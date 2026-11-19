Oldenburg (ots) -Mit der Version 8.2 erweitert der Softwareanbieter Amagno sein Dokumentenmanagement-System (DMS) um die automatische Validierung elektronischer Rechnungen (https://ots.de/RO6Ubt). Eingehende E-Rechnungen werden beim Import nach den offiziellen Prüfregeln der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) kontrolliert. Unternehmen können so technische und formale Fehler frühzeitig erkennen und fehlerhafte Rechnungen bei den Absendern reklamieren.Das Wichtigste im Überblick:- Automatische Validierung: E-Rechnungen werden beim Import in Amagno anhand der KoSIT-Prüfregeln kontrolliert.- Transparente Fehleranzeige: Prüfberichte dokumentieren Fehler und Warnungen direkt am Dokument.Wie prüft Amagno E-Rechnungen automatisch auf Fehler?"Unsere Kunden sind zunehmend mit fehlerhaften E-Rechnungen konfrontiert. Die automatische Validierung schafft hier hohe Prozesssicherheit und Rechtssicherheit. Fehler werden bereits beim Dokumenteneingang erkannt, bevor sie nachgelagerte Workflows beeinträchtigen. Das reduziert aufwändige Klärungsprozesse an den Schnittstellen zwischen Buchhaltung, DMS und ERP-Systemen" erklärt Jens Büscher, CEO von Amagno.Die neue Funktion unterstützt die E-Rechnungsformate XRechnung und ZUGFeRD. Geprüft werden die technische und formale Konformität, darunter die XML-Struktur, Pflichtangaben und Rechenregeln. Bei Abweichungen erstellt das System einen detaillierten Prüfbericht. Die Prüfung erfolgt automatisch, ohne dass Anwender sie für jede Rechnung einzeln anstoßen müssen.Zu welcher Softwareversion gehört die E-Rechnungs-Validierung?Die Funktion ist Bestandteil der Amagno-Version 8.2, die im September 2026 veröffentlicht wurde. In der Amagno Business Cloud steht sie ohne zusätzliche Konfiguration zur Verfügung. Bei On-Premise-Systemen kann sie manuell eingerichtet werden.Weitere Informationen: Amagno Release Version 8.2 (https://amagno.de/release-amagno-version-8-2/75559/?utm_source=pm&utm_medium=referral&utm_campaign=e-rechnung-validator)Was macht Amagno?Das Oldenburger Unternehmen Amagno bietet seit 2010 eine leistungsstarke und vielfach ausgezeichnete All-in-One-Lösung für Dokumentenmanagement und Workflows. KI-Funktionen wie Chat, Autopilot und Automate ermöglichen dabei einen datenschutzkonformen Dialog mit Dokumenten in natürlicher Sprache sowie die Automatisierung repetitiver Aufgaben durch KI-Agenten.amagno.dePressekontakt:InsyrtKathrin Schirmer+49 (0) 8024 - 46 90 803amagno@insyrt.deOriginal-Content von: Amagno GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114387/6393737