EQS-News: GBC AG
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Nach erfolgreicher MKK in München lädt GBC zum persönlichen Austausch am eigenen Partnerstand in Frankfurt ein
Der Auftritt in Frankfurt folgt auf die erfolgreiche MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz, die GBC am 11. und 12. November 2026 in München selbst veranstaltet hat. Die hohe Resonanz bestärkt GBC darin, den persönlichen Dialog zwischen Unternehmen und Investoren weiter zu unterstützen.
"Die hohe Resonanz auf die MKK in der vergangenen Woche zeigt, wie wichtig der persönliche Austausch für Unternehmen und Investoren ist. Als Veranstalter haben wir in München mittelständischen Unternehmen eine Bühne geboten und sie mit Investoren zusammengebracht. In Frankfurt unterstützen wir diesen Dialog nun wieder als Capital Market Partner der Deutschen Börse. Wir sind zuversichtlich, dass das Eigenkapitalforum eine erfolgreiche Jahresendkonferenz wird, und freuen uns auf zahlreiche Besucher und gute Gespräche an unserem Stand", erklärt Manuel Hölzle, CEO der GBC AG.
GBC am Partnerstand persönlich treffen
Die GBC AG lädt Unternehmensvertreter, Investoren und Kapitalmarktpartner herzlich ein, das Team während des Deutschen Eigenkapitalforums am eigenen Partnerstand zu besuchen. Im Mittelpunkt stehen Gespräche über Investment Research, die Sichtbarkeit von Unternehmen am Kapitalmarkt und Möglichkeiten der Investorenansprache. Das GBC-Team freut sich darauf, bestehende Kontakte zu vertiefen und neue Gesprächspartner kennenzulernen.
Für eine Terminabstimmung im Vorfeld können sich Interessierte direkt an GBC wenden. Auch für den persönlichen Austausch während der Veranstaltung steht das Team am Stand gerne zur Verfügung.
Programm und Veranstaltungsinformationen
https://www.eigenkapitalforum.com/uploads/files/261116_EKF_Program_2026.pdf
https://www.eigenkapitalforum.com/
Über die GBC AG
Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist ein bankenunabhängiges Investment- und Researchhaus sowie erfahrener Emissionsexperte für den deutschen Mittelstand. Sie unterstützt Unternehmen mit Investment Research, Kapitalmarkt- und Finanzierungsberatung sowie Investorenkonferenzen. Innerhalb der Gruppe übernimmt und unterstützt die GBC Kapital GmbH ergänzende Corporate-Finance-Leistungen, insbesondere die Platzierung und Vermittlung von Aktien und Anleihen.
Pressekontakt
GBC AG
Manuel Hoelzle, CEO
Halderstraße 27
86150 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)821 241133-0
E-Mail: research@gbc-ag.de
Website: https://gbc-ag.com
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19.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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