Langenfeld (ots) -Jahrelang war die Vermögensteuer für Unternehmer und vermögende Privatpersonen kaum ein Thema. Doch politische Forderungen nach ihrer Wiedereinführung sorgen erneut für Unsicherheit. Besonders Inhaber größerer Unternehmens- und Immobilienvermögen fragen sich, welche finanziellen Folgen eine solche Steuer hätte und ob eine Familienstiftung davor schützen könnte. Wie konkret die Pläne tatsächlich sind und worauf Vermögensinhaber jetzt achten sollten, erfahren Sie hier.Hinter einem erfolgreich aufgebauten Unternehmen, mehreren Immobilien oder einem über Jahrzehnte gewachsenen Wertpapierdepot steht für viele Vermögensinhaber ein erheblicher Teil ihrer Lebensleistung. Umso größer ist die Sorge, dass eine mögliche Vermögensteuer künftig zusätzliche finanzielle Belastungen verursacht. Schließlich könnte eine jährlich erhobene Steuer auch Vermögenswerte betreffen, die zwar auf dem Papier einen hohen Wert besitzen, aber kaum laufende Einnahmen erwirtschaften. Gleichzeitig entsteht durch politische Forderungen und widersprüchliche Meldungen schnell der Eindruck, eine Wiedereinführung stehe unmittelbar bevor. Manche Unternehmer denken deshalb bereits darüber nach, ihr Vermögen vorsorglich in eine Familienstiftung zu übertragen. "Wer aus Angst baut, baut schief. Gerade bei einer Familienstiftung kann das langfristige Folgen haben", warnt Vermögensschutzarchitekt Sascha Drache."Eine Familienstiftung ist kein garantierter Steuerschutzraum. Sie ist in erster Linie eine Architektur für Eigentum, Verantwortung und Nachfolge", erklärt Sascha Drache. Der Stiftungsexperte beschäftigt sich bereits seit 2007 mit Vermögensschutz und der langfristigen Organisation größerer Vermögen. In dieser Zeit hat er mehr als 800 Stiftungen begleitet und dabei immer wieder erlebt, dass Unternehmer und Immobilienbesitzer vor allem angesichts möglicher steuerlicher Veränderungen über eine Familienstiftung nachdenken. Häufig steht dabei zunächst der Wunsch im Vordergrund, das eigene Vermögen vor zusätzlichen Belastungen zu bewahren. Sascha Drache betrachtet die Stiftung dagegen vor allem als Instrument, um Eigentumsverhältnisse dauerhaft zu ordnen, die Unternehmensnachfolge zu gestalten und Vermögenswerte über Generationen hinweg zusammenzuhalten. Entscheidend ist für ihn deshalb nicht allein die steuerliche Wirkung, sondern auch, ob die gewählte Struktur langfristig zu den Zielen und Bedürfnissen der Familie passt.Vermögensteuer in Deutschland: Was politisch tatsächlich geplant istSeit 1997 wird in Deutschland keine Vermögensteuer mehr erhoben. Abgeschafft wurde sie allerdings nicht: Das Vermögensteuergesetz besteht weiterhin. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1995, das die damalige unterschiedliche Bewertung von Immobilien und anderen Vermögenswerten beanstandete. Eine grundsätzlich verfassungsgemäß ausgestaltete Vermögensteuer wäre deshalb weiterhin möglich. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass ihre Wiedereinführung bereits beschlossen ist. