Bremen (ots) -- 95 Prozent der Männer kennen die Prostatakrebs-Früherkennung, doch nur 28 Prozent nehmen sie in Anspruch- Regelmäßige Erinnerungen und einfache Angebote können die Teilnahme fördern- Sind Home-Tests eine Alternative?Männer wissen, wie wichtig Vorsorge ist. Trotzdem nehmen sie entsprechende Angebote vergleichsweise selten wahr. Besonders deutlich wird das bei der Prostatakrebs-Früherkennung: 95 Prozent der Männer ab 35 Jahren kennen die Untersuchung zumindest dem Namen nach. Doch nur gut jeder vierte anspruchsberechtigte hkk-Versicherte nutzt sie. Zum Movember, dem Aktionsmonat für Männergesundheit, macht die hkk Krankenkasse auf die Lücke zwischen Wissen und Handeln aufmerksam und zeigt, wie sich mehr Männer für Vorsorge gewinnen lassen.Prostatakrebs-Früherkennung: sehr bekannt, wenig genutztLaut einer repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag der hkk kennen 95 Prozent der Männer ab 35 Jahren die Prostatakrebs-Früherkennung zumindest dem Namen nach. Die Abrechnungsdaten der Krankenkasse zeigen jedoch: 2025 nahmen nur 28 Prozent der anspruchsberechtigten männlichen Versicherten die Untersuchung in Anspruch.Dabei lassen sich Männer durchaus für Vorsorge motivieren. So geben laut einer forsa-Umfrage 70 Prozent der 35- bis 49-Jährigen an, dass sie durch regelmäßige Erinnerungen häufiger zu Vorsorgeuntersuchungen gehen würden. Gezielte Hinweise könnten somit dazu beitragen, dass Männer vorhandene Angebote stärker nutzen.Niedrigschwellige Angebote erleichtern den ersten Schritt"Neben regelmäßigen Erinnerungen können auch leicht zugängliche Angebote dazu beitragen, Männer stärker für ihre Gesundheit zu sensibilisieren", sagt Dr. med. Robert Künzel vom hkk Versorgungsmanagement.Ein Beispiel ist der PSA-Home-Test, den Männer unkompliziert zuhause machen können. Er misst die Konzentration des prostataspezifischen Antigens (PSA) im Blut. Ein erhöhter Wert kann auf Veränderungen der Prostata hinweisen, die ärztlich abgeklärt werden sollten. hkk-versicherte Männer ab 45 Jahren können den Test alle fünf Jahre kostenfrei in Anspruch nehmen. Wichtig dabei: Ein PSA-Test allein kann weder Prostatakrebs sicher nachweisen noch ausschließen. Er ersetzt deshalb keine ärztliche Beratung.Weitere Informationen finden Sie hier: https://ots.de/ftZG5zÜber die hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse): Die hkk zählt mit mehr als einer Million Versicherten zu den großen gesetzlichen Krankenkassen und ist in den vergangenen Jahren um mehrere hunderttausend Kunden gewachsen. Mit ihrem Zusatzbeitrag von 2,59 Prozent ist sie eine der günstigsten Krankenkassen Deutschlands. Der jährliche Beitragsvorteil für Beschäftigte beträgt jährlich bis zu 627 Euro; für Selbstständige, die ihre Beiträge selbst zahlen, bis zu 1.255 Euro. Zu den überdurchschnittlichen Leistungen zählen unter anderem mehr als 1.000 Euro Kostenübernahme je Versicherten und Jahr für Naturmedizin, Schutzimpfungen und Vorsorge sowie für Schwangerschaftsleistungen. Das vorteilhafte Preis-Leistungs-Verhältnis wird durch eine über Jahrzehnte gewachsene Finanzstärke und Verwaltungskosten ermöglicht, die mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegen. Mehr als 1.600 Mitarbeitende, davon über 50 Auszubildende, bearbeiten jährlich über 3 Millionen Kundenanliegen und betreuen 2026 ein Haushaltsvolumen von rund 5 Milliarden Euro.Ansprechpartner für die Presse:hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse), Martinistr. 26, 28195 BremenGabriele Nottelmann Tel.: 0421.3655 1006Anna Nymbach Tel.: 0421.3655 1307E-Mail: presse@hkk.de; Internet: www.hkk.deOriginal-Content von: hkk Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73968/6393717