiterten Funktionen und eleganten Designs für besonders technikaffine Nutzer:innen.Ob als stilvolle Überraschung für Designliebhaber, praktischer Begleiter für Vielreisende oder Einstieg in eine neue Pflegeroutine: So lässt sich das Geschenk passend zur beschenkten Person auswählen.Für alle, die das Besondere lieben - Oral-B iO10 Special Edition in GoldDie Oral-B iO10 Special Edition vereint modernste Reinigungstechnologie mit edlem Design und wird so zu einem echten Highlight im Badezimmer. Ausgestattet mit einem neuen Display, sieben Putzmodi, modernen Features, wie der intelligenten Andruckkontrolle, und der iO Sense Ladestation sorgt sie für ein personalisiertes Putzerlebnis und ein strahlendes Lächeln, jeden Tag.Für alle, die das Praktische schätzen - Oral-B iO9Die Oral-B iO 9 vereint die oszillierend-rotierende Bewegung des runden Bürstenkopfes mit sanften Mikrovibrationen, sorgt für ein besonders sanftes Reinigungserlebnis und unterstützt nachweislich die Zahnfleischgesundheit. Dank dem Power2Go Lade-Reise-Etui wird die Zahnbürste selbst unterwegs aufgeladen. So wird die iO9 zum perfekten Reisebegleiter, ob im Familienurlaub, auf Geschäftsreise oder beim Kurztrip.Für alle, die etwas Neues wagen - Oral-B iO2Speziell für Einsteiger in die elektrische Zahnpflege entwickelt, überzeugt die Oral-B iO2 durch ein intuitives Putzerlebnis und eine gründliche Reinigung, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Die innovative iO-Technologie reinigt dank sanften Mikrovibrationen besonders schonend und sorgt für 100% saubere Zähne im Vergleich zu einer Handzahnbürste.Für die Kleinen, die noch lernen - Oral-B iO KidsDie neue Oral-B iO Kids integriert die innovative iO-Technologie erstmals in ein Modell für Kinder. Mit Zahnärzt:innen entwickelt, bietet sie einen starken Kariesschutz und ist sanft zu wackeligen Zähnen und dem Zahnfleisch von Kindern. Dank kindgerechtem Design und spielerischen Elementen, wie dem 2-Minuten-Musik-Timer, macht sie das mühsame Alltagsritual zu einem kleinen Abenteuer, auf das sich die Kinder freuen.Als kleine Aufmerksamkeit - Oral-B Aufsteckbürsten & ZahnpastaUnd weil die Zahnpflege mit der Bürste noch nicht komplett ist: Für eine Zahnpflegeroutine, die sich noch individueller anpassen lässt, stehen professionelle Zahnpasten und verschiedene Aufsteckbürsten mit spezialisierten Borstentechnologien und Bürstenkopfformen zur Auswahl - von extra sanfter Reinigung, Aufhellung bis zur gezielten Reinigung einer Zahnspange.Weitere Informationen auf www.oral-b.dePressekontakt:bop Communications GmbHTatjana JägerSeestrasse 3568038 Zürichmedienstelle@bopcom.chOriginal-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102870/100943693