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist sie nicht vorgesehen.Die politischen Positionen unterscheiden sich dennoch erheblich. Während die Union eine Wiedererhebung ablehnt, fordert die SPD eine Vermögensteuer für sehr hohe Vermögen. Die Linke schlug im Februar 2026 einen persönlichen Freibetrag von einer Million Euro, einen zusätzlichen Freibetrag für Betriebsvermögen von fünf Millionen Euro sowie Steuersätze zwischen einem und zwölf Prozent vor. Der Finanzausschuss des Bundestags empfahl im Oktober 2026, den Antrag abzulehnen. Verbindliche Regelungen für eine neue Vermögensteuer existieren somit nicht.Hohe Vermögenswerte, wenig Liquidität: Das unterschätzte RisikoSollte eine Vermögensteuer künftig eingeführt werden, könnten je nach gesetzlicher Ausgestaltung Bankguthaben, Wertpapierdepots, Immobilien und Unternehmensbeteiligungen betroffen sein. Die größte Schwierigkeit sieht Sascha Drache allerdings nicht unbedingt im Steuersatz, sondern in der Bewertung der Vermögenswerte. Während sich der Kurs börsennotierter Aktien leicht feststellen lässt, ist die Bewertung eines Familienunternehmens deutlich aufwendiger. Gesellschaftsvertragliche Einschränkungen, Nießbrauchsrechte und fehlende Vergleichswerte können zusätzliche Schwierigkeiten verursachen. Eine jährliche Besteuerung könnte deshalb regelmäßige Bewertungen, umfangreiche Dokumentationen und zusätzliche Gutachten erforderlich machen.Hinzu kommt ein finanzielles Problem, das gerade GmbH-Inhaber betrifft. Besitzt ein Unternehmer beispielsweise Firmenanteile im Wert von 20 Millionen Euro, erhält aber jährlich nur 200.000 Euro an Ausschüttungen, ist sein tatsächlicher finanzieller Spielraum begrenzt. Bei einem rein hypothetischen Steuersatz von einem Prozent und einer Million Euro Freibetrag würden bereits 190.000 Euro Vermögensteuer entstehen. Persönliche Steuern auf die Ausschüttungen kämen möglicherweise hinzu. Ohne entsprechende Verschonungs- oder Stundungsregelungen könnte das Unternehmen dadurch unter erheblichen Liquiditätsdruck geraten. "Er ist auf dem Papier reich und faktisch handlungsunfähig", bringt Sascha Drache das Dilemma auf den Punkt.Familienstiftung als Vermögensschutz: Entscheidend sind die EigentumsverhältnisseAngesichts solcher möglichen Belastungen stellt sich für viele Vermögensinhaber die Frage, ob eine Familienstiftung einen wirksamen Vermögensschutz bieten kann. Entscheidend dafür sind zunächst die Eigentumsverhältnisse: Nach einer wirksamen Übertragung gehören die eingebrachten Vermögenswerte grundsätzlich der rechtsfähigen Stiftung und nicht mehr dem Stifter persönlich. Anders als bei einer GmbH besitzt der Stifter keine Gesellschaftsanteile, deren Wert unmittelbar seinem Privatvermögen zugerechnet werden könnte. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Antrag der Linken: Nach dem vorgeschlagenen Modell sollten juristische Personen nicht selbst vermögensteuerpflichtig sein. Da eine rechtsfähige Familienstiftung grundsätzlich eine juristische Person ist, könnte daraus zunächst der Eindruck entstehen, ihr Vermögen wäre von einer solchen Steuer ausgenommen.Eine verlässliche Steuerbefreiung lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Ein zukünftiges Gesetz könnte die Stiftung selbst besteuern oder bestimmte Vermögenswerte dem Stifter beziehungsweise den Begünstigten zurechnen. "Eine Stiftung, bei der die Vermögensmasse tatsächlich verselbstständigt wurde, ist strukturell etwas völlig anderes als eine Konstruktion, bei der sich der Stifter praktisch sämtliche Zugriffsrechte vorbehalten hat", erklärt Sascha Drache. Relevant könnten dabei beispielsweise das Recht zur Bestellung oder Abberufung des Stiftungsvorstands, der Einfluss auf Ausschüttungen sowie mögliche Rückfallrechte des Stifters sein. Wie solche Kontroll- und Zugriffsrechte bei einer künftigen Vermögensteuer berücksichtigt würden, hängt allerdings von den konkreten gesetzlichen Regelungen ab.Steuerliche Grenzen der Familienstiftung: Worauf Unternehmer achten solltenAuch unabhängig von einer möglichen Vermögensteuer ist die Familienstiftung kein steuerfreier Raum. Bereits bei ihrer Errichtung kann Schenkungsteuer entstehen. Laufende steuerpflichtige Einkünfte unterliegen grundsätzlich der Körperschaftsteuer und gegebenenfalls der Gewerbesteuer. Leistungen an begünstigte Familienmitglieder können ebenfalls steuerpflichtig sein. Hinzu kommt bei inländischen Familienstiftungen grundsätzlich alle 30 Jahre die sogenannte Ersatzerbschaftsteuer. Auch mögliche Reformen der Erbschaft- und Schenkungsteuer sollten berücksichtigt werden: Die SPD hat beispielsweise eine stärkere Besteuerung großer Betriebsvermögen gefordert und dabei auch Familienstiftungen einbezogen. Beschlossen ist eine solche Neuregelung bislang nicht. Wer Vermögen dauerhaft in eine Stiftung überträgt, sollte sich deshalb nicht allein von möglichen Steuervorteilen leiten lassen.Vor einer Entscheidung empfiehlt sich zunächst eine Bestandsaufnahme sämtlicher Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und verfügbarer liquider Mittel. Gemeinsam mit Steuerberatern oder Rechtsanwälten lassen sich anschließend unterschiedliche Belastungsszenarien prüfen, ohne politische Vorschläge bereits als geltendes Recht zu behandeln. Bei bestehenden Familienstiftungen sollten insbesondere Kontrollrechte, Begünstigtenansprüche und Ausschüttungsregelungen untersucht werden. Änderungen an der Stiftungssatzung sind erst dann sinnvoll, wenn ihre rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen geklärt sind.Familienstiftung und Unternehmensnachfolge: Sascha Drache verrät, was langfristig zähltÜber mögliche steuerliche Auswirkungen hinaus liegt die Stärke einer Familienstiftung vor allem in der langfristigen Organisation von Vermögen. Unternehmer können mit ihrer Hilfe die Nachfolge verbindlich gestalten und verhindern, dass Unternehmensanteile oder Immobilien bei jedem Generationswechsel weiter aufgeteilt werden. Die Stiftungssatzung legt fest, wer Verantwortung übernimmt, unter welchen Voraussetzungen Familienmitglieder Leistungen erhalten und welche Ziele mit dem Vermögen verfolgt werden. Dadurch lassen sich Eigentum und Entscheidungsbefugnisse so ordnen, dass die Vermögensstruktur auch nach dem Ausscheiden des Gründers Bestand haben kann.Ob eine Familienstiftung dafür geeignet ist, hängt von den familiären Verhältnissen und den Vorstellungen des Stifters ab. Wer beispielsweise weiterhin frei über sämtliche Vermögenswerte verfügen möchte, muss berücksichtigen, dass die Übertragung auf eine Stiftung mit einer dauerhaften rechtlichen Bindung verbunden ist. Für Unternehmerfamilien, die ihr Vermögen dagegen generationenübergreifend zusammenhalten und Verantwortlichkeiten verbindlich regeln möchten, kann diese Struktur eine tragfähige Lösung sein. "Eine gute Vermögensstruktur muss nicht nur heute funktionieren, sondern auch dann noch, wenn der Gründer längst keine Entscheidungen mehr trifft", betont Sascha Drache abschließend.Sie möchten erfahren, ob eine Familienstiftung für Ihren Vermögensschutz sinnvoll ist und wie Sie Ihr Vermögen langfristig sichern können? Dann wenden Sie sich an Sascha Drache (https://www.stiftung.de) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:RS Ratgeber Stiftung Beratung e.K.Vertreten durch: Sascha DracheE-Mail: info@ratgeber-stiftung.deWebsite: https://www.stiftung.deOriginal-Content von: Ratgeber Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167546/6393